|
|
В России за сутки госпитализировали 3 тыс. человек с коронавирусом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализированы 3038 человек, на 179,2% больше по сравнению с 3 октября.
Выписаны в связи с выздоровлением 45 437 человек, на 28,7% больше по сравнению с 3 октября. «Выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Подтверждено 107 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России были госпитализированы 1088 человек, на 21,3% меньше по сравнению с 2 октября.
Прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Прорыв украинских военных под Лисичанском остановлен с помощью военной хитрости, ВСУ подпустили ближе и дали зайти на контролируемую территорию, после чего уничтожили, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Военные ЛНР заметили, как ВСУ строят колонны техники для удара, но решили выждать, чтобы те оторвались от своих. Украинские военные перешли границу с ЛНР и не встретили сопротивления, после чего начали марш на Лисичанск, сказал Марочко телеканалу «Звезда».
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
На месте их поджидали ВС России и бойцы республики. Колонну украинской техники уничтожили, выжившие отошли на исходные позиции. Ведется подсчет уничтоженных бойцов ВСУ и техники.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
Гендиректора ЗАЭС Мурашова выдворили на подконтрольную Киеву территорию
|
|
Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался в связях с СБУ, его выдворили на подконтрольную Украине территорию, сообщают СМИ.
Мурашов подтвердил, что общался с сотрудником СБУ Игорем Каземирским в интернете, передавая данные о ситуации на Запорожской АЭС. Мурашов подтвердил, что он знал о повреждениях, которые наносятся АЭС украинскими обстрелами, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
По его словам, повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, персонал подвергался и продолжает подвергаться опасности, занимаясь восстановлением станции после обстрелов. Как сообщил Мурашов, «самый вероятный вариант обстрелов – они велись со стороны Днепра, со стороны Украины».
Мурашов признался, что запретил коллективу публиковать обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы: «Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. На 66-й сессии ежегодной Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что необходимо называть вещи своими именами и не пытаться покрывать действия Украины в отношении ЗАЭС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
РБК: В Западном военном округе назначен новый командующий
Генерал-майор Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО), до него округом руководил генерал-полковник Александр Журавлев, следует из данных ЕГРЮЛ, информацию о смене командующего ЗВО подтвердил знакомый с кадровыми перестановками источник.
На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан Журавлев, а Бердников – командующим 29-й общевойсковой армией, сообщает РБК.
Отмечается, что Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем командовал группировкой российских войск в Сирии. В 1991 году он закончил Киевское суворовское военное училище.
Журавлев – уроженец Тюменской области. В 2010 году был назначен командующим общевойсковой армией Приволожско-Уральского военного округа, в 2013-м – заместителем командующего войсками Центрального военного округа. С мая 2015 года – начальник штаба и первый замкомандующего войсками Южного военного округа.
Руководителем сил Западного военного округа Журавлев стал осенью 2018 года. В том же году указом президента России Владимира Путина ему присвоено звание Героя России.
Эксперты Онуфриенко и Малькевич оценили данные о продвижении ВСУ в Херсонской области
|
|
ВС Украины формируют ударный кулак для продвижения вдоль Днепра в районах Херсонской области. И хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Ранее поступали сообщения о том, что ВСУ атакуют в Херсонской области.
«Вооруженные силы Украины заняли серую зону в районе населенного пункта Шевченково и перекресток дороги Петровка – Оскоровка на Бериславском направлении. То есть создана угроза группировке союзных сил в направлении Александровка – Дудчаны и далее к Мыловому и Бериславу. В случае прорыва у них откроется выход к Новой Каховке», – рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич.
«Гарнизон союзников в Бериславе хорошо укреплен, боевая обстановка без изменений со вчерашнего вечера. Противник продолжает беспорядочно обстреливать направление, работают диверсионные группы, летают беспилотники. По всей видимости, украинская армия накапливает штурмовой «кулак» для продвижения, поскольку их силы понесли очень большие потери на южном направлении», – полагает он.
«В настоящий момент идет очень плотное информационное давление об активных наступательных действиях ВСУ. Кроме того, прибывают беженцы из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Им оказывается всевозможное содействие в размещении, питании, а также оказывается помощь в решении вопросов первой необходимости. Сейчас одна из наших первоочередных задач – организация кол-центра, чтобы централизовать помощь нуждающимся», – отметил собеседник.
«В целом обстановка относительно стабильная, насколько это возможно в таких условиях. Вместе с тем врагом брошены огромные ресурсы на нагнетание паники и ее распространение не только в Бериславе, но и по всей Херсонской области и даже далеко за ее пределами», – подчеркнул эксперт.
«Я неоднократно говорю о том, что для противодействия такой тактике противника нам катастрофически не хватает спикеров. Помимо официального представителя Минобороны и нескольких спикеров по конкретным территориям, в медиа больше практически никого нет. Мы пытаемся как-то менять ситуацию, на протяжении двух месяцев проводим ежедневные стримы по территориям. Кроме того, есть еще одна большая наша проблема – это то, что далеко не все готовы публично обсуждать сложные вопросы», – отметил политолог.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «противник дошел вдоль Днепра до Дудчан и был остановлен. «Судя по всему, дальше пройти уже не дадут, поскольку начала работать наша авиация, подтянулись танковые подкрепления», – рассказал эксперт.
«Были попытки флангового удара в районе Давыдова Брода и южнее. Но обе попытки закончились провалом. В случае удачи ВСУ могли отрезать нашу группировку и развивать направление на Берислав. Пока же успехи украинской армии остались на уровне тактических, не имея возможности дальнейшего развития», – отметил он.
«В ближайшие пару суток станет окончательно понятно соотношение сил. Сейчас вроде бы подошли подкрепления, есть надежда на то, что дальнейшее наступление ВСУ будет остановлено» – рассуждает собеседник.
«Потери, которые ВСУ понесли раньше на этом направлении, никак не сказываются на происходящем на фронте сейчас. Благодаря успехам в Харьковской области, у них есть возможность резко поднять морально-психологическое настроение бойцов. При этом данных о собственных потерях сейчас у них нет. Просто вводятся в действие другие части, которые не имеют связи друг с другом, а разбитые объединения отводят на переформирование», – утверждает Онуфриенко.
В понедельник утром замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России.
Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях», «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Прорвавшиеся на территорию ЛНР войска ВСУ попали в «огневой мешок»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке проникнуть на административную территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) попали в «огневой мешок» союзных сил, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, украинские войска зашли в «огневой мешок» и активно уничтожаются союзными войсками, им удалось продвинуться на расстояние полтора-два километра, это было сделано для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский радостно заявлял об очередных успехах, но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВС Украины находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон сил ЛНР и сил Российской Федерации, то есть с севера, востока и юга планомерно уничтожаются все те, кто заходят на административную территорию Луганской Народной Республики.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.
Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли свыше 1400 человек
|
|
На Купянском направлении в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.
На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе населенного пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники.
Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка – Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, перечислили в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Артемовск, Опытное, Ямполь Донецкой народной республики (ДНР) и Добрянка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«В районе населенного пункта Никифоровка ДНР ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой народной республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники, подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили цеха «Южмаша» по сборке ракет «Точка-У» в Днепропетровске.
Военный эксперт: ЧФ России обязан уничтожить новый корвет ВМС Украины «Гетман Мазепа»
|
|
Спуск на воду в Турции нового корвета ВМС Украины «Иван Мазепа» требует оперативной реакции со стороны Черноморского флота, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
«С учетом многократного превосходства Черноморского флота, с военно-технической точки зрения спуск на воду «Ивана Мазепы» мало что значит. Однако это свидетельствует о системной организационной работе по повышению боеспособности ВМСУ, которая ведется в том числе силами Турции», – рассказал капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Несмотря на то, что украинский флот в рамках СВО показал себя очень слабо, сам факт такой работы является для нас главной угрозой. Вопрос не столько в корвете, сколько в комплексе реализуемых противником организационно-технических мероприятий по значительному повышению боевых возможностей ВМС Украины», – замечает собеседник.
Эксперт также отметил, что эти события потребуют соответствующей реакции и мер со стороны Черноморского флота РФ. «В первую очередь нам предстоит обеспечить системами ПВО силы флота. Кроме того, стоит обратить внимание на обеспечение способности решать ими поставленные задачи в условиях растущего потенциала ВМСУ. И у нас такие возможности имеются», – пояснил он.
«Нам требуется быстрая, решительная и умная модернизация уже имеющихся кораблей. При этом необходимости значительного увеличения численности ЧФ нет. Однако есть потребность в малых противоминных кораблях и десантных катерах. Речь идет о современных аналогах немецких проектов малых, грузоподъемных быстроходных барж и паромов «Зибель», которые хорошо себя показали на этом театре в годы Великой Отечественной войны, а потом были реквизированы нашими войсками», – заключил Климов.
В свою очередь капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что корвет еще предстоит достроить. «Изначально планировалось, что дорабатывать это судно будут в Николаеве. Как это будут делать сейчас, пока не очень понятно», – говорит он.
Эксперт также утверждает, что по кораблю необходимо будет нанести незамедлительный удар, когда это станет возможным. «Корабль строился на верфи, расположенной на побережье Мраморного моря, и физически мы пока не можем попасть в эту зону. Но если все же «Мазепу» введут в состав ВМС Украины и этот корабль с именем предателя окажется в зоне досягаемости Черноморского флота, он моментально станет целью, которую мы обязаны уничтожить», – заключил Дандыкин.
Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.
Напомним, торжественная церемония закладки корвета состоялась 7 сентября 2021 года. Тогда в мероприятии участвовала делегация Украины во главе с командующим военно-морскими силами Алексеем Неижпапой. Согласно договоренностям сторон, в этом году корабль передают Украине, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Херсонской области разбили пытавшуюся прорваться к Каховской ГЭС группировку ВСУ
Пытавшиеся прорваться на Каховскую ГЭС батальоны украинских военных были разбиты, заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, заявил Сальдо в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
По его словам, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что группа украинских военных, пытавшаяся пробраться вглубь Луганской народной республики, насчитывала около 100 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт Онуфриенко: На Украине пора применять тяжелую бомбардировочную авиацию
|
|
За время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать все ракетно-артиллерийские и авиационные средства для сдерживания ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о попытках украинских войск наступать на разных направлениях.
Атаки ВСУ могут быть остановлены в случае ответного контрнаступления российских войск, подчеркивает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Противник будет вынужден снять все резервы и перебросить их для подавления продвигающихся российских сил, – указал эксперт. – Сейчас же украинская армия имеет численное превосходство. При этом у нас пока не прибавилось личного состава. Кроме того, противник обладает широчайшими возможностями разведданных с западных спутников и посредством радиоэлектронной разведки».
По мнению Онуфриенко, за время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. «Прежде всего, это численный перевес. Они могут создавать ударный кулак на любом направлении, усиливать их современной западной техникой и наносить удары», – считает эксперт.
Наращивание численности личного состава российских войск сейчас решается при помощи частичной мобилизации, подчеркнул эксперт. «Кроме того, необходимо вводить в зону СВО новую технику, – продолжает Онуфриенко. – Мы видим, что отдельные ее экземпляры уже продемонстрированы на фронте». Также требуется тяжелая бомбардировочная авиация. «Необходимо уничтожать инфраструктуру противника – регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ», – полагает собеседник.
Пока не начато российское контрнаступление, нужно использовать артиллерийские, авиационные и ракетные средства для того, чтобы максимально затруднить перемещение и переброску сил противника, а также нанести ему максимальный ущерб не только в зоне наступательной операции, но и на подходах, подчеркнул собеседник.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
В субботу в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана (север ДНР). В понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная на северо-западе республики.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области. Как подчеркнул замглавы Херсонской администрации Кирилл Стремоусов, силами ВС России были пресечены попытки прорыва противника со стороны Николаева. Стремоусов добавил, что украинские войска прорывались вдоль Днепра в направлении населенного пункта Дудчаны и но продвижение ВСУ было остановлено силами российской авиации. Хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.
Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Регионам разрешили закупать для военных беспилотники
Правительство России в связи с проведением частичной мобилизации разрешило регионам закупать для военных товары двойного назначения, в том числе беспилотники, следует из постановления, утвержденного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В тексте документа говорится: установить, что закупка товаров осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны России центральными органами военного управления, органами управления военных округов (Северного флота), территориальными органами, в том числе военными комиссариатами, передает ТАСС.
Отмечается, что исполнительные органы субъектов России, органы местного самоуправления и муниципальные казенные учреждения смогут закупать средства обнаружения беспилотников, средства радиосвязи, приборы ночного видения, туристическое снаряжение, лекарства и так далее.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве создано 20 резервных пунктов для мобилизации.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны сообщило об экспериментах на орбитах с иностранными спутниками
Главный центр разведки космической обстановки уделяет особое внимание проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, сообщило Минобороны.
В сообщении по случаю 65-летия Космических войск отмечается, что также особое внимание уделялось контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок. За год российские системы обнаружили свыше 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».
Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
Стало известно об успехах союзных сил в районе Артемовска и Соледара в ДНР
Союзные силы достигли успеха в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, линия боевого соприкосновения очень живая, у нас есть также успехи в районе населенных пунктов – Артемовска и Соледара, передает ТАСС.
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
Ранее Марочко заявил, что прорвавшиеся на территорию ЛНР войска ВСУ попали в «огневой мешок».
Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины начали отступать под Артемовском.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на Артемовском направлении в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин.
Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский сообщил, что из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – заявил один из них.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
|
|
Президент Болгарии Румен Радев не стал подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.
В заявлении, опубликованном агентством БТА, говорится, что Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что хотя Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности.
По мнению Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после того, как Россия и Украина в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.
Накануне сообщалось, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО. Документ в воскресенье подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку».
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попытки Киева вступить в НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Додик выиграл выборы президента Республики Сербской
|
|
Действующий член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик побеждает на выборах президента Республики Сербской в составе БиГ после 90% обработанных протоколов, сообщил ЦИК страны.
«Кандидат партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик набрал 268 635 голосов, или 48,36%, а кандидат Елена Тривич от Партии демократического прогресса набрала 240 353 голоса, или 43,27%», – цитирует сообщение ЦИК ТАСС.
Додик объявил о своей победе в ночь на понедельник, он заявил, что намерен сотрудничать с Сербией, Россией и Венгрией. Его главная соперница Елена Тривич также объявила о своей победе.
Явка на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине составила 50%. Всего в выборах приняли участие 90 партий, 38 коалиций, 17 независимых кандидатов. Правом голоса обладают более 3,3 млн человек. Наблюдателями на выборах были зарегистрированы свыше 60 тыс. человек. Всеобщие выборы состоялись в девятый раз с момента провозглашения независимости страны в 1992 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД