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В США усомнились в способности антироссийских санкций остановить украинский кризис
New Yorker: Антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису
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Санкции против России, которые были введены США и союзниками, не способны остановить спецоперацию на Украине, пишет Шила Колхеткар в статье для The New Yorker.
Колхеткар в статье для The New Yorker напомнила с исторической точки зрения, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции, при этом эффективность этой меры была спорной. В XX веке санкции также применялись, тогда США вводили ограничения против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Ирака, передает РИА «Новости».
Иногда санкции были частично эффективны, но бывали случаи, когда они укрепили действующие правительства, например, на Кубе.
В случае с Россией санкции оказались неэффективны. Так, введенные после воссоединения с Крымом ограничения не заставили Кремль отступить от своей политики, написала автор.
Чиновники, с которыми общалась автор, считают, что больше санкций не значит лучше, поскольку они могут ударить уже по мировому рынку. Так случилось в 2018 году с Олегом Дерипаской. Тогда санкции привели к скачку цен на алюминий.
При этом отмечается, что Россия смогла ответить на санкции. Например, переход на рублевые расчеты за газ со странами из списка недружественных государств поднял спрос на российскую валюту и позволил укрепить ее курс.
Напомним, Россия не была «полуколонией» Запада, поэтому в условиях санкций оказалась сильнее, чем сама ожидала, заявил президент России Владимир Путин в четверг, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Американским «Кричащим орлам» в случае захода на Украину предсказали уничтожение
Экс-сотрудник Белого дома Робертс спрогнозировал уничтожение элитной десантной дивизии США в случае захода на Украину
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Если американская 101-я дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» появится на украинской территории, российские Вооруженные силы «порвут ее в клочья», заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
В статье, которую Робертс опубликовал на своем сайте, говорится, что Вашингтон, столкнувшись с поражением ВСУ от Вооруженных сил России, может попытаться отправить на поле боя недавно размещенное в Румынии подразделение.
«Что произойдет, если они это сделают?» – задался вопросом автор публикации. Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты, отметил Робертс.
Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты, пишет бывший сотрудник Белого дома.
Он предположил, что Белому дому придется поднимать ставки в ответ на уничтожение своих десантников.
«Как Вашингтон отреагирует на поражение и потерю такой престижной дивизии, как «Кричащие орлы»?» – передает РИА «Новости» размышления бывшего американского чиновника. Он выразил уверенность, что результатом станет эскалация ситуации со стороны США.
Напомним, телеканал CBS ранее сообщал, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях. Заместитель командира подразделения бригадный генерал Джон Любас заявил в интервью телеканалу, что бойцы «готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько реальна угроза прямого участия США в конфликте и что станет поводом для эскалации.
Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке»
Посол России в США Антонов отверг обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы
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Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы якобы из-за приостановки реализации зерновой сделки являются ложными, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Российский дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства, выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя, подчеркнув, что в Москве не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима, зато отметили полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации массированного удара с применением беспилотников, передает ТАСС.
Антонов констатировал, что ситуация еще больше накалилась, но в Соединенные Штаты этого замечать не намерены и опять все свели к ложным обвинениям России в обострении мировой продовольственной проблемы. Он подчеркнул, что в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в «черноморской инициативе», Россия не может продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. Как отметил дипломат, в приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию, это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Комментируя инсинуации со стороны США о «провоцировании» голода, дипломат напомнил о неоднократных призывах России направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. При этом он констатировал, что добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства, в то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров.
Антонов также обратил внимание на то, что российский сельскохозяйственный сектор продолжает сталкиваться с серьезнейшими проблемами на фоне односторонних западных рестрикций, несмотря на все декларации Вашингтона и Брюсселя о якобы отсутствии каких-либо ограничений.
Он подчеркнул, что Россия как один из ведущих мировых агропроизводителей остается надежным и ответственным поставщиком на глобальные рынки и доказала этот факт конкретными делами. Дипломат отметил, что здравомыслящим политикам, да и простым людям очевидно, что обострением проблемы голода занимаются как раз те страны, которые мешают российским поставкам продовольствия на мировые рынки.
Антонов также констатировал, что Вашингтон и его сателлиты своими шагами и риторикой поощряют киевский режим к дальнейшей военной эскалации, способствуют затягиванию конфликта на Украине, отдаляя возможность его урегулирования за столом переговоров.
Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия. Между тем президент России Владимир Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством».
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NYT: Речь Путина на «Валдае» была обращена к консерваторам Запада
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Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за рубежом, пишет The New York Times.
Путин, выступая «в преддверии выборов в США», заявил, что он «не борется» с теми на Западе, кто придерживается традиционных ценностей, пишет NYT.
Уточним, что Путин в своей речи говорил следующее: «Основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы».
По словам российского лидера, Запад имеет право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться внедрять их у других.
Путин, продолжает New York Times, заявил в четверг, что «борьба» России ведется с «западными элитами», а не с самим Западом. Речь президента России, предполагает автор статьи, была направлена в большей степени на привлечение на свою сторону политических консерваторов за рубежом.
Американское издание полагает, что российский президент намеревался «извлечь выгоду» из политических разногласий в Соединенных Штатах и между США и их союзниками, которые, как признает автор, только усилились с тех пор, как они начали оказывать военную помощь Украине.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
В частности, он заявил, что США и их союзникам придется признать как факт – «и чем раньше, тем лучше» – что мир не может быть однополярным, а Россия не будет полуколонией Запада.
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В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
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США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.
Эксперт: Путин предложил миру альтернативу монополии Запада
Политолог Федорова: Речь Путина вызовет позитивный отклик у незападных стран
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Призыв президента России к мировому сообществу приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет живой отклик у незападных стран. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя речь Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Едва ли не все в мире устали жить в условиях единоличного диктата одной страны. Именно на этот тезис из выступления Путина я бы обратила внимание в первую очередь. Президент дал точную оценку той роли, которую играет коллективный Запад в современном мире», – указалаполитолог Анна Федорова.
«Запад пытается навязать другим народам собственную – «единственно верную» – точку зрения на всё происходящее в мире, хотя сама его либеральная идеология вроде бы подразумевает уважение к множественности мнений. Это основа демократии. В реальности же, под разговоры о борьбе за свободу слова, предпринимаются абсолютно авторитарные по своей сути попытки диктовать всему миру то, как он должен быть устроен. Высказывание «тот, кто посеял ветер, пожнет бурю» – это предупреждение правящим кругам США: они стремятся спровоцировать разнообразные кризисы на международной арене, в частности на Украине», – полагает эксперт.
«С одной стороны, так называемый «золотой миллиард» претендует на все ресурсы, которые только есть у человечества, а с другой – пытается навязать всем собственные правила игры. Очень агрессивное поведение. Главный нарратив Запада – применение «культуры отмены» ко всему, что ему не нравится, к любым альтернативным точкам зрения», – отмечает Федорова.
«Но мы больше не готовы мириться с монополией Америки на международную политику. Путин констатирует, что мир устал от этого, что пора восстановить справедливость, и предлагает альтернативу: мы хотим жить так, как считаем нужным. И здесь очень важный момент в речи Путина: Россия хочет жить по собственным правилам, но при этом признает «цветущую сложность», которая присуща миру, она приветствует разнообразие стран и мнений, она готова совместно с элитами других государств развивать человечество совместно», – считает эксперт.
«Именно эта часть выступления зацепила меня больше всего и эмоционально, и содержательно. Речь Путина совершенно неагрессивная, она очень спокойная и жизнеутверждающая. Он специально подчеркивает, что Россия не считала и не считает себя врагом Запада. Президент обещает, что наша страна не станет действовать в стиле «симметричной отмены» западной культуры», – отмечает эксперт.
«Не берусь прогнозировать реакцию Запада на речь президента, но его призыв совместно с мировым сообществом приступить к решению глобальных проблем, в частности проблемы неравенства, безусловно, вызовет позитивный отклик у стран незападных. Они заинтересованы в этом точно так же, как и мы», – заключает эксперт.
«Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, – заявил президент Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай». – При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее».
По словам президента, диктатуре в мировых делах можно противопоставить только развитие стран и народов, «цветущую сложность культур и традиций, сообщает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что большинство стран сейчас требует демократии в международных делах, не принимая диктат отдельных государств, но «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – сказал президент, говоря о том, как должно происходить формирование мироустройства на принципах многополярности.
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Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Washington Post: Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Группа законодателей США из Республиканской партии выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных у России активов, сообщают американские СМИ.
В защиту данной поправки выступают демократы, передает радио Sputnik со ссылкой на газету The Washington Post, издание побеседовало с несколькими лицами, участвующими в переговорах в Конгрессе.
По их мнению, если поправка не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины».
Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами в Конгрессе США, говорится в публикации. Они указывают, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената.
Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств.
Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов России от продажи энергоносителей, передает ТАСС содержание статьи.
По словам помощника законодателей из числа демократов, имя которого не раскрывается, поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Ранее бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны.
Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
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В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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Британцы восхитились заявлением Путина о Западе
Читатели Daily Mail поддержали слова Путина о Западе
Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», о том, что Запад больше не в состоянии диктовать свою волю всему человечеству.
Так, один из комментаторов Daily Mail написал, что российский лидер абсолютно прав. По его словам, мир, свободный от западного деспотизма, был бы раем.
Автор другого комментария напомнил, что Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке, призвал он.
Америку и Запад нужно поставить на место, считает третий комментатор, слова которого передает РИА «Новости».
Россия положит конец мировому господству США, выразил уверенность еще один пользователь.
По мнению одного из читателей, мощь США закончилась, но в Вашингтоне этого еще не осознали.
Западное господство подходит к концу, согласился с предыдущим другой комментатор. Он выразил надежду, что Америка сможет отказаться от своего господства, «не делая ничего глупого».
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. В частности, российский лидер заявил, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству, но все еще пытается это делать. При этом Путин отметил, что большинство народов больше не хотят этого терпеть.
Байден счел опасными слова Путина о ядерном оружии
Байден: Упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его
Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия, заявил президент США Джо Байден.
Ведущий телеканала NewsNation, попросил прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что Россия никогда прямо не заявляла о необходимости применить ядерное оружие, отвечая только на заявления таких политиков, как Лиз Трасс, передает ТАСС.
«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? <...> Он очень опасен в своем подходе к этому [вопросу]», – ответил Байден.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Он также подчеркнул, что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.
Байден назвал решение России по зерновой сделке «возмутительным»
Президент США Байден назвал решение России приостановить участие в зерновой сделке «возмутительным»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Байден заявил в эфире телеканала Fox News, что решение России приостановить участие в зерновой сделке якобы увеличит голод и просто возмутительно. Он выступил с утверждением, что у Москвы якобы нет причин поступать таким образом, передает РИА «Новости».
В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
После этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности администрации США Эйдриенн Уотсон обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.
В ОИС поблагодарили Москву за отпор западным странам
Постпред России в ОИС выразил благодарность Москве от всего арабского мира
Представители Арабо-мусульманского мира выражают признательность Москве за твердую позицию и отпор военным вмешательствам западных стран, сообщил постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Он отметил, что в ходе встреч с политиками арабо-мусульманского мира и простым народом, зачастую слышал в разговорах позицию большинства руководителей мусульманских стран и обычных граждан, которые говорят России спасибо за ее принципиальную позицию, передает РИА «Новости».
По словам постпреда, в арабском мире к россиянам остается подчеркнуто уважительное отношение. Он отметил, что жители Ливии, Сирии, Ирака и многие другие прямо указывают, что уважают Россию и ее президента Путина за проявленную твердость и решимость во всем мире.
Резюмируя, Абдулатипов добавил, что во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию стороны проговорили общие подходы к отношении множества вопросов мировой политики, а также обсудили новые возможности взимовыгодного сотрудничества.
В четверг президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы.
Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Усса заочно арестован в России
Сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в Москве по подозрению в отмывании денег
Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Источник ТАСС сообщила, что в отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).
Уточняется, что решение не обжаловано и пока не вступило в законную силу.
Как уточнили в правоохранительных органах, Усс объявлен в розыск.
19 октября в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии по американскому запросу. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. От экстрадиции из Италии в США Артем Усс отказался.
Кремль осудил практику арестов россиян за рубежом и заверил, что будет защищать их интересы.
США решили не вводить потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс
Соединенные Штаты не намерены вводить потолок цен для закупок нефти у России до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости».
Это связано с тем, что на мировом рынке нефти может сохраняться волатильность в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу ограничения по закупкам нефти у России.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
Телеведущий в США раскрыл суть американо-украинских отношений
Американский тележурналист рассказал, для каких целей Украина необходима США
Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
По его словам, настоящая поддержка Киева взялась явно не из демократии, так как «Украина является далеко не демократической страной, передает РИА «Новости».
Также Карлсон привел в пример письмо, в котором либералы призывали действующего президента США Джо Байдена к диалогу с Москвой. Телеведущий заметил, что письмо было разумным, однако напомнил, как это послание разозлило спонсоров демократов среди военных подрядчиков. Поняв, что диалог США невыгоден, так называемые прогрессисты сразу же отозвали письмо, а затем возложили всю ответственность на свой аппарат и назвали случившееся ошибкой, заключил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в американской политике произошел исключительный случай – десятки парламентариев, членов Конгресса США обратились с письмом к Байдену. Еще более исключительным оказался финал этой истории: конгрессмены отозвали это письмо обратно.
По мнению эксперта, отзыв письма вряд ли означает, что демократы преодолели раскол – скорее наоборот, они попытаются замести сор назад под половик.
В России перехватили контрабанду российских шлемов и противогазов на Запад
На российской таможне предотвратили отправку российских шлемов и противогазов на Запад контрабандой
Федеральная таможенная служба перехватила контрабанду российской военной продукции, а именно шлемов, противогазов и другого имущества, в США, Канаду и Францию.
По информации ведомства, сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли поток контрабанды военной продукции за границу. Так, таможенники изъяли 12 посылок с комплектующими военного назначения, отправленных россиянином в США, Канаду и Францию. В коробках перемещались более 20 шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в результате обыска дома отправителя было обнаружено 500 единиц военной продукции – дозиметры, маскировочные комплекты, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, оптические пеленгаторы, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы и другая военная продукция.