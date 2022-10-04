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Молодежь обличила преступления нацистов в Ленобласти в годы Великой Отечественной
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Во время судебного процесса по делу о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ленобласти были озвучены показания очевидцев о жутких методах издевательств нацистами над детьми.
Перед допросом свидетелей и экспертов зампрокурора Ленобласти Сергей Виноградов озвучил цифру материального ущерба, который был нанесен нацистами объектам культурного наследия региона – 1,9 трлн рублей. Данная сумма пересчитана по нынешнему курсу и является научно обоснованной.
К четвертому заседанию суда в Ленобласти были привлечены молодые поисковики, архивисты и историки, которые занимаются изучением преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Так, руководитель поискового отряда «Ягуар» Андрей Журавлев рассказал о результатах поисковых работ в деревне Шапки, где в братской могиле были обнаружены 11 тел подростков. Согласно архивным данным, они направлялись из школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) блокадного Ленинграда в сторону Любани, но были расстреляны фашистами в 1941 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам Журавлева, судебным экспертам удалось в одном из черепов обнаружить входное пулевое отверстие калибра 9 мм. То есть по совокупности гильз и пуль данного пулевого отверстия удалось доказать, что производилось добитие.
«То есть сначала был применен пулемет, а потом уже непосредственно с пистолета совершено добитие», – заявил на суде Андрей Журавлев.
Далее на суде выступил еще один поисковик, историк по образованию, старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград» Татьяна Смирнова. По ее словам, особая жестокость была именно с теми, кто не смог выйти из окружения, поскольку эти люди где-то месяц находились без снабжения. Также большим свидетельством еще являются фотографии немецкого фотографа Георга Гундлаха, зафиксированы фотографии женщин и детей, которые умерли от бомбежек, от голода.
Также Смирнова считает, что доказательством геноцида фашистов могут послужить и воспоминания мирных граждан, в том числе деревни Малые Березницы.
«Женщина рассказывает, что немцы над ними издевались. Жители бросались к убитым лошадям, чтобы отрезать хоть немного мяса, а немцы их фотографировали и смеялись», – заявила Смирнова.
Областная прокуратура во время судебного процесса озвучила показания очевидцев, которые описывают жуткие методы издевательств нацистами ни в чем не повинных советских граждан. Согласно акту чрезвычайной комиссии, на территории Волховского района было убито и замучено 523 человека. Двух девочек 2 и 3 лет выкинули в снег, от обморожения они остались инвалидами, семью детей расстреляли. У населения забирали всю еду, заставляли людей лаять по – собачьи, выпрашивая ее. Оккупантами было уничтожено 435 инвалидов, содержащихся в инвалидном доме на острове Октября. Инвалидов выпускали в лес и охотились на них как на зверей. Имели место случаи зверского изнасилования женщин.
Напомним, суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. 3 октября в Санкт-Петербургском городском суде состоялось первое судебное заседание по делу о геноциде мирных советских граждан во время блокады Ленинграда.
В НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон»
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Разведка НАТО предупредила командование альянса о возможных испытаниях российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, которое может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, сообщило итальянское издание Repubblica.
Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки «Белгород» в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника. «Посейдон» может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», – приводит текст публикации РИА «Новости».
Издание отметило, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: «Посейдон» спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
«Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», – пишет Repubblica.
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Российская экипировка солдата нового поколения получила название
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Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам «Ратник» и «Сотник», получит название «Легионер», источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника РИА «Новости», принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы «исконно русскими» именами – «Ратник» и «Сотник», то новый проект получил более «интернациональное» название – «Легионер».
По словам источника, с момента начала реализации проекта «Ратник» прошло уже более десяти лет – несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.
Ранее в Ростехе сообщили, что сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего.
Ростех заявил о кратном увеличении производства РСЗО «Торнадо-Г»
Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации «Ростех».
По сообщению Ростеха, военный дивизион «Мотовилихинских заводов» в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние 10 лет, передает РИА «Новости».
В госкорпорации добавили, что усилия Ростеха и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, находящемся в стадии банкротства с 2018 года. В частности, финансовая помощь Ростеха, отметили в корпорации, позволила полностью сохранить на «Мотовилихинских заводах» рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, проходит модернизация производства, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.
Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что концерн ведет работы по совершенствованию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» калибра 122 мм.
Шойгу: В Вооруженные силы прибыли более 200 тыс. мобилизованных
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Более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах, передает ТАСС слова министра.
Он сообщил, что военнослужащие, призванные в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания и применяться вместе с уже задействованными в СВО подразделениями.
Глава Минобороны потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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Командир танковой роты посоветовал мобилизованным ничего не бояться
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Мобилизованным россиянам не надо ничего бояться, танк – это хорошая броня, и противник боится танков, заявил командир танковой роты.
Командир танковой роты посоветовал мобилизованным ничего не бояться, вместо этого лучше внимательно слушать инструкторов во время обучения, в бою действовать без суеты и спокойно, так как у танка хорошая броня, к тому же противник боится танков. «Не надо ничего бояться, танк – хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают – слушайте, тренируйтесь», – отметил он в беседе с РИА «Новости».
Танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на соледарском направлении. Расстреляв боекомплект, один танк меняет другой, создавая так называемую «танковую карусель».
«Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника… Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся», – рассказал агентству офицер Вооруженных сил.
Танкисты, ударив по противнику в лесополосе, вернулись на свои позиции, успешно выполнив поставленные задачи.
«Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь», – сообщил механик-водитель боевой машины.
В минувшую субботу Народная милиция ДНР опубликовала видео с занятий по подготовке мобилизованных, где резервисты из России тренируют боевые навыки. Днем ранее Минобороны РФ показало подготовку мобилизованных рядом с зоной СВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мобилизованных готовят к специальной военной операции ВС России.
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Российскую подлодку заметили у западного побережья Франции
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ВМС Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую дизель-электрическую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк», сообщила морская префектура региона Атлантика.
По сообщению морской префектуры, 29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции «Нормандия» (FREMM Normandie) и вертолет «Кайман» из авиагруппы фрегата сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе. Сообщение сопровождалось фотографиями российских подлодки и судна, передает ТАСС.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 06363 Б-261 «Новороссийск» (заводской номер 01670) была заложена 20 августа 2010 года, спущена на воду 28 ноября 2013 года, передана ВМФ России 22 августа 2014 года. Она предназначена для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.
Напомним также, в среду атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А, «Борей-А») «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М, «Ясень-М») «Новосибирск» заверили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыли в пункт постоянной дислокации на Камчатке.
Кадыров заявил о скорой отправке на передовую троих несовершеннолетних сыновей
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Трое сыновей в ближайшее время отправятся в зону спецоперации: подготовка несовершеннолетних Ахмата, Эли и Адама началась еще с малых лет и продолжается на базе РУС (Российского университета спецназа), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, внукам первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно, но их военная подготовка началась давно, с малых лет.
«На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира – готовься к войне!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он заявил, что его сыновья готовы применить свои знания и умения в зоне СВО.
«Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – отметил глава Чечни.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Также он обратился к пустословам, которые утверждали, что его близкие не принимают участия в СВО: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться в их стойкости и силе.
«Покажите на месте свой дух, свою идейность и что вы из себя вообще представляете. Докажите, что вы хотя бы немного мужчины. Я обращаюсь в том числе и к вам, критикующие нас диванные чеченоговорящие «воины», сидящие перед компьютерами в Европе. Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» – заявил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину нового боевого подразделения из Чечни.
До этого сообщалось, что военнослужащие из Чечни имеют высокую боевую подготовку, что играет важную роль в том числе в ближнем бою.
В Сибири началась интенсивная боевая подготовка мобилизованных
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Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
По сообщению ЦВО, прибывшие в центр формирования и слаживания подразделений мобилизованные граждане приступили к отработке различных тактических приемов. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов, совершенствуют навыки метания гранат. Учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника, передает РИА «Новости».
Также на полигоне проходят практические занятия по оказанию первой медицинской помощи раненым. Накануне мобилизованным на специальной церемонии вручили стрелковое оружие.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны.
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Новосибирская область завершила первый этап мобилизации
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что регион завершил первый этап частичной мобилизации. Он рассказал, что сейчас продолжается доукомплектование отдельных подразделений, а также подбор «отдельных дефицитных военных специальностей».
По словам Травникова, в области еще несколько недель будут вести формирование личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище. Он также попросил активно продолжить обустройство палаточных городков, казарм и других помещений военного училища, чтобы сделать их максимально удобными для проживания в период слаживания подразделений, сообщает «Коммерсант».
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Глава комитета Госдумы Крашенинников уточнил границы Херсонской области в составе России
Запорожская область войдет в Россию в своих административных границах, Херсонская область – с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По словам политика, применительно к ДНР и ЛНР границы будут определять в соответствии с их конституциями, пределы территории Запорожской области определяются административными границами области. Крашенинников объяснил, что границы Херсонской области будут также определяться административными границами, с учетом указов военно-гражданской администрации области, в состав региона будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа, передает РИА «Новости».
Позже замглавы МИД Евгений Иванов подтвердил, что Херсонская область войдет в состав России с двумя округами Николаевской области, однако не пояснил, как именно это произойдет.
Между тем комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договор о принятии в состав России Херсонской области.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
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Шойгу потребовал довести до военкомов разъяснения по отсрочкам от мобилизации
Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу ВС России довести до военных комиссаров разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.
Глава ведомства указал, что отсрочки в первую очередь касаются тех, кто учится по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего образования в «государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые», цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Шойгу также обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, или трех детей, один из которых инвалид.
Кроме того, Шойгу заявил, что солдаты срочной службы, заканчивающие службу в ходе осеннего призыва, вернутся по домам, а новые призывники отправятся служить в подразделениях, не задействованных в СВО. В данный момент более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы.
На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток
Более 180 человек, подлежащие частичной мобилизации и желающие выехать из Россию в Грузию, получили повестки на границе, сообщил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев.
По словам Абдуллаева, более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию, передает ТАСС.
На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе – представители военкомата и органы представительной власти. Гражданам России, подлежащим частичной мобилизации, вручают повестки и разъясняют нормы соответствующего закона РФ. В республике сохраняется режим повышенной готовности.
Ранее глава республики Сергей Меняйло заявил, что границу с Грузией в Северной Осетии, по данным за вечер вторника, пересекли 62 тыс. человек.
Напомним, на российско-грузинской границе в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт призыва.
До этого Меняйло сообщал, что власти Северной Осетии приняли решение об ограничении въезда легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.
МВД Грузии во вторник заявляло, что в течение последних 10 дней в страну въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120.
В МВД России открыли пункты приема обращений иностранцев о военной службе по контракту
Пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранцев на военную службу по контракту, открыты в помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалах ФГУП «Паспортно-визовый сервис», сообщили в пресс-центре ведомства.
По сообщению ведомства, для удобства иностранных граждан, желающих поступить на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, в помещениях территориальных органов МВД России и региональных филиалов федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации открыты пункты приема обращений по вопросам, связанным с поступлением иностранных граждан на военную службу по контракту, передает ТАСС.
В МВД напомнили, что право на прием в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в ВС России, других войсках или воинских формированиях, принимающих участие в специальной военной операции. Также упрощенный порядок получения российского гражданства распространяется на членов их семей: родителей, супругов, детей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в российскую армию.
В Ростехе выразили готовность создать новые тактические аптечки для военнослужащих
Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих России, если поступит задача от Минобороны, заявили в госкорпорации.
Как сообщили в госкорпорации, Ростех готов создать новые тактические аптечки для военнослужащих, если такая задача будет поставлена министерством обороны. В ее состав обязательно должны войти: медицинский жгут-турникет, зажим для остановки артериального кровотечения, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, перевязочная косынка, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионная игла, обезболивающие и противошоковые средства и другие позиции, передает РИА «Новости».
Как отметили в корпорации, аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии России была поставлена задача пересмотреть ее состав.
По сообщению Ростеха, были предложены два готовых варианта аптечек, с проверенными поставщиками. Один из них включает 13 позиций, второй – 23 наименования средств первой помощи.
Ранее Ростех обещал увеличить темп производства истребителей Су-57 для ВКС России.
Минобороны показало, как мобилизованные стреляют из пушек «Гиацинт»
Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевых стрельб мобилизованными военнослужащими из 152-мм пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота.
На кадрах, размещенных в Telegram-канале российского военного ведомства, видно, как мобилизованные военнослужащие ведут стрельбу прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника.
В описании к видео говорится, что, по замыслу, огневые задачи при стрельбе мобилизованные военнослужащие выполняли по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону.
В Минобороны также сообщили, что действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющие реальный боевой опыт. Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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