В Петербурге решили провести в новогодние праздники традиционные ярмарки

Власти Петербурга сообщили о проведении ярмарок и катков в новогодние праздники

В Петербурге, несмотря на отмену концертов и фейерверка по случаю Нового года, откроют ледовые катки и проведут традиционную ярмарку, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Как всегда, будет множество мероприятий для семей с детьми, детские елки. Традиционная ярмарка вновь будет ждать горожан, а в течение всех новогодних праздников будут работать десятки катков по всему городу. Недалеко от Дворцовой площади появится горка для катания», - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что все районы города будут украшены в едином стиле, продиктованном петербургским новогодним брендбуком.

Ранее власти Петербурга сообщили, что отменят праздничные мероприятие в городах, а вырученные деньги направят на нужды мобилизации.