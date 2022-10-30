Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев

Читатели сайта Guancha пришли в восторг от анекдота Путина про немцев

Читатели китайского портала Guancha живо обсуждают речь президента России Владимира на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.

Путин, выступая на «Валдае», рассказал анекдот, который, по его словам, услышал от приятеля из Германии. «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо». – «А мы что, русские?» – приводит слова президента РИА «Новости».

Пользователи китайского интернет-портала Guancha отметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.

Так, комментатор с никнеймом «Охотник в походе» считает, что искусство речи Путина в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. «А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», – отметил он.

Фэншуй получается, считает Рэп. Он напомнил, что советские анекдоты любил рассказывать американский президент Рональд Рейган.

«Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», – сыронизировал «Ходи и пой 1978».

«Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?» – поделился комментатор с никнеймом «Боевые кролики».

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира. По его словам, президентская речь стала манифестом для всего мира.