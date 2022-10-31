Пескова спросили об указе Путина о завершении частичной мобилизации

Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, о дополнительных мобилизационных мероприятиях в регионах сказано в заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, будет ли указ президента России о завершении частичной мобилизации, заявил, что журналисты будут проинформированы дополнительно, передает РИА «Новости».

Кроме того, он указал, что по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах нужно ориентироваться на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации: задача по призыву 300 тыс. человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.

Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана со взаимодействием с региональными властями.