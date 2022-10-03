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Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции
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Апелляция российского бизнесмена Олега Дерипаски на санкции, введенные против него американскими властями, отклонена, сообщил Верховный суд США.
В сообщении сказано, что ходатайство отклонено, передает ТАСС.
В 2018 году Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить. В марте 2022 года Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонил апелляцию Дерипаски на решение прекратить дело по его иску к Минфину США об отмене санкций.
National Review: Россия может ответить США на подрыв «Северных потоков»
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В случае причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках» Россия может начать относиться к США как к стороне военного конфликта и открыть ответный огонь, выразил мнение обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По его мнению, в ответ на агрессию со стороны США Россия может начать относиться к Соединенным Штатам «как к полноправной воюющей стороне» и нанести удары по американской инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Автор статьи также считает, что возможное участие Вашингтона в ЧП на трубопроводах также внесло бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией, так как «немцы никогда не простили бы Америке этого поступка».
Ранее экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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New York Times: Путин продемонстрировал миру желание возглавить движение против гегемонии США
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Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца и продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США, сообщила The New York Times.
По мнению издания, в речи на митинге-концерте риторика президента России о конфликте с Западом была более жесткой, чем раньше. Как считают авторы статьи, в своем выступлении Путин постарался показать Западу свою решимость продолжать сражаться, вопреки давлению санкций и поставкам оружия на Украину, передает РИА «Новости».
Кроме того, по их мнению, российский лидер продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», – пишет издание.
В пятницу Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Политолог Дудаков: Украина опустошила арсеналы НАТО
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В год США производят не более 30 тыс. 155-мм снарядов, но Украина столько же прожигает за две недели, рассказал американист Малек Дудаков. По его словам, американскому ВПК придется перейти на военные рельсы, чтобы нарастить объемы выпускаемого оружия. Ранее телеканал CNBC сообщил, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину.
«США с марта поставили Киеву 840 тыс. 155-мм снарядов. Если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок, их в резерве Пентагона практически не осталось. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тыс. штук. Украина же прожигает такой объем за каждые две недели конфликта», – рассказал в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
«Также давно проявляется и ракетный голод. Киев уже получил 8500 единиц Javelin. Это почти все, что хранилось в резервах США. Более того, для пополнения запасов понадобится не менее 10 лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет», – замечает эксперт.
Этим объясняется тот факт, что в недавних траншах Украине отсутствовали как 155-мм гаубицы и снаряды к ним, так и Javelin и Stinger, продолжает политолог. «Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS. Однако и они нынче числятся в документах Пентагона как «заканчивающиеся», – поясняет Дудаков.
«В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS. Но не сразу, а в течение двух лет, пока их произведут. И только на смену потерянных машин. Америка планирует производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае – если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35», – подчеркнул американист.
«Американские военные эксперты в интервью CNBC говорят, что без перевода ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно. Пока же ВПК не справляется с заказами. И он не в силах закрыть потребности Украины, где американский «арсенал демократии» быстро истрачивается» – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNBC заявил, что у США и Европы заканчивается вооружения для поставок на Украину. Быстро восполнить запасы не получится, сообщает издание, поскольку для этого нужны высококвалифицированные рабочие.
Также отмечается, что у США фактически закончились 155-мм гаубицы, в разряд «ограниченных» попали пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы. Аналогичная ситуация складывается и в европейских странах.
CNBC в качестве альтернативы предлагает Украине «поискать поставщиков в других местах», например, в Южной Корее. Ранее военный эксперт Илья Крамник также говорил о потенциальной проблеме исчерпывания арсеналов НАТО.
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания.
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Politico: Заявление Зеленского стало сюрпризом для Байдена
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Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Джо Байдена, сообщили источники.
Politico отмечает противоречивое отношение в США к членству Украины в НАТО. Это объясняется, в частности, тем, что американцам придется защищать любого члена НАТО в случае вооруженного конфликта. Как пишет Politico, Киев хочет получить такие гарантии безопасности, но в США многие обеспокоены перспективой войны с Россией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
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Экс-советник НАТО: США спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России
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США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Grayzone.
Как отметил советник НАТО, полковник Жак Бо, Запад не волнует Украина как таковая, а изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций, но они не работают, передает РИА «Новости».
Полковник объяснил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро, но расчеты Соединенных Штатов не оправдались, а Украина стала «жертвой просчета» своих союзников.
Как отметил бывший офицер швейцарской разведки, санкции против России не приносят результата, страны Запада попали в ловушку собственного просчета, что для Украины «весьма прискорбно».
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Лавров сравнил поведение США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
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США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер «поставил под ружье» страны Европы для нападения на СССР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, он отметил, что, как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться, о чем предельно ясно сказал президент Владимир Путин в Кремле, передает РИА «Новости».
По мнению Лаврова, реальные угрозы со стороны киевского режима жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности растут, пишет ТАСС.
Глава МИД подчеркнул, что все это сделало невозможным существование в рамках украинского государства регионов, для населения которых русский язык, русская культура, история являются родными.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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Захарова: Блинкен рассказал о мотивах США уничтожить «Северные потоки»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто и не стесняясь рассказал о мотивах Соединенных Штатов и НАТО в уничтожении «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила дипломат в своем Telegram-канале, госсекретарь США во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у Соединенных Штатов и партнеров по НАТО мотивов для уничтожения «Северных потоков».
«Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в тот момент не качали газ в Европу. «Северный поток – 2», как известно, так и не был введен в эксплуатацию. «Северный поток – 1» был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия <…>», – процитировала Захарова Блинкена.
Комментируя слова госсекретаря США, Захарова подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. «Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В качестве мотива для уничтожения «Северных потоков» Захарова привела слова Блинкена о том, что США увеличили свое производство и теперь являются ведущим поставщиком СПГ в Европу, «помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины». Захарова отметила, что «Украина здесь ни при чем», и сообщила, что «под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа».
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В прошлый вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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США собрались сделать санкции против России более агрессивными
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Соединенные Штаты готовы более агрессивно применять санкции в отношении третьих стран за поддержку России, говорится в документе минфина США.
В документе сказано, что Штаты готовы использовать санкции для преследования лиц, которые оказывают поддержку находящимся под американскими санкциями или поддерживают подсанкционную деятельность, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что санкции в отношении структур из третьих стран могут последовать за «существенные сделки» по оказанию материальной поддержки Вооруженным Силам России или российскому оборонно-промышленному сектору. В документе также говорится, что администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на освобожденных территориях и в Донбассе.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении России. Кроме того, Евросоюз планирует ввести санкции в отношении тех, кто помогает обходить антироссийские рестрикции.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. По словам российского лидера, политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Экс-советник главы Пентагона заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков»
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За взрывами на «Северных потоках» могут стоять США или Британия, выразил мнение экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Экс-советник главы Пентагона предложил задуматься над тем, у кого была возможность устроить подрыв «Северных потоков» и прямо указал на ВМС США и Великобритании. «И здесь речь идет о Королевском военно-морском флоте [Великобритании] и ВМС США. Мне кажется, это вполне очевидно», – приводит слова Макгрегора ТАСС.
При этом он напомнил о публикации бывшего главы МИД Польши (2007-2014), евродепутата Радослава Сикорского, который поблагодарил США за повреждение «Северного потока».
Бывший советник главы Пентагона назвал абсурдными домыслы о том, что за ЧП на трубопроводах может стоять Россия. «Русские не делали этого», – подчеркнул он, отметив также, что причастность к инциденту Германии «крайне маловероятна».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Newsweek счел вступление Украины в НАТО худшей идеей в истории
Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться вступления страны в НАТО являются худшей идеей за всю мировую историю, заявил обозреватель Newsweek Джейсон Филдс.
Филдс считает, что вступление Украины в НАТО спровоцирует войну, подобной которой человечество не видело – «бесчисленные войска, потоки танков и заслоненное военными самолетами небо». «И это в лучшем случае», – приводит его слова ТАСС.
По мнению Филдса, после этой войны от человечества мало что останется, так что позволить Украине вступить в НАТО – «это безумие». Однако он считает НАТО стороной конфликта, поскольку альянс поставляет Украине вооружения, хотя у них и нет формального союза.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
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Помощник президента США Салливан перечислил цели антироссийских санкций
Помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта США хотели добиться с помощью санкций против России.
Салливан назвал в числе «ключевых элементов санкций» снижение российской военной мощи и способности угрожать Украине. Также США стремились подорвать ключевые российские сектора: технологический, промышленный, оборонный. Кроме того, Вашингтон решил продемонстрировать всему миру, что компании и лица, которые поддержат Россию, тоже подвергнутся санкциям. По мнению Салливана, санкции стали «критическим элементом реализации стратегии». США ожидают усиления влияния санкций на Россию «от месяца к месяцу», передает РИА «Новости».
В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Напомним, в Турции, по информации турецкого телеканала NTV, не осталось ни частных, ни государственных банков, использующих платежную систему «Мир». В Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы «Мир» вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичных санкций.
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Небензя указал на выгоду США от диверсий на «Северных потоках»
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Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в Совбезе организации.
Небензя указал, что случившееся выгодно американским поставщикам, при этом ЕС теряет возможность политической самостоятельности в области энергетики. Россия считает повреждение газопроводов умышленной диверсией, которая вряд ли могла произойти без вовлечения государства. Небензя заявил, что Россия установит ответственных за атаку, виновные не смогут «претендовать на положение не стороны вооруженного конфликта или на нейтральный статус, который, правда, западные страны уже давно нарушили», передает РИА «Новости».
Постпред подчеркнул, что США «в условиях энергетического кризиса спешно переносят европейское производство, они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы», которые десятилетиями развивали Европу. Сама же Европа, по его словам, остается наедине со своими проблемами, но США это не заботит, передает ТАСС.
Заместитель американского постпреда Ричард Миллс значительную часть своей речи на заседании по вопросу диверсии на газопроводах потратил на описание ситуации вокруг Украины. Небензя отметил, что прежде Москва не увязывала аварии с ситуацией вокруг Украины. Сейчас же стало понятно, что западные страны воспринимают диверсию как своего рода месть за действия России на Украине, сказал Небензя. Выступление Миллса «сужает круг подозреваемых и может здорово помочь в расследовании», заявил постпред России.
Небензя подчеркнул, что расследование диверсии могли бы вести Россия, Германия, Дания и Швеция. По его словам, любое расследование без России повлекло бы сомнения в его объективности, ведь Россия – владелец трубопровода. Говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой ООН, Небензя указал: «Не думаю. Не думаю, что ООН к этому как-то относится».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Представители Украины, США и Турции обсудили оперативную поддержку ВСУ
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил оперативную поддержку украинской армии с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном в ходе своего визита в Турцию, сообщил офис президента Украины.
Как сообщил офис президента Украины, в рамках визита в Турцию Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, передает ТАСС.
В ходе встречи, прошедшей в трехстороннем формате, представители Киева, Вашингтона и Анкары обсудили продолжение помощи украинской армии, «актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания». Ермак также провел отдельные встречи с Калыном и Салливаном.
Участники встреч обсудили ситуацию в зоне боевых действий и координацию мер по реагированию на последние действия России, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского. Ермак заявил о необходимости получения Украиной международных гарантий безопасности до обретения Киевом членства в НАТО, отмечается в сообщении. В нем также сообщается, что Ермак заявил Салливану и Калыну о «важности жесткой реакции» на референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что Салливан обсудил с Ермаком дополнительную помощь Киеву, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «продолжающуюся работу Украины с ООН, направленную на обеспечение экспорта продовольствия на мировой рынок».
Как сообщили в Белом доме, Салливан заявил Ермаку о том, что Вашингтон и его партнеры «будут создавать жесткие издержки для любых лиц, организаций и стран, которые оказывают поддержку» вхождению украинских территорий в состав России. Салливан также подчеркнул, что США привержены дальнейшей поддержке Украины, в том числе за счет выделения дополнительной помощи на 12 млрд долларов, которую одобрил президент США Джо Байден.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и поддержат усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией».
В прошлую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Соединенные Штаты все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, заявляя о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, США становятся стороной украинского конфликта. Как подчеркнул Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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Помощник Байдена оценил вероятность выбора Россией «темного пути»
США не видят признаков неминуемого применения Россией ядерного оружия, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан прокомментировал указание президента России Владимира Путина на то, что США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие и создавшая прецедент. По словам Салливана, есть риск, что Путин рассмотрит возможность применения ядерного оружия передает ТАСС.
Как заявил Салливан, есть четкое понимание, каковы будут последствия, США напрямую обсуждали это с Россией, объясняя, какие решительные меры будут приняты, если Москва «пойдет по этому темному пути».
В пятницу на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий Путин напомнил, что США стали единственной страной в мире, дважды применившие ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки.