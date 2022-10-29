Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me мессенджера Telegram

Собчак признала, что она в большой беде

Уехавшая в Литву после дела о вымогательстве Ксения Собчак признала, что попала в беду

Уехавшая в Литву после дела о вымогательстве журналистка Ксения Собчак впервые опубликовала пост, в котором призналась в переживаниях за родных и коллег, оставшихся в России.

По ее словам, все ее мысли связаны с близкими, от которых она отрезана, и, конечно, ее сотрудниками, отрезанными от мира и семей.

«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: «А чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?», – написала в Telegram-канале Собчак.

Также Собчак прошлась по авторам передачи Breakfast show Александру Плющеву* (признан иностранным агентом) и Татьяне Фельгенгауэр* ( признана иностранным агентом). Ведущие обсуждали ситуацию, связанную с отъездом Ксении и СМИ, которое она возглавляет.

По словам Плющева (признан иноагентом), репутация Ксении Собчак зачеркивает все, что делает ее новостное издание.

В ответ журналистка обвинила его в распространении фейков из ненастоящего Telegram-канала «Тушите свет».

«Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные. Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», – написала Собчак.

Напомним, Ксения Собчак на этой неделе оказалась в центре скандала. В среду источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». После этого Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву, использовав при въезде в республику израильский паспорт.

В пятницу стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

По словам источника, в настоящее время телеведущая находится в статусе свидетеля по уголовному делу. При этом против Собчак могут начать дело из-за сокрытия второго гражданства.