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Пескова спросили об указе Путина о завершении частичной мобилизации
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Кремль проинформирует дополнительно по поводу указа президента Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, о дополнительных мобилизационных мероприятиях в регионах сказано в заявлении министра обороны России Сергея Шойгу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос, будет ли указ президента России о завершении частичной мобилизации, заявил, что журналисты будут проинформированы дополнительно, передает РИА «Новости».
Кроме того, он указал, что по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий в регионах нужно ориентироваться на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации: задача по призыву 300 тыс. человек выполнена, дополнительных мобилизационных мероприятий не планируется.
Президент поблагодарил организаторов мобилизации. В то же время он отметил, что сложности были неизбежны, но сейчас необходимо сделать выводы и модернизировать работу военкоматов. Президент подчеркнул, что работа военкоматов напрямую связана со взаимодействием с региональными властями.
Зеленского высмеяли за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
В Сети высмеяли президента Украины Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
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В Сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
Как иронизирует Telegram-канал «Война с фейками», Зеленский продемонстрировал всем свое «величие», записав видео рядом со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
В материале отмечается, что президент Украины каждый раз утверждает, что все ролики с его участием записывают вживую без использования графики или монтажа. Авторы публикации иронизируют, что в таком случае остается только поверить, что президент Украины за время проведения СВО значительно вырос, что позволило ему в ролике выглядеть больше беспилотника «Герань-2», длина которого составляет 350 см, а размах крыльев – 250 см.
В материале отмечается, что рост Зеленского равен 168-170 см, при этом даже такой массивный объект как БПЛА «Герань-2» кажется игрушечным на фоне президента Украины, который к тому же на видео стоит немного сзади сбитого беспилотника.
Авторы публикации с иронией предположили, что в секретных лабораториях США разрабатывали вовсе не биологическое оружие, а сыворотки роста, которые потом испытал на себе Зеленский. По другой версии, для съемок был использован макет БПЛА. К слову, подобные нестыковки можно найти во многих роликах президента Украины, отмечается в материале.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские войска разрушает «Герань».
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.
Диверсанты пытались высадиться со стороны акватории Каховского водохранилища. Видео снято прибором ночного видения, на нем заснят момент, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки Украина три раза обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены.
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Оскорбившему мобилизованных пермскому бизнесмену разгромили витрины
Бизнесмену из Пермского края, который в пьяном виде оскорбил мобилизованных, а позже извинился, побили стекла в витринах
Предпринимателю из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».
К публикации прикреплена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. При этом комментаторы разделились на два лагеря – одни призывают прекратить хулиганство, а другие злорадствуют, передает Ura.Ru.
«Вы что творите... Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», – написал человек с ником Sheva Iee под публикацией.
Другие пользователи шутят в язвительной манере, утверждая, что «стекло просто пьяное, а завтра извинится».
«Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал», – добавила другая пользователь Сети.
Многие отметили, что продавцам следовало бы сменить работу, якобы «оставшись работать у бизнесмена, они тем самым подпишутся под его словами».
Напомним, на видео, которое Оснадчук выложил у себя в аккаунте, он сказал, что выступает против спецоперации на Украине и не поддерживает отправку туда россиян. По его словам, «нормальные парни» от участия в военных действиях уклоняются. Он также назвал мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».
В «Группе Вагнера» рассказали о стягивании сил к Артемовску
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов
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«Группа Вагнера» стягивает подразделения к городу Артемовск, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсионных групп, сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».
Как сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут», подразделения «Группы Вагнера» выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп, передает РИА «Новости».
По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
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Российский офицер рассказал о деморализации боевиков ВСУ
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Украинские боевики на Запорожском направлении деморализованы после провала последних попыток прорыва и больших потерь, заявил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа ВС России с позывным «Владимир».
Российский офицер рассказал, что полученные в результате радиоперехвата данные свидетельствуют о том, что противник деморализован, наступать не хочет, активность боевиков ВСУ снижается. Вместе с этим он сообщил, что украинские националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации. Офицер выразил мнение, что в Вооруженных силах Украины вынашивают планы реванша, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что последнюю попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские боевики предпринимали 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции, а после этого регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.
Говоря о влиянии погоды на боевые действия, российский офицер констатировал, что сейчас осень, листва опала, а так называемая зеленка уходит. По его словам, в этом есть свои плюсы и минусы, так как противнику сложнее скрыть свои перемещения, как и нашим бойцам. Изменение температуры воздуха тоже влияет на выполнение боевых задач, добавил офицер.
Накануне лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, создавая из него укрепленный район.
Военкор показал вид подконтрольного ВСУ Очакова со стороны Кинбурнской косы
Военкор Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины города Очаков со стороны Кинбурнской косы
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Военный корреспондент Роман Сапоньков показал вид подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Очаков в Николаевской области со стороны Кинбурнской косы, расположенной в Херсонской области России, между Днепровским лиманом и Черным морем.
Сапоньков рассказал в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 30 октября, своими глазами посмотрел на город Очаков в Николаевской области. Он отметил, что после субботней попытки прорыва подводных беспилотников в Севастополь этому участку уделяется особенное внимание.
Военкор рассказал, что российские вооруженные силы осуществляют оборону Кинбурнской косы в самой ее западной и северной точке, ведут контрбатарейную борьбу, в рамках которой происходит огневое поражение сил и средств ВСУ на острове Первомайский. Сапоньков также отметил, что в городе Очаков наблюдается сосредоточение украинских войск. Он заверил, что российские вооруженные силы готовы к отражению любых угроз.
Напомним, российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области в начале июня.
Ходаковский назвал сложности наступления на Павловку
Командир батальона «Восток» перечислил сложности ведения наступательных действий на Павловку в ДНР
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При установившейся погоде Павловка в ДНР для противника как на ладони, наступление в село преждевременно, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале военный отметил, что ночью были приостановлены боевые действия, так как ни российские военные, ни противник толком не понимали, кто где находится. По этой логике удерживать Павловку противнику теперь уже нет большого смысла, так как она для него не является ключевой позицией, а переправа через наполненную дождями речку ставит противника в затруднительное положение: «отойти ему будет непросто, а значит – или драться, или сдаваться».
По его словам, проблема организации линии обороны в селах заключается в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых боец не видит ничего вокруг – только то, что впереди. В Павловке противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения.
«А когда ты сидишь в подвале во время зачистки, подвал становится твоей ловушкой», – пояснил он.
Нависающий над местностью Угледар также является проблемой. «От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров, при этом водная преграда, как нельзя более полноводная при такой погоде. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА – Павловка для него вообще как на ладони», – подчеркнул Ходаковский.
По его мнению, наступление на Павловку в данный момент преждевременно. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар – иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов – а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заметил он.
Сбитая ПВО Украины ракета упала в Молдавии
Сбитая ВСУ ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.
По информации ведомства, ракета упала в северной части села, в результате инцидента никто не пострадал, в некоторых строениях выбиты окна. В данный момент район оцеплен, работают следователи, передает ТАСС.
Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.
До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Минобороны заявило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все поставленные цели ударов были достигнуты, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о 18 поврежденных инфраструктурных объектах после ударов ракетами и дронами.
Военный ДНР рассказал о спасении из украинского плена
Военный ДНР рассказал, как спасся из украинского плена после пыток
Военнослужащий из ДНР смог выжить, после того как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею, сообщили СМИ.
По данным следствия, старшина попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Военнослужащего били битой, сломав ему ребра и левую руку, а затем посадили в помещение без окон на заводе имени Ильича. Пленный провел там несколько дней, после чего к нему пришел украинский военнослужащий Дмитрий Евган и потребовал довезти на своей машине группу диверсантов в ДНР, чтобы взорвать склад с боеприпасами. Старшина отказался, после чего украинский военный начал бить его штык-ножом от автомата Калашникова в спину, плечо, шею и голову, передает РИА «Новости».
О том, как это происходило, бывший пленный показал на следственном эксперименте.
По его словам, украинский военный стоял чуть левее, первый удар получился в плечо, второй за воротник.
«Потом я наклонился, пошел первый сюда удар (показывает на спину), потом сюда удар, третий – в позвоночник. Дальше я упал, лег, пошел удар в шею, потом рядом сверху... Последние два удара были в голову. Когда он бил в голову, я уже лежал на боку», – сказал следователям бывший пленный.
После нападения пленный двое суток лежал без движения, затем украинские военные вынесли его на улицу и бросили на землю за котельной, накрыв покрывалом. Пленный решил сбежать. По данным следствия, он всю ночь полз вдоль помещения цеха, а под утро его снова взяли в плен украинские военные. Его заперли в подвале, не оказав медпомощь. Еще через два дня украинские войска покинули это место, и старшину освободили военнослужащие ДНР.
Подозреваемый по делу Дмитрий Евган задержан и признал вину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК ДНР.
Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Российский военный рассказал о «зомби» в рядах ВСУ
Российский военный: Украинские диверсанты на поле боя не чувствуют огнестрельные ранения и ведут себя как «зомби»
Украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал российский военный с позывным «Крым».
Российский военный рассказал, что обнаруженная украинская диверсионно-разведывательная группа под обстрелом вела себя странно: диверсанты продолжали двигаться дальше как «зомби» и при этом улыбались, словно не чувствовали боли от огнестрельных ранений, как будто находились под воздействием сильнодействующих препаратов, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что российские специалисты обнаружили на оставленных украинскими военнослужащими позициях препараты опиоидного ряда и вещества эфедринового ряда.
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Минобороны: Призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине
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Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал о начале призывной кампании в России.
С 1 ноября начинается осенняя призывная кампания. К работе приступят свыше 2,5 тыс. призывных комиссий, созданных решениями глав субъектов Российской Федерации.
«Отмечу, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», – сообщил Цимлянский в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, большинство призывников будут направлены в воинские части и учебные соединения, где в срок до пяти месяцев получат военно-учетную специальность и освоят современную военную технику. После обучения в соответствии с полученными навыками призывников направят в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с профессиональными навыками, уровнем образования, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.
Цимлянский отметил также, что к проведению призыва все готово, созданы необходимые запасы имущества и оборудования, в военкоматы завезены комплекты обмундирования, продовольственное и вещевое имущество, несессеры для обеспечения молодого пополнения.
«В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания», – сказал Цимлянский.
Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
ВС России уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении
Российские военные войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении, они уничтожили более 180 украинских боевиков и отбросили противника на исходные рубежи, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области, сообщает РИА «Новости».
В результате было нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
Также авиация российских войск сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.
Кроме того, российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили узел связи украинских боевиков, склад боеприпасов и центр подготовки сил специальных операций Украины.
Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.
Ранее российская армия отбила пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
В Запорожье сообщили об ударе по подстанции около Днепрогэса
Власти Запорожья рассказали о прилете снаряда по подстанции около Днепрогэса
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе по подстанции около Днепрогэса в подконтрольном Киеву Запорожье.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов заявлял, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, добавив, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Российские войска уничтожили за сутки более 410 украинских военных на четырех направлениях
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Подразделения российских войск на Купянском направлении нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ и двум формированиям иностранных наемников в районах Орлянки Харьковской области, Николаевки и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидировано более 110 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, два пикапа.
Противник силами трех ротных тактических групп пытался вести наступательные действия на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР. Однако все атаки были отражены. Российскими войсками уничтожены более 170 украинских военнослужащих, три танка и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения российской армии продолжали активные действия на Донецком направлении. Штурмовые подразделения российских войск уничтожили более 60 украинских военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в военном ведомстве.
ВСУ предприняли четыре попытки атаки на Николаево-Криворожском направлении возле населенных пунктов Червоный Яр, Пятихатки, Зеленый Гай и Ищенка Херсонской области. Но в итоге решительных действий российских подразделений противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять бронемашин и германская самоходная артустановка Panzerhaubitze-2000, заявил Конашенков.
За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены восемь пунктов управления ВСУ у населенных пунктов Преображенка, Зализничное, Омельник, Гуляйполе Запорожской области, Калуга, Червоный Яр, Березнеговатое, Мураховка Николаевской области и 57 артподразделений, живая сила и военная техника в 136 районах. Взорваны четыре склада боеприпасов возле населенных пунктов Новоалександровка и Новая Каменка Херсонской области, Колодези и Терны Донецкой народной республики (ДНР).
Средствами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников недалеко от населенных пунктов Новониканоровка, Попасная ЛНР, Мечниково Харьковской области, Кирилловка, Никольское и Волноваха ДНР, Казацкое Херсонской области. Также перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем HIMARS и «Ольха», семь противорадиолокационных ракет HARM рядом с Новой Каховкой и Антоновкой Херсонской области, отчитались в Минобороны.