Полиция Дании обнаружила неизвестные беспилотники у месторождений газа в Северном море

Неопознанные беспилотники замечены вблизи газовых месторождений в Северном море, сообщает агентство Ритсаус бюро со ссылкой на датскую полицию.

По сообщению агентства, на прошлой неделе «несанкционированные беспилотники» видели у месторождения Хальфдан Б, а теперь – у месторождения Руар. Полиция и Энергетическое агентство Дании не дают комментариев, передает ТАСС.

Энергетическая компания TotalEnergies эксплуатирует месторождение Руар, она также работает на Хальфдане Б.

Ранее в Норвегии писали о беспилотниках у газовых и нефтяных месторождений королевства в Северном море. Они были замечены через некоторое время после диверсии на «Северных потоках».

Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте

Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».