Премьер-министр России Мишустин заявил об адаптации экономики России к внешним вызовам на фоне санкций

Российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам на фоне санкций беспрецедентного масштаба, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Каспийского экономического форума в Москве.

«Действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Их количество, я сегодня уже говорил об этом, превосходит все, что когда-либо вводилось в отношении любого другого государства. Правительство приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, и российская экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

По его словам, власти России ожидают, что чуть больше, чем через год российская экономика вернется к уверенному росту.

«Ожидаем, что чуть больше, чем через год, экономика вернется к уверенному росту. И в 2024–2025 годах ВВП продолжит свой рост. Прежде всего, за счет увеличения внутреннего спроса – потребительского и инвестиционного», – сказал Мишустин.

Он также добавил, что поддержку экономике окажет реализация стратегических приоритетов. «Это в том числе развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков, а также это укрепление технологического суверенитета, поддержка частных инвестиций и финансового рынка», – перечислил он.

Мишустин отметил, что потребительский спрос в России постепенно восстанавливается.

Он заявил, что действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Правительство приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, добавил он, экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам.

«Постепенно восстанавливается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает стабильная ситуация на нашем рынке труда. Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция – с пикового значения в 17,8% в годовом выражении в апреле до 13,5% по итогам прошлой недели», – сказал Мишустин.

По его словам, такая ситуация стала результатом реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.

Ранее Мишустин заявил, что в России происходит глубокая трансформация экономики и идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета, в таких условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах.