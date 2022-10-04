Белый дом отреагировал на «российскую пропаганду» Маска

Полпред ЛНР Мирошник заявил о факторе времени для группировки резервов

Атакуя по нескольким направлениям, ВСУ пытаются растащить наши формирования в разные стороны. Нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в республике.

«На сегодняшний день вся территория республики находится под нашим контролем. Но на границах идут активные бои, наши уверенно отвечают противнику. При этом ситуация возле агломерации Лисичанск – Кременная – Рубежное остается сложной», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.

По словам собеседника, основная проблема в этих районах – лесистая местность. «Там пытаются работать диверсионно-разведывательные группы. Основная же борьба сейчас идет за контроль над дорогой Торское – Кременная», – отмечает он.

«На удивление по Сватово сегодня не прилетало, несмотря на близость военных действий. Основная проблема, с которой мы столкнулись, – практически полное отсутствие мобильной связи и интернета. Ситуацию усложняют и постоянные информационные атаки со стороны Украины», – продолжает Мирошник.

«Несмотря на то, что мы полностью контролируем территорию ЛНР, есть понимание близости угрозы с севера и северо-запада. Поэтому мы возводим массивные оборонительные сооружения. Они необходимы для того, чтобы противодействовать движению противника со стороны Красного Лимана и Северска», – рассказал полпред ЛНР.

«Сейчас важен каждый день – нам надо еще немного времени, чтобы заходящие резервы были правильно сгруппированы и ориентированы на нанесение серьезного удара по противнику. Пока же ВСУ фактически пытаются растащить в разные стороны наши формирования, чтобы не дать сконцентрироваться на контратаке», – заключил Мирошник.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию обороны Луганской народной республики под городом Кременной. По словам офицера Андрея Марочко, обстановка в населенном пункте Кременная более-менее спокойная, контролируемая.

Накануне также сообщалось о массовом потоке беженцев со стороны Сватово из-за постоянных ударов со стороны ВСУ. Во вторник ситуация стабилизировалась.

Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда можно будет сорвать военные планы ВСУ, а также что может ускорить контратаку союзных войск.

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