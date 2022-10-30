Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше

Лавров: Россию тревожит желание Польши стать «кандидатом» на размещение ядерных бомб США

Россию беспокоит стремление Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» для Первого канала.

«Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», – передает его слова ТАСС.

Ранее бывший вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия. Позже эту информацию подтвердил представитель президента Польши Якуб Кумох.

В свою очередь глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.

Между тем численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек, заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Польше самая большая армия в Европе.

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