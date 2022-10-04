Французов возмутило заявление премьер-министра страны о России

Читатели французской газеты Le Figaro подвергли критике премьер-министра страны Элизабет Борн после ее предложения «сделать цену войны невыносимой для России».

«Одно можно сказать наверняка, цена решений наших властей будет для французов более непосильной, чем для русских», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.

Еще одни читатель предложил поговорить об этом «с ясной головой после зимы».

«Санкции, инициированные против России Урсулой фон дер Ляйен и Макроном, сделали жизнь французов невыносимой. Вот удастся ли Франции сделать противостояние на Украине невыносимым для России? Не уверен...» – поделился мнением другой комментатор.

Еще один комментатор заявил о молчании премьера, «когда армия США убивала арабов в Ираке, Ливии, Сирии». Он предложил снять санкции с России и купить газ, чтобы французская промышленность не погибла.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед Национальным собранием, заявила, что Париж намерен «сделать цену войны на Украине невыносимой для России».

Борн сообщала, что власти Франции ожидают, что цены на газ в стране в 2023 году вырастут в пять раз по сравнению с 2021 годом, на электричество – в 10 раз.