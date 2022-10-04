Молдавия пообещала выполнить контрактные обязательства перед Газпромом

Газораспределительная компания «Молдовагаз» приложит все усилия по выполнению контрактных обязательств перед Газпромом после его предупреждения о полном прекращении поставок в случае продолжения нарушений контрактных обязательств.

Газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний «Молдовагаз» готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября.

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.

До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.

Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.