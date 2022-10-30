В США усомнились в способности антироссийских санкций остановить украинский кризис

New Yorker: Антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису

Санкции против России, которые были введены США и союзниками, не способны остановить спецоперацию на Украине, пишет Шила Колхеткар в статье для The New Yorker.

Колхеткар в статье для The New Yorker напомнила с исторической точки зрения, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции, при этом эффективность этой меры была спорной. В XX веке санкции также применялись, тогда США вводили ограничения против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Ирака, передает РИА «Новости».

Иногда санкции были частично эффективны, но бывали случаи, когда они укрепили действующие правительства, например, на Кубе.

В случае с Россией санкции оказались неэффективны. Так, введенные после воссоединения с Крымом ограничения не заставили Кремль отступить от своей политики, написала автор.

Чиновники, с которыми общалась автор, считают, что больше санкций не значит лучше, поскольку они могут ударить уже по мировому рынку. Так случилось в 2018 году с Олегом Дерипаской. Тогда санкции привели к скачку цен на алюминий.

При этом отмечается, что Россия смогла ответить на санкции. Например, переход на рублевые расчеты за газ со странами из списка недружественных государств поднял спрос на российскую валюту и позволил укрепить ее курс.

Напомним, Россия не была «полуколонией» Запада, поэтому в условиях санкций оказалась сильнее, чем сама ожидала, заявил президент России Владимир Путин в четверг, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».