Во «Всероссийском казачьем обществе» рассказали о пополнении рядов добровольцев

Казачьи добровольческие отряды «Кубань», «Ермак», «Тигр» и «Терек», а также подразделение Всевеликого войска Донского ведут активные боевые действия на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, сообщили во «Всероссийском казачьем обществе».

Кубанское, Волжское, Оренбургское, Терское войсковые казачьи общества, Приморское отдельское казачье общество, а также Всевеликое войско Донское системно ведут работу по отбору, подготовке и боевому слаживанию добровольцев, сообщается на сайте общества.

Для пополнения численного состава отряда имени атамана Захария Чепеги, а также отрядов «Кубань» (11 и 16 БАРСы) Кубанским ВКО в зону боевых действий направлено около 250 казаков. В настоящее время на полигоне завершается подготовка еще 140 казаков, которые вскоре отправятся на фронт.

Приморское отдельское казачье общество, пополнив ряды добровольческого отряда «Тигр» 80 казаками, в настоящее время приступило к формированию 2-го казачьего добровольческого отряда «Степь» общей численностью 350–400 человек.

Волжское и Оренбургское ВКО завершают подготовку и слаживание более 100 казаков, которые в октябре пополнят ряды добровольческого отряда «Ермак».

Всевеликое войско Донское укрепляет ряды своего подразделения 60 казаками, прошедшими обучение и слаживание.

Терское ВКО продолжает на военном полигоне подготовку и боевое слаживание более 100 казаков, которые в ближайшее время пополнят казачий отряд «Терек».

«Казачьи добровольческие отряды принимают участие в специальной военной операции с момента ее объявления Верховным главнокомандующим – президентом страны. Обретенный опыт ведения боевых действий и высокий гражданский и патриотический дух казаков позволяют пополнять ряды имеющихся казачьих добровольческих отрядов и формировать новые. У меня, как и у моих казаков, нет сомнений в том, что победа будет за нами, за нашей великой Россией», – сказал атаман Всероссийского казачьего войска, казачий генерал Николай Долуда.