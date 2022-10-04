Турчак оценил решение Совфеда об одобрении вхождения в состав России новых регионов

Военный эксперт: ЧФ России обязан уничтожить новый корвет ВМС Украины «Гетман Мазепа»

Спуск на воду в Турции нового корвета ВМС Украины «Иван Мазепа» требует оперативной реакции со стороны Черноморского флота, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.

«С учетом многократного превосходства Черноморского флота, с военно-технической точки зрения спуск на воду «Ивана Мазепы» мало что значит. Однако это свидетельствует о системной организационной работе по повышению боеспособности ВМСУ, которая ведется в том числе силами Турции», – рассказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

«Несмотря на то, что украинский флот в рамках СВО показал себя очень слабо, сам факт такой работы является для нас главной угрозой. Вопрос не столько в корвете, сколько в комплексе реализуемых противником организационно-технических мероприятий по значительному повышению боевых возможностей ВМС Украины», – замечает собеседник.

Эксперт также отметил, что эти события потребуют соответствующей реакции и мер со стороны Черноморского флота РФ. «В первую очередь нам предстоит обеспечить системами ПВО силы флота. Кроме того, стоит обратить внимание на обеспечение способности решать ими поставленные задачи в условиях растущего потенциала ВМСУ. И у нас такие возможности имеются», – пояснил он.

«Нам требуется быстрая, решительная и умная модернизация уже имеющихся кораблей. При этом необходимости значительного увеличения численности ЧФ нет. Однако есть потребность в малых противоминных кораблях и десантных катерах. Речь идет о современных аналогах немецких проектов малых, грузоподъемных быстроходных барж и паромов «Зибель», которые хорошо себя показали на этом театре в годы Великой Отечественной войны, а потом были реквизированы нашими войсками», – заключил Климов.

В свою очередь капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что корвет еще предстоит достроить. «Изначально планировалось, что дорабатывать это судно будут в Николаеве. Как это будут делать сейчас, пока не очень понятно», – говорит он.

Эксперт также утверждает, что по кораблю необходимо будет нанести незамедлительный удар, когда это станет возможным. «Корабль строился на верфи, расположенной на побережье Мраморного моря, и физически мы пока не можем попасть в эту зону. Но если все же «Мазепу» введут в состав ВМС Украины и этот корабль с именем предателя окажется в зоне досягаемости Черноморского флота, он моментально станет целью, которую мы обязаны уничтожить», – заключил Дандыкин.

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.

Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.

Напомним, торжественная церемония закладки корвета состоялась 7 сентября 2021 года. Тогда в мероприятии участвовала делегация Украины во главе с командующим военно-морскими силами Алексеем Неижпапой. Согласно договоренностям сторон, в этом году корабль передают Украине, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.

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