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Молдавия назвала срок аудита по долгу Газпрому
Вице-премьер Молдавии Спыну обещал представить результаты аудита долга Газпрому в январе
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Результаты аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом должны быть готовы к концу января, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, что представляет первое правительство Молдавии, которое решило заняться решением проблемы исторического долга. Он заверил, что процесс аудита идет, «компании выбраны, контракт подписан». По его словам, «Молдовагаз» передал первую информацию по долгу, ведется работа, результаты которой должны появиться к концу января. «И мы придем к соглашению об урегулировании исторического долга», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Спыну сообщил Газпрому, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит. Газпром заявил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября. Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности. В «Молдовагазе» заявили, что приложат все усилия по выполнению контрактных обязательств перед Газпромом .
Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Санду заявила о готовности отдать Украине на время земли Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет.
По ее словам, разговор о передаче земель был в Киеве, обсуждался вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной – прим. ВЗГЛЯД).
Санду во время пранка, видео которого опубликовано в Telegram-канале блогеров Вована и Лексуса, отметила, что люди с Украины приезжали и смотрели территорию, которую Молдавия готова предоставить, пока решается юридический вопрос с портом в целом. Однако, по ее словам, она готова предоставить Украине землю в пользование на ближайшие несколько лет.
Тем не менее, продолжила она, после того как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили.
«Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения», – сказала Санду, обращаясь к «украинскому премьеру».
Ранее президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила, что Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе».
Администрация президента Молдавии в понедельник заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.
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Американский экономист обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»
Экономист Джеффри Сакс назвал США и Польшу причастными к диверсии на газопроводах Северный поток.
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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.
«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.
По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».
Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.
Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Газпром допустил прекращение поставок газа Молдавии
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Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, сообщила российская компания.
Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности АО «Молдовагаз», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Также сообщается, что дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.
Как также отметил Газпром, компания «Молдовагаз» на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта в отношении срока оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к Газпрому за смягчением контрактных обязательств.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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В Кишиневе начался многотысячный митинг против президента Санду
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В Кишиневе началась массовая акция протеста представителей оппозиционной партии «Шор» и их сторонников, митингующие разворачивают дополнительный палаточный городок, сообщили СМИ.
Участники манифестации собрались перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября, передает РИА «Новости».
Как рассказал один из организаторов, член партии «Шор» Дину Цуркану, всего в митинге принимают участие около 40 тыс. человек.
Протестующие с флагами Молдавии в руках скандируют: «Долой Майю Санду!», «Досрочные выборы», «Отставка», «Нет политическому преследованию оппозиции!». Наравне с горожанами в митинге принимают участие депутаты от партии «Шор».
Лидер партии «Шор» Илан Шор сообщил, что участники акции намерены создать еще один палаточный городок на тротуаре перед зданием администрации президента.
«Мы разворачиваем дополнительный палаточный городок, чтобы каждое утро он напоминал ей о наших требованиях. Долой Майю Санду», – сказал он, добавив, что в скором времени эти городки расширятся на весь Кишинев.
Шор также рассказал, что полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые хотели из северных районов добраться до столицы, чтобы принять участие в антиправительственном протесте.
Напомним, летом в Гагаузской автономии проходили митинги под лозунгами «Мы за дружбу с Россией». В ответ по приказу президента Молдавии Майи Санду прислали спецназ с бронетехникой. Утверждалось, что речь идет об учениях подразделения. Однако местные политики решили, что Кишинев захотел показать Гагаузии и всей Молдавии свою силу.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
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Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ
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Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) попросил российскую сторону отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, сообщили источники.
Как указывает Bloomberg, зависимость Турции от иностранных энергоносителей негативно отразилась на валюте и бюджете страны – с начала года лира потеряла более 28% по отношению к доллару, среди развивающихся рынков худший показатель только у аргентинского песо. Дефицит торгового баланса страны в августе вырос более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем в 2021 году – до 11,2 млрд долларов.
Обращаясь к России, Турция рассчитывает смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, но пока неясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению, передает РИА «Новости».
Как сообщило Bloomberg, ни Botas, ни Газпром не стали отвечать на запрос о комментарии, передает ТАСС.
Напомним, венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
У оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщила сама компания. При этом утверждалось, что поставки по трубе не пострадают.
В Приднестровье оценили способность Молдавии к мобилизации
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Идея мобилизации противоречит Конституции, согласно которой Молдавия – нейтральная страна, участие в различных военных коалициях там запрещено. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба. Ранее молдавский лидер Майя Санду в разговоре с пранкерами пригрозила провести мобилизацию, «если русские подойдут к Одессе».
«Ведение боевых действий без объявления военного положения не соответствует нормам права Молдавии. На этом фоне объявление мобилизации в Молдавии стало бы, скорее, беззаконием. Если информация о мобилизации в Молдавии действительно исходит от Майи Санду, это говорит только о ее некомпетентности по данному вопросу», – считает бывший председатель Верховного совета провозглашенной Приднестровской Молдавской республики Александр Щерба.
«Система военкоматов в стране не работает, она кардинально изменилась со времен Советского Союза. Мобилизацию чисто гипотетические в Молдавии, конечно, могут провести, но никакого толку от этого мероприятия не будет», – говорит Щерба.
Последняя мобилизация в Молдавии прошла в 1992 году, и этот исторический факт жители Приднестровья до сих пор вспоминают как трагедию. «В то время молдавские комбатанты, волонтеры, получив оружие, зверствовали и мародерствовали в населенных пунктах, которые вошли в состав Приднестровской Молдавской республики. Если вдруг какая-то «буйная голова» из кишиневского истеблишмента захочет повторения той истории, сегодня это уже будет больше, чем просто трагедия», – заключил Щерба.
Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе». Об этом заявила президент страны Майя Санду в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Российские пранкеры говорили от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Как передает ТАСС, в опубликованном фрагменте мнимый Шмыгаль спрашивает у Санду, не думает ли она, что в стране пора провести мобилизацию.
«Конечно, мы должны быть к этому готовы», – ответила она. позже администрация президента заявила, что видеозапись разговора – фальсификация. В пресс-службе отметили, что утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука, пишет РИА «Новости».
Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Молдавия пообещала выполнить контрактные обязательства перед Газпромом
Газораспределительная компания «Молдовагаз» приложит все усилия по выполнению контрактных обязательств перед Газпромом после его предупреждения о полном прекращении поставок в случае продолжения нарушений контрактных обязательств.
Газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний «Молдовагаз» готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября.
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Президент Молдавии Санду назвала условие для объявления мобилизации в стране
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Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе», заявила президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры поговорили с президентом Молдавии от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В опубликованном фрагменте мнимый Шмыгаль спрашивает у Санду, не думает ли она, что в стране пора провести мобилизацию. «Конечно, мы должны быть к этому [мобилизации] готовы», – ответила она, передает ТАСС.
Она отметила, что «большим вызовом» для республики может стать рост числа беженцев из Украины в Молдавию в результате российской спецоперации. По ее словам, тогда стране, конечно, придется защищаться настолько эффективно, насколько сможет, с учетом ресурсов, которые у них есть. «Так что да, мы знаем, что, к сожалению, для нас существует такой риск. Несмотря на то, что у нас небольшая армия, нам придется использовать ее для защиты своей территории», – сказала президент страны.
«Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора, мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов, и мы просим наших партнеров оказать определенную поддержку», – сказала Санду.
В связи с этим «высокопоставленный собеседник» порекомендовал ей «быть готовой» к проведению мобилизации. «Да, если это произойдет, то, конечно, мы проведем мобилизацию», – резюмировала Санду.
Позже администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией. В пресс-службе отметили, что утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука, пишет РИА «Новости».
В администрации добавили, что опубликованная запись является попыткой вовлечь президента Молдавии в манипуляцию.
Ранее Санду сообщила об угрозе набора военных в армию России из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства.
Bloomberg: Венгрия договорилась с Газпромом отсрочить платеж почти в 2 млрд евро
Правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Предстоящей зимой Венгрия должна будет заплатить около 4 млрд евро за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа, сумма которого оценивается в 1,9 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает ТАСС.
В конце лета Будапешт подписал контракт с Газпромом на поставку дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. Позже портал Index.hu сообщил, что венгерская компания MVM заключила соглашение с Газпромом об отсрочке платежа за газ для оптимизации финансирования в зимний период.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен, но сумма не была озвучена.
Полиция Дании обнаружила неизвестные беспилотники у месторождений газа в Северном море
Неопознанные беспилотники замечены вблизи газовых месторождений в Северном море, сообщает агентство Ритсаус бюро со ссылкой на датскую полицию.
По сообщению агентства, на прошлой неделе «несанкционированные беспилотники» видели у месторождения Хальфдан Б, а теперь – у месторождения Руар. Полиция и Энергетическое агентство Дании не дают комментариев, передает ТАСС.
Энергетическая компания TotalEnergies эксплуатирует месторождение Руар, она также работает на Хальфдане Б.
Ранее в Норвегии писали о беспилотниках у газовых и нефтяных месторождений королевства в Северном море. Они были замечены через некоторое время после диверсии на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Британский энергорегулятор предупредил об угрозе дефицита газа
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Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что Соединенному Королевству грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, сообщило издание Times.
По версии издания, возможно, Британия объявит «чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа», в рамках которой поставки голубого топлива на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество, передает РИА «Новости».
В связи с этим Ofgem указывает на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами. «Заявление, скорее всего, усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, потому что Соединенное Королевство полагается на газовые электростанции для получения наибольшей доли поставок электричества» – отмечает издание.
Регулятор предполагает, что грядущая зима будет более «сложной», чем предыдущая.
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В свою очередь министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме объявил о планах Британии купить два специальных корабля для защиты подводных трубопроводов и кабелей.
В начале сентября британцев шокировали планы Евросоюза ввести лимит цен на российский газ из-за вероятного разделения ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления.
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NYT оценила возможное влияние диверсии на «Северных потоках» на санкции
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может снизить поддержку антироссийских санкций в Европе, заявила New York Times со ссылкой на мнение официальных лиц и аналитиков.
Издание пишет, что рост цен на энергоносители и санкции, которые многими воспринимаются как причина экономических проблем, ведут к росту протестных настроений в Европе, передает РИА «Новости».
Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент заявил, что в некоторых частях общества Германии уже сложилось мнение, что немцы жертвуют собственным благополучием ради боевых действий, «даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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МЭА призвало страны ЕС снизить потребление газа на 13%
Странам Евросоюза следует сократить потребление газа на 9-13%, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября, следует из ежеквартального отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
По мнению экспертов агентства, если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на 9% по сравнению со средним значением за последние пять лет, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25%. При этом в случае сокращения потребления на 13% этот показатель составит 33%, передает Deutsche Welle*.
Издание подчеркивает, что спрос на газ в Европе упал почти на 10% в годовом исчислении, при этом в Европе резко вырос спрос на СПГ и составил 65%.
Аналитики МЭА заявляют, что торговля СПГ играет решающую роль в обеспечении гибкости и надежности поставок. Так, в Германии, зависимость которой от российского газа была до начала войны одной из самых высоких в Европе, форсированными темпами создают инфраструктуру для импорта СПГ.
Отмечается, что этой весной правительство страны решило срочно соорудить четыре терминала для приема СПГ, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений на связанное с ними строительство.
Летом одна из частных немецких компаний сообщила, что введет в строй пятый приемный терминал. А 1 сентября министерство экономики ФРГ объявило об уже шестом проекте. Во всех случаях речь идет о мобильных СПГ-терминалах – регазификационных судах (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). Ввод в строй первого FSRU в Вильгельмсхафене ожидается 20 декабря.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу, кто и как перекроет оставшиеся каналы поставок российского газа и как эта ситуация отразится на простых европейцах.
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