Украина попросила США надавить на Израиль для предоставления военной помощи

Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»

Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.

Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.

Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.

Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.

Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.

Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».

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