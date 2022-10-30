Во Франции обвинили Украину и ЕС в срыве зерновой сделки

Читатели французского издания Le Figaro обвинили Украину и Евросоюз в срыве зерновой сделки и обмане России

Читатели французского издания Le Figaro поддержали решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь и обвинили Киев и Брюссель в срыве важного для многих стран соглашения.

Многие пользователи сочли логичным решение Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, передает РИА «Новости».

Комментируя решение России приостановить участие в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь, пользователь Anou-Nimat отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает что угодно, кроме выполнения подписанных им соглашений, а заплатят за это бедные люди в Африке, которым в итоге не поставят зерна.

Читатель французского издания Grand largue выразил уверенность в правоте российской стороны и обвинил в невыполнении взятых на себя обязательств Евросоюз, который все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная Брюсселю часть сделки. Он напомнил, что в соответствии с соглашением Россия получала право свободно экспортировать свое зерно вопреки санкциям ЕС, однако Евросоюз фактически саботировал сделку, не дав РФ возможность застраховать поставки – западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве. Читатель пришел к выводу, что это был обычный обман со стороны диктаторов из ЕС. В свою очередь toutou заметил, что на Западе делают все для продолжения противостояние с Россией и не хотят мира.

Пользователь ca18 выразил мнение, что бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью. Он привел данные, что в этом году урожай пшеницы в России составит около 100 млн тонн, что позволит РФ обеспечить около четверти мирового экспорта.

Еще один читатель французского издания обвинил президента Украины в приостановке сделки и подчеркнул, что больше всего от этого пострадает Африка. При этом читатель отметил, что Африка не может дать Киеву оружие, поэтому Зеленскому все равно.

В субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «сплошным надувательством» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер обратил внимание, что вывозимое с Украины в рамках зерновой сделки продовольствие продолжает уходить мимо беднейших стран.