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30 октября, воскресенье | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше
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Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на Восток.
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За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов.
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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации.
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше
Лавров: Россию тревожит желание Польши стать «кандидатом» на размещение ядерных бомб США
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Россию беспокоит стремление Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» для Первого канала.
«Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», – передает его слова ТАСС.
Ранее бывший вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия. Позже эту информацию подтвердил представитель президента Польши Якуб Кумох.
В свою очередь глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.
Между тем численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек, заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Польше самая большая армия в Европе.
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Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
В МИД пообещали ответ в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море
Захарова заявила, что МИД прорабатывает практические шаги на причастность Лондона к теракту в Черном море
Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
По словам Захаровой, МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России.
Ранее Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Черном и Балтийском морях из-за вовлеченности в них Великобритании.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В МИД разъяснили остановку участия России в «продуктовой сделке»
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Российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок, заявило Министерство иностранных дел России.
ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя, созданного при заключении «зерновой сделки», нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота, говорится в сообщении на сайте МИД.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.
«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», – добавили в министерстве.
Соответствующие указания получили российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, занимающимся контролем транспортировки украинского продовольствия.
Напомним, российская сторона решила обратиться в ООН из-за британского участия в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте. ВСУ планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Рогов заявил о взрыве в лагере наемников в Запорожье
Рогов раскрыл детали взрыва на алюминиевом комбинате в Запорожье
Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.
«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.
Напомним, в субботу в Запорожье произошел взрыв, сообщение об этом подтвердила и украинская сторона. По ее данным, он случился на объекте критической инфраструктуры.
Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
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В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»
Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке», заседание Совбеза ООН может пройти в ближайшие дни.
По словам дипломатического источника в Анкаре, Турция начала контакты в координации с ООН, сложно говорить к какому итогу могут привести переговоры с России, передает РИА «Новости».
Также источник в ООН добавил, что следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни.
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Захарова указала на страшные методы Зеленского и Кулебы
Представитель МИД Захарова заявила, что Зеленский и Кулеба привлекают к себе внимание страшными методами
Киевскому режиму не нужна стабильность, иначе все забудут про президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского МИД Дмитрия Кулебу, им нужно напоминать о себе терактами и ядерными шантажами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы «зернового коридора». «Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор», – написал он в Twitter, передает «Газета.Ru».
Захарова ответила Кулебе в Telegram-канале, она написала, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе.
«Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», – отметила официальный представитель МИД России.
Ранее Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки».
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Киев озадачился компонентом украинского производства в иранском дроне
На Украине озадачились компонентом своего производства в иранском дроне
Иранский беспилотник имеет компоненты, изготовленные на Украине, разведка страны намеревается выяснить, как он там оказался, сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны.
В дроне найден компонент, произведенный на Украине, аппарат состоит на три четверти из американских комплектующих, также там есть части из Японии, Китая, Швеции, Австрии, сказал представитель разведки украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Теперь специалисты планируют разобраться, как они туда попали.
Напомним, Тегеран опровергал заявления о поставке Москве оружия для ведения боевых действий на Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя также называл фейком сообщения о поставках иранских беспилотников.
Мирошник: Польша с согласия Запада начала тихую аннексию Украины
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник: Польша по договоренности с Западом начала тихую аннексию Украины
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Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины, выразил мнение глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Как считает Мирошник, Польша пытается тихо аннексировать западную часть Украины, о чем существует договоренность Варшавы с Западом. Он также выразил мнение, что в этом процессе принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, за закрытыми дверьми уже согласовано, каким образом Польша будет интегрировать западную Украину, какие шаги будет предпринимать в этих целях и в какой последовательности, вплоть до разработки дорожной карты.
По словам Мирошника, с каждым днем ожидание того, что Украина останется единым самостоятельным государством, «становится все эфемерней и эфемерней». По мнению главы представительства ЛНР в Москве, остается очень призрачным шанс, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория.
В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В конце апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
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В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине
Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине
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США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.
В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».
Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.
«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.
По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.
Пленный украинец рассказал об имитации атаки ВСУ на Херсонскую область
Пленный украинец рассказал о плохо подготовленных бойцах ВСУ у Херсонской области
Руководство ВСУ лишь имитирует наступление на Херсонскую область, в нем участвуют плохо обученные бойцы, заявил пленный украинский военнослужащий в ролике, опубликованном Минобороны.
«В Херсонской (области), понимаете, это я вообще не могу понять – для чего и почему. Потому что мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы», – признался украинский солдат. «Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление», –цитирует военнопленного РИА «Новости».
По его словам, руководство заявило, что расположенные перед подразделением лесопосадки пустые, туда необходимо зайти и продержаться.
«На примере этой атаки я понимаю, что да – вот нас просто было не жалко», – отметил он.
Через несколько часов после наступления руководство не прислало помощи, не было эвакуации, и подразделение попало в окружение. И по ним били и украинские и российские артиллерийские войска.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Минобороны сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке»
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Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В Херсонской области предупредили Киев о возможности контрнаступления на Николаев
Замглавы администрации Херсонской области Губарева предупредила Киев о возможности контрнаступления на Николаев
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Украинской стороне необходимо учитывать возможность контрнаступления под Херсоном, поскольку события могут развиваться по-разному, заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Херсон и Николаев расположены в 60 километрах друг от друга, а противоборствующие силы находятся посередине между городов, это значит, что обеим сторонам до каждого города примерно 30 километров, сказала Губарева в беседе с РИА «Новости».
«Почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша армия видит условного Кима (глава назначенной Киевом Николаевской госадминистрации Виталий Ким) в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу», – добавила замглавы администрации.
Губарева пояснила, что украинская пресса начинает приукрашивать обстановку, даже если ВСУ продвигаются хотя бы на 300 метров вперед, и предположила, что российским СМИ тоже можно писать о ежедневных победах.
«Считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит», – заключила она.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ сохраняют численное преимущество на Херсонском направлении, но российская сторона восстанавливает баланс сил.
Захарова вскрыла преступное лицемерие посла Британии
Захарова после атаки ВСУ на Севастополь сочла преступным лицемерием поведение посла Великобритании
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий при участии британцев в атаке ВСУ на Севастополь.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.
«Преступное лицемерие», – заявила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что представители британских ВМС участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В США оценили шансы Украины противопоставить резервы российской мобилизации
Foreign Affairs: Украина может проиграть России из-за частичной мобилизации
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В противостоянии на Украине может победить российская сторона, это может случиться в том числе благодаря частичной мобилизации в России, пишут американские СМИ.
Киев может оказаться неспособен поддерживать существующие темпы наступлений, и не факт, что он сможет вернуть себе все потерянные территории, пишет журнал Foreign Affairs, передает Ura.ru.
«Мобилизация в России <...> может привести к гораздо большему количеству [российских] сил. Более крупная российская военная сила может вынудить Украину активизировать собственные мобилизационные усилия», – указали авторы.
По их данным, Киев уже столкнулся с проблемой призыва на воинскую службу своих граждан.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершенной частичной мобилизации. Министр заявил, что проведена мобилизация 300 тыс. человек, 82 тыс. уже направили в зону проведения СВО, подготовку заканчивают 218 тыс. человек.
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