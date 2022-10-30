При обрушении моста в Индии 91 человек погиб и 70 пострадали

NDTV: В результате обрушения вантового пешеходного моста Морби в Индии 91 человек погиб и 70 пострадали

В результате обрушения вантового пешеходного моста Морби в штате Гуджарат на Западе Индии, по последним данным, погиб 91 человек, большинство из которых женщины, дети и пожилые люди, еще 70 пострадали, более 100 человек остаются в реке Мачху, сообщил корреспондент телеканала NDTV с места трагедии.

Всего на мосту в момент обрушения находились около 500 человек. Власти не исключают, что число погибших продолжит расти. Спасательная операция на месте происшествия осложняется низкой видимостью в темное время суток и сильным течением реки Мачху, передает ТАСС.

Как сообщило Asian News International со ссылкой на очевидцев, обрушившийся вантовый мост в момент происшествия был перегружен, на нем находилась огромная толпа людей, многие из которых отмечали Дивали (индийский фестиваль огней).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится в трехдневной поездке по штатам Гуджарат и Раджастхан, в связи с гибелью людей во время обрушения вантового пешеходного моста в Морби решил отменить все запланированные на понедельник массовые мероприятия со своим участием. На место происшествия выехали глава МВД Индии Амит Шах и главный министр штата Гуджарат Бхупендра Пател.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения подвесного моста в индийском штате Гуджарат около 350 человек оказались в реке.