Путин и глава Мали оценили важность передачи удобрений России нуждающимся странам

Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонном разговоре заявили о важности инициативы по передаче удобрений России нуждающимся странам, сообщила пресс-служба Кремля.

На сайте Кремля говорится о том, что в ходе разговора отмечена важность реализации российской инициативы о безвозмездной передаче нуждающимся странам порядка 300 тыс. тонн удобрений, оказавшихся заблокированными в европейских портах вследствие нелегитимных санкционных ограничений.

Кроме того, Путин и Гоита обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере, добавили в Кремле.

Также Путин и Гоита подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества в сфере безопасности для борьбы с террористами на малийской территории.

Телефонный разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.

Путин пригласил Гойту принять участие во втором саммите Россия – Африка, проведение которого запланировано летом 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.

До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.