Молодежь обличила преступления нацистов в Ленобласти в годы Великой Отечественной

Во время судебного процесса по делу о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ленобласти были озвучены показания очевидцев о жутких методах издевательств нацистами над детьми.

Перед допросом свидетелей и экспертов зампрокурора Ленобласти Сергей Виноградов озвучил цифру материального ущерба, который был нанесен нацистами объектам культурного наследия региона – 1,9 трлн рублей. Данная сумма пересчитана по нынешнему курсу и является научно обоснованной.

К четвертому заседанию суда в Ленобласти были привлечены молодые поисковики, архивисты и историки, которые занимаются изучением преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Так, руководитель поискового отряда «Ягуар» Андрей Журавлев рассказал о результатах поисковых работ в деревне Шапки, где в братской могиле были обнаружены 11 тел подростков. Согласно архивным данным, они направлялись из школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) блокадного Ленинграда в сторону Любани, но были расстреляны фашистами в 1941 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Журавлева, судебным экспертам удалось в одном из черепов обнаружить входное пулевое отверстие калибра 9 мм. То есть по совокупности гильз и пуль данного пулевого отверстия удалось доказать, что производилось добитие.

«То есть сначала был применен пулемет, а потом уже непосредственно с пистолета совершено добитие», – заявил на суде Андрей Журавлев.

Далее на суде выступил еще один поисковик, историк по образованию, старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград» Татьяна Смирнова. По ее словам, особая жестокость была именно с теми, кто не смог выйти из окружения, поскольку эти люди где-то месяц находились без снабжения. Также большим свидетельством еще являются фотографии немецкого фотографа Георга Гундлаха, зафиксированы фотографии женщин и детей, которые умерли от бомбежек, от голода.

Также Смирнова считает, что доказательством геноцида фашистов могут послужить и воспоминания мирных граждан, в том числе деревни Малые Березницы.

«Женщина рассказывает, что немцы над ними издевались. Жители бросались к убитым лошадям, чтобы отрезать хоть немного мяса, а немцы их фотографировали и смеялись», – заявила Смирнова.

Областная прокуратура во время судебного процесса озвучила показания очевидцев, которые описывают жуткие методы издевательств нацистами ни в чем не повинных советских граждан. Согласно акту чрезвычайной комиссии, на территории Волховского района было убито и замучено 523 человека. Двух девочек 2 и 3 лет выкинули в снег, от обморожения они остались инвалидами, семью детей расстреляли. У населения забирали всю еду, заставляли людей лаять по – собачьи, выпрашивая ее. Оккупантами было уничтожено 435 инвалидов, содержащихся в инвалидном доме на острове Октября. Инвалидов выпускали в лес и охотились на них как на зверей. Имели место случаи зверского изнасилования женщин.

Напомним, суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. 3 октября в Санкт-Петербургском городском суде состоялось первое судебное заседание по делу о геноциде мирных советских граждан во время блокады Ленинграда.