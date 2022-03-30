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Суд в США отклонил апелляцию Дерипаски по делу о санкциях
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Апелляция российского бизнесмена Олега Дерипаски на решение прекратить дело по его иску к минфину США об отмене санкций против россиянина отклонена, сообщил апелляционный суд столичного округа Колумбия.
Суд «подтвердил постановление окружного суда». Как полагает апелляционный суд, Дерипаска не оспаривает президентские указы, ставшие основанием для санкций, но пытается доказать, что санкции «были незаконными». По мнению суда, его «утверждения не являются обоснованными», нет «никаких доказательств того, что правительство» США вводило против бизнесмена ограничительные меры «по надуманным причинам». По версии суда, россиянин считает санкции против себя произволом со стороны американского министерства, передает ТАСС.
Напомним, весной 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.
На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина
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Президент США Джо Байден выпадами против российского лидера Владимира Путина может заметно усложнить диалог с Москвой по всем темам, главе американской администрации нужны новые советники, говорится в редакционной статье Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти». Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению издания, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса, передает ТАСС.
Издание советует президенту США пригласить в администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается». Как отмечает издание, госсекретарь США Энтони Блинкен верно советовал Байдену не уходить полностью из Афганистана, но глава Белого дома послушал советников от «либеральных интернационалистов», которых, как утверждается в статье, в команде американского лидера большинство.
Издание выразило сомнение, что Байдену «было мудро открыто выступать за смену режима» в России, и отмечает, что это россиянам решать вопросы в своей стране. Высказывания Байдена в Варшаве в свою очередь «должны быть подкреплены не только риторикой». США и Западу в целом, по мнению издания, нужно срочно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания. Поэтому советники-«ястребы» в команде Байдена более способны послать миру, а также противникам США, такой сигнал.
Издание также обратилось к читателям с просьбой прекратить призывать редакцию потребовать отставки Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Издание отмечает, что в случае отставки руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы». Поэтому Байдену, пишет издание, нужно наращивать оборону и действовать с большим дипломатическим реализмом, чтобы противостоять серьезным рискам, которые придут в дальнейшем.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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Трамп: Байден убил американскую мечту
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Нынешний американский лидер Джо Байдена убил американскую мечту, заявил экс-президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками на митинге в городе Коммерс (штат Джорджия).
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Политик обвинил Байдена в высокой инфляции и росте цен на автомобильное топливо. По его словам, действующий глава Белого дома убил «американскую мечту».
Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».
Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.
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В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
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Новое заявление президента США Джо Байдена про главу России Владимира Путина вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США
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Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для США.
«Россия представляет острые угрозы», – приводит ТАСС текст пояснений Пентагона в переданной Конгрессу США новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов.
В качестве обоснования в документе приводится спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. «Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ», – отметили в Минобороны США.
«Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом», – добавили в ведомстве.
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Экс-дипломат заявил о планах США бороться с Россией «до последнего украинца»
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США ведут на Украине необъявленную войну с Россией, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для информационного портала The Gray Zone.
Он отметил, что действия США не оставили России другого выхода, кроме применения силы. «Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», – цитирует Фримана РИА «Новости».
По его мнению, США считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране. В Вашингтоне полагают, что кризис подкрепляет негативное отношение к России, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса и, кроме того, усиливает НАТО.
Вашингтон собирается бороться с Россией «до последнего украинца», заключил Фриман.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Между тем проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
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Большинство американцев не одобрило политику Байдена на фоне конфликта на Украине
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Проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
В опросе, проведенном 18–22 марта, приняли участие 1 тыс. американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Утвердительно на этот вопрос ответили лишь 41% опрошенных американцев, 52% заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении, передает ТАСС.
44% респондентов заявили о том, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить сложившийся кризис. Обратной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных. При этом подавляющее число американцев (79%) поддержали решение властей Соединенных Штатов отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов.
Всего по Соединенным Штатам уровень поддержки Байдена составляет 40%, что, по данным телекомпании, является наиболее низким показателем с начала полномочий президента США. При этом 55% респондентов заявили, что не поддерживают проводимую администрацией Байдена политику.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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Сенатор объяснил слова Байдена о Путине слабой психологической подготовкой
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«В США сильнейшая со времен Великой депрессии инфляция и политический хаос. Байден ищет виновных в этом и позволяет себе безответственные высказывания в сторону России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Джо Байден заявил, что его неосторожные высказывания в адрес Москвы и президента России продиктованы «моральным негодованием».
«Байден находится сейчас под сильнейшим психологическим давлением. Это, помимо его физического состояния, приводит к срывам – и он говорит именно то, что думает, не оглядываясь на предполагаемые для такого уровня политики тактичность и правила приличия», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Сенатор отметил, что главе Белого дома каждую неделю дают данные о его рейтингах, которые катастрофически падают. «Но важнее то, что падают рейтинги в целом Демократической партии, и это грозит ей потерей большинства в обеих палатах Конгресса. Таким образом Байден, чья психологическая подготовка куда слабее, чем, например, у профессиональных разведчиков, скатывается на такую риторику против Путина», – сказал собеседник.
При этом, подчеркнул сенатор, обычные американцы понимают, что личная пикировка между президентами США и России грозит ухудшением политической и экономической ситуации, поэтому помощники главы Белого дома вынуждены каждый раз пояснять, что Байден сказал не то, что хотел.
В понедельник президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» зашел в порт Гданьска
Эсминец ВМС США «Форрест Шерман» типа «Арли Берк» (USS Forrest Sherman, DDG-98) в воскресенье пришвартовался в порту Гданьска на севере Польши, сообщило польское издание «Газета выборча».
Как отмечает издание, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. В публикации подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта, передает ТАСС.
«Наша цель – продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе», – заявил представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала «ТВН24».
По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.
Как сообщает издание, «Форрест Шерман» вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. «В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.
Напомним, в субботу экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о претензиях Варшавы на Калининградскую область. В МИД России рекомендовали Варшаве не поднимать вопрос о принадлежности Калининграда России. Украина поддержала территориальные претензии Польши на Калининградскую область. В Госдуме посоветовали Варшаве лучше подумать о переданных Советским Союзом Польше после Второй мировой войны территориях, а не о российской Калининградской области.
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Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России
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Страны Запада, США, Канада, Австралия фактически развязали против России тотальную войну в торговле и экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К сожалению, эти условия совершенно недружественные», – сказал Песков, комментируя в эфире американской телекомпании PBS санкции Запада против России. «<…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – приводит слова Пескова ТАСС.
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров констатировал, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать». «Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал Лавров. «(…) По сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков обвинил США в развязывании беспрецедентной санкционной войны против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
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В Общественной палате осудили блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса
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«Блокировка YouTube-канала Вована и Лексуса показывает, что в рамках информвойны против России Запад делает все, чтобы представить все события однобоко», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала.
«YouTube блокировками каналов российских СМИ, госорганов и гражданских пользователей – как, например, пранкеров Вована и Лексуса – показывает, что он превращается из платформы с объективной информацией в деструктивный инструмент, направленный против нашей страны», – пояснил член Общественной палаты Никита Данюк.
По его словам, YouTube аффилирован с госорганами США, поэтому ни о какой политической объективности и свободе слова применительно к этому хостингу говорить не приходится. «YouTube-канал Вована и Лексуса не нарушил ни один пункт правил платформы. Соответственно, причиной, видимо, стали неудобные для Запада телефонные беседы их политиков с российскими пранкерами», – отметил собеседник.
При этом он обратил внимание на то, что никакие – даже самые нелепые фейки или деструктивный контент, касающийся России, на хостинге не удаляется, а только тиражируется. «Мы помним даже и призывы взрывать железнодорожную инфраструктуру РФ, а также другие «инициативы» – все они по сей день присутствуют в YouTube, хотя явно носят экстремистский характер», – указал эксперт.
Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала. «Ну есть RuTube, мы туда все перекинули, и Telegram-канал. Мы его сделали и будем там выкладывать ролики. Просто хочется, чтобы наши видео доходили и до западной аудитории. Посмотрим, где их размещать, чтобы западные зрители тоже все видели и делали свои выводы», – рассказал Кузнецов телеканалу «Звезда».
В прошедшую субботу YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), на котором размещена видеозапись розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател. При попадании на канал пранкеров пользователей уведомляют, что он удален, передает РИА «Новости». Полное зеркало видеозаписей пранкеров есть на их канале на Rutube.
Напомним, Пател в разговоре с пранкером, который беседовал с ней от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы оказать помощь украинским неонацистам и националистам.
«Мы будем делать все возможное для того, чтобы призвать ряд россиян к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – также сказала Патель. Глава МВД также согласилась с инициативой создать некое объединение стран, которые действовали бы по запросам Украины. Кроме того, она рассказала о проведении в жизнь идеи передачи собственности российских олигархов украинцам.
Уоллесу звонили также от имени Шмыгаля. В ходе разговора обсудили статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине и вероятность приобретения страной ядерного оружия.
На вопрос собеседника о том, как Лондон относится к идее союза Украины и Британии, Уоллес пообещал поддерживать Киев во всем, в чем может британская сторона. Он также выразил уверенность в том, что Украина не будет выполнять требования России и не откажется от Крыма и Донбасса.
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Главный тренер хоккейной сборной сообщил о давлении на Овечкина в США
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На российскую звезду НХЛ Александра Овечкина в США оказывается давление в связи с событиями на Украине, заявил главный тренер российской хоккейной сборной Алексей Жамнов.
«С Овечкиным мы переписывались и общались по видеосвязи. На Саню есть давление. И телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы», – сказал Жамнов «Матч ТВ».
Он добавил, что охранника хоккеисту поставили «не просто так», и пожелал и ему и всем остальным российским атлетам, играющим в США, терпения.
Тренер указал, что в НХЛ вряд ли захотят отказаться от российских хоккеистов, поскольку «они – звезды», и нужны этому рынку.
«И все прекрасно понимают, какой это будет удар по маркетингу [в случае ухода российских игроков], раскрутке лиги, что лучшие игроки со всего мира выступают в НХЛ. Я даже не сомневаюсь, что никто с ними контракты расторгать не будет», – подтвердил специалист.
Напомним, российскому нападающему клуба «Вашингтон» в НХЛ Александру Овечкину решили усилить охрану из-за ситуации вокруг России и Украины.
Овечкин идет третьм в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, уступая только легендам мирового хоккея Горди Хоу и Уэйну Гретцки.
Байден открестился от слов о смене власти в России
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России, сообщила журналистка Bloomberg Кортни Розен из пресс-пула Белого дома.
В воскресенье Байден посещал церковь в Вашингтоне. Как отмечает журналистка Bloomberg Кортни Розен, когда президент Соединенных Штатов выходил из церкви, один их сотрудников СМИ выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?» «Нет», – приводит ответ главы действующей американской администрации ТАСС.
В минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также подчеркнули, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Белый дом отказался озвучивать мнение о гарантиях безопасности для Украины
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что не может сейчас обсуждать возможность предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США.
Бедингфилд сказала, что США и Украина «очень тесно работают над широким спектром вариантов действий», но она «не может заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности». При этом США готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – приводит ее слова ТАСС.
При этом Бедингфилд заявила, что «никто не должен быть обманут заявлениями России». По мнению США, «любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод» войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». США «видели с самого начала», что Россия «агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта», сказала Бедингфилд, добавив, что «нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию».
По ее словам, США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение. США «не ожидают, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем». США будут добиваться того, чтобы Россия заплатила «максимальную цену» за военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США принять в стране 100 тыс. украинских беженцев. В ответ она заявила: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек».
Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила Бедингфилд.
Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.
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