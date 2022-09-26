В Ленобласти состоялось заседание по делу о геноциде мирных жителей в годы ВОВ

В Ленинградском областном суде прошло третье заседание по делу о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Это заседание стало процессом живых свидетелей. На нем выступили ветераны, лично испытавшие на себе все ужасы нацистской оккупации в Ленинградской области.

В ходе заседания заслушаны показания свидетелей, очевидцев преступлений нацистской оккупации, а также представлены новые архивные документы, раскрывающие неопровержимые факты геноцидальной политики немецко-фашистских захватчиков. Так, систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды. В частности, нацистами путем применения смертельных инъекций было уничтожено 850 душевнобольных пациентов психиатрической больницы имени Кащенко. В январе 1942 года на территории деревни Макарьевская пустынь были расстреляны 248 женщин-инвалидов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Наряду со взрослыми физическому истреблению с особой жестокостью подвергались и дети. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло не менее 200 несовершеннолетних воспитанников детского лагеря принудительного содержания в посёлке Вырица под Гатчиной. В нем были заключены малолетние узники в возрасте от трех до 14 лет.

«Преступления против детей - это самые, наверное, ужасные. Это самое скверное, что можно придумать вообще в любой военной истории, и вот такие вещи происходили в Вырице. С детьми обращались очень жестоко. Дети голодали. Известно, что в первое время, когда появился продовольствия, до малолетних узников они не доходили. Рацион был настолько скудный, что его хватало, чтобы только не умереть», – заявил директор Информационно-краеведческого музейного центра Гатчинского муниципального района Рашид Ганцев.

По завершению заседания состоится встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с ветеранами, участвующими в судебном процессе.

Напомним, суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. 16 сентября в Санкт-Петербургском городском суде также состоялось предварительное судебное заседание по делу о геноциде мирных советских граждан во время блокады Ленинграда.