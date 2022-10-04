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Турчак заявил о позиции ЕР против повышения тарифов на проезд по платным дорогам
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Партия «Единая Россия» не согласна с инициативой Министерства транспорта по повышению стоимости за проезд по платным автомобильным дорогам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Стремление дорожников нарастить свою прибыль понятна, но сегодня мыслить надо в общегосударственном, а не узком отраслевом масштабе. А значит, наоборот, принять меры по сдерживанию тарифов. Ведь рост затрат на логистику в конечном счете также скажется и на конечной стоимости товаров, на потребителях, простых людях, а также окажет давление на транспортные компании, обеспечивающие огромное количество рабочих мест», – приводит слова Турчака сайт ЕР.
Турчак выразил уверенность, что крупные дорожно-строительные организации имеют намного большие ресурсы и возможности для того, чтобы сбалансировать экономику своих проектов, чем граждане, малый и средний бизнес, нуждающиеся в максимальной защите государства.
Гендиректора ЗАЭС Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию
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Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с СБУ, его выдворили на подконтрольную Украине территорию, сообщают СМИ.
Мурашов подтвердил, что общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским в интернете, передавая данные о ситуации на Запорожской АЭС. Мурашов подтвердил, что он знал о повреждениях, которые наносятся АЭС украинскими обстрелами, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
По его словам, повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, персонал подвергался и продолжает подвергаться опасности, занимаясь восстановлением станции после обстрелов. Как сообщил Мурашов, «самый вероятный вариант обстрелов – они велись со стороны Днепра, со стороны Украины».
Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы: «Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. На 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что необходимо называть вещи своими именами и не пытаться покрывать действия Украины в отношении ЗАЭС.
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Прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Прорыв украинских военных под Лисичанском остановлен с помощью военной хитрости, ВСУ подпустили ближе и дали зайти на контролируемую территорию, после чего уничтожили, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Военные ЛНР заметили, как ВСУ строят колонны техники для удара, но решили выждать, чтобы те оторвались от своих. Украинские военные перешли границу с ЛНР и не встретили сопротивления, после чего начали марш на Лисичанск, сказал Марочко телеканалу «Звезда».
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
На месте их поджидали ВС России и бойцы республики. Колонну украинской техники уничтожили, выжившие отошли на исходные позиции. Ведется подсчет уничтоженных бойцов ВСУ и техники.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
Минобороны сообщило об экспериментах на орбитах с иностранными спутниками
Главный центр разведки космической обстановки уделяет особое внимание проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, сообщило Минобороны.
В сообщении по случаю 65-летия Космических войск отмечается, что также особое внимание уделялось контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок. За год российские системы обнаружили свыше 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».
Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
РБК: В Западном военном округе назначен новый командующий
Генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО), до него округом руководил генерал-полковник Александр Журавлев, следует из данных ЕГРЮЛ, информацию о смене командующего ЗВО подтвердил знакомый с кадровыми перестановками источник.
На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан Журавлев, а Бердников – командующим 29-й общевойсковой армией, сообщает РБК.
Отмечается, что Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем командовал группировкой российских войск в Сирии. В 1991 году он закончил Киевское суворовское военное училище.
Журавлев – уроженец Тюменской области. В 2010 году был назначен командующим общевойсковой армией Приволожско-Уральского военного округа, в 2013-м – заместителем командующего войсками Центрального военного округа. С мая 2015 года – начальник штаба и первый замкомандующего войсками Южного военного округа.
Руководителем сил Западного военного округа Журавлев стал осенью 2018 года. В том же году указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание Героя России.
В Херсонской области разбили пытавшуюся прорваться к Каховской ГЭС группировку ВСУ
Пытавшиеся прорваться на Каховскую ГЭС батальоны украинских военных были разбиты, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, заявил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
По его словам, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
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Военный эксперт Онуфриенко: На Украине пора применять тяжелую бомбардировочную авиацию
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За время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать все ракетно-артиллерийские и авиационные средства для сдерживания ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о попытках украинских войск наступать на разных направлениях.
Атаки ВСУ могут быть остановлены в случае ответного контрнаступления российских войск, подчеркивает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Противник будет вынужден снять все резервы и перебросить их для подавления продвигающихся российских сил, – указал эксперт. – Сейчас же украинская армия имеет численное превосходство. При этом у нас пока не прибавилось личного состава. Кроме того, противник обладает широчайшими возможностями разведданных с западных спутников и посредством радиоэлектронной разведки».
По мнению Онуфриенко, за время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. «Прежде всего, это численный перевес. Они могут создавать ударный кулак на любом направлении, усиливать их современной западной техникой и наносить удары», – считает эксперт.
Наращивание численности личного состава российских войск сейчас решается при помощи частичной мобилизации, подчеркнул эксперт. «Кроме того, необходимо вводить в зону СВО новую технику, – продолжает Онуфриенко. – Мы видим, что отдельные ее экземпляры уже продемонстрированы на фронте». Также требуется тяжелая бомбардировочная авиация. «Необходимо уничтожать инфраструктуру противника – регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ», – полагает собеседник.
Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать артиллерийские, авиационные и ракетные средства для того, чтобы максимально затруднить перемещение и переброску сил противника, а также нанести ему максимальный ущерб не только в зоне наступательной операции, но и на подходах, подчеркнул собеседник.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
В субботу в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана (север ДНР). В понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная на северо-западе республики.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева. Стремоусов добавил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны и но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Регионам разрешили закупать для военных беспилотники
Правительство России в связи с проведением частичной мобилизации разрешило регионам закупать для военных товары двойного назначения, в том числе беспилотники, следует из постановления, утвержденного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В тексте документа говорится: установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны России центральными органами военного управления, органами управления военных округов (Северного флота), территориальными органами, в том числе военными комиссариатами, передает ТАСС.
Отмечается, что исполнительные органы субъектов России, органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения смогут закупать средства обнаружения беспилотников, средства радиосвязи, приборы ночного видения, туристическое снаряжение, лекарства и так далее.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве создано 20 резервных пунктов для мобилизации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Военный аналитик Онуфриенко назвал способ отбросить ВСУ в Херсонской области
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ВС России сдерживают продвижение ВСУ на правом берегу Днепра в районах Дудчан и Сухого Ставка, используя авиацию, однако риски для нашей группировки в этих районах остаются. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию в регионе.
«Наши как занимали оборону под Дудчанами, так ее и держат. Около суток назад туда подошло подкрепление, но я бы не стал ожидать резкого изменения ситуации. Сложность представляет и район Сухого Ставка, который стал уже кладбищем для ВСУ. Но тем не менее эта территория пока также под контролем противника», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
По словам собеседника, боевики наладили в этом районе переправу и подтягивают по ней бронетехнику. «Это создает серьезную опасность флангового удара по Давыдову Броду, который и так находится под постоянными атаками противника»», – отметил он.
«Очевидно, что ВСУ хотели бы также нанести удар со стороны Сухого Ставка, что дало бы им возможность окружить нашу группировку и вынудить ее оставить этот участок фронта на правом берегу Днепра. Инициатива пока находится в руках противника», – говорит эксперт.
«Вместе с тем есть два очевидных пути, которые нам стоило бы реализовать. Во-первых, это привлечение дополнительных сил авиации. Необходимо воспользоваться хорошей погодой и наносить массовые бомбо-штурмовые удары по расположениям противника», – предлагает собеседник.
«Ну и большое значение имеет живая сила. Нам просто жизненно необходимо стремительно увеличивать группировку, чтобы не только обороняться, но и отбросить ВСУ за реку Ингулец. Это, с точки зрения ведения боя, более выгодное для нас положение», – заключил Онуфриенко.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как позже подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева.
В среду Стремоусов сообщил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны, но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО.
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Стало известно об успехах союзных сил в районе Артемовска и Соледара в ДНР
Союзные силы достигли успеха в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населенных пунктов – Артемовска и Соледара, передает ТАСС.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее Марочко заявил, что прорвавшиеся на территорию ЛНР войска ВСУ попали в «огневой мешок».
Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
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Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
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Президент Болгарии Румен Радев не стал подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.
В заявлении, опубликованном агентством БТА, говорится, что Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что хотя Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности.
По мнению Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после того, как Россия и Украина в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.
Накануне сообщалось, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО. Документ в воскресенье подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку».
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попытки Киева вступить в НАТО.
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Додик выиграл выборы президента Республики Сербской
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Действующий член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик побеждает на выборах президента Республики Сербской в составе БиГ после 90% обработанных протоколов, сообщил ЦИК страны.
«Кандидат партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик набрал 268 635 голосов, или 48,36%, а кандидат Елена Тривич от Партии демократического прогресса набрала 240 353 голоса, или 43,27%», – цитирует сообщение ЦИК ТАСС.
Додик объявил о своей победе в ночь на понедельник, он заявил, что намерен сотрудничать с Сербией, Россией и Венгрией. Его главная соперница Елена Тривич также объявила о своей победе.
Явка на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине составила 50%. Всего в выборах приняли участие 90 партий, 38 коалиций, 17 независимых кандидатов. Правом голоса обладают более 3,3 млн человек. Наблюдателями на выборах были зарегистрированы свыше 60 тыс. человек. Всеобщие выборы состоялись в девятый раз с момента провозглашения независимости страны в 1992 году.
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Ургант опроверг слова Потапа о своих извинениях за Россию
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В ходе телефонного разговора с украинским певцом и продюсером Потапом, состоявшимся после начала спецоперации, «в трубку не рыдал» и прощения за Россию не просил, заявил телеведущий и актер Иван Ургант.
Потап рассказал в эфире украинского телевидения, что Ургант якобы позвонил ему после начала СВО, а затем расплакался в трубку и попросил прощения. Однако сам телеведущий не подтвердил эту информацию.
Ургант рассказал, что не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагает, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают. «Оказывается, не только. В таком случае сообщаю. В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил», – приводит его слова «СтарХит».
Ранее Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России и почтить память погибших в Донбассе.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Илон Маск предложил признать Крым российским
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Американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», – написал он в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Маск перечислил четыре пукта «украинско-российского мира» и предложил пользователям высказать свое отношение к проекту. С бизнесменом пока согласны 58,7% участников опроса, против высказались 41,3%.
План предполагает «повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН», сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Артиллерия ВДВ массированным огневым ударом уничтожила танки ВСУ
Опубликована видеозапись, на которой подразделения Воздушно-десантных войск наносят массированный огневой удар по позициям вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram говорится, что российская артиллерия обнаружила противника с помощью квадрокоптеров. В результате были уничтожены большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
Напомним, Минобороны России показало, как подразделения российских Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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