Более 300 участников конкурса «Пишем будущее» из новых регионов выиграли поездку по России

Определены победители четвертой волны конкурса «Пишем будущее» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В числе победителей – 41 конкурсант из Запорожской области. Также победителями новой волны конкурса стали 178 участников из ДНР и 97 из ЛНР. Главным призом стала поездка по России от программы «Больше, чем путешествие».

Заявки на участие подали более шести тысяч человек, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Главная цель проекта «Пишем будущее» – создать пространство для реализации творческого потенциала, открыть новые перспективы личностного, духовного и карьерного роста для школьников, студентов, начинающих и опытных профессионалов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы объявляем победителями не только ребят из народных республик Донбасса: к ним присоединяются конкурсанты из Запорожской области, которые поделились своим видением будущего, открыли для себя дверь в мир проектов, реализуемых президентской платформой «Россия – страна возможностей». Победители отправятся в поездки по программе «Больше, чем путешествие», а также получат шанс поработать с наставниками. Для участия в проекте свои работы каждый желающий может прислать до 30 октября», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Агафонов также добавил, что на сегодняшний день среди работ конкурсантов лидируют номинации «Моя малая Родина», «Дело моей мечты» и «Герои нашего времени». Победители новой волны конкурса представляют различные образовательные организации народных республик Донбасса и Запорожской области, среди которых в том числе Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко, открытый в мае 2022 года.

По мнению министра по молодежной политике Запорожской области Антона Тицкого, «роль проекта «Пишем будущее» – в выстраивании взаимодействия с молодежью региона, повышении ее образовательной и просветительской активности».

В своих конкурсных работах участники из Запорожской области уделяют большое внимание вопросам развития системы образования, получения новых знаний и внедрения современных технологий в процесс обучения. В работах ребят звучат предложения по совершенствованию системы образования, повышению конкурентоспособности учащихся.

Тема специальной военной операции также находит свое отражение в работах участников. Они сопереживают военнослужащим союзных сил, которые выполняют свой долг, защищая своих сограждан.

Участники конкурса также отмечают и свою роль в новых преобразованиях, необходимость активного участия в общественной жизни.

Авторы наиболее интересных и креативных творческих работ выиграют путешествие по России в рамках программы «Больше, чем путешествие». Победители посетят ряд городов России, смогут лучше узнать историко-культурное наследие страны, а также принять участие в образовательных мероприятиях.

В программе путешествия посещение знаковых исторических достопримечательностей, современных образовательных, музейных и культурных пространств, а также уникальных туристических маршрутов.

Также победители получат возможность стать частью регионального сообщества участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», получить наставника из числа выпускников конкурса управленцев «Лидеры России» и принять участие в молодежных образовательных форумах, а также пройти образовательные курсы на платформе «Россия – страна возможностей».