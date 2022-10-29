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29 октября, суббота | Последнее обновление — 03:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом подтвердил участие Байдена в G20
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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов калибром 155 и 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
Так, был зафиксирован обстрел по населенным пунктам Нетайлово – город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм, говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Также ВСУ выпустили по населенному пункту Ясиноватая пять снарядов калибром 122 мм.
Ясиноватая расположена примерно в 25 км до Донецка. Снаряды калибром 155 мм применяются странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 мм.
Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) массированным обстрелам из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм.
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
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Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.
«Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.
Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.
Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».
Путин рассказал о потерях войск Украины
Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.
Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах
Военные корреспонденты рассказали о реальной ситуации с «пустыми полками» в херсонских магазинах.
Так, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что новости про «пустые полки» не подтвердились, однако некоторые товары оказались в дефиците – мало молока, колбасных изделий.
Военный журналист Роман Сапоньков также заметил в своем Telegram-канале, что продукты есть, в том числе мясо и молочные продукты. При этом в магазинах нет крепкого алкоголя и вина, а также колбасных изделий.
«Я так понял, колбасы пропадают традиционно, еще по советской традиции. Перестал работать эквайринг, но он работал всего в одном магазине. Работают кафе и рестораны, причем за рубли», – поделился военкор.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.
Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.
Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.
Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.
По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.
Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
Российские войска на Купянском направлении отбили крупную атаку ВСУ, уничтожили более 160 боевиков
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Противник в составе батальонной тактической группы и роты иностранных наемников численностью до 500 человек на Купянском направлении предпринял пять атак на позиции российских войск в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Атаки были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ответным огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен. Ликвидировано более 160 боевиков, пять танков, девять бронемашин.
Активными действиями российских войск против украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 человек, два танка, пять машин пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник силами до двух батальонных групп на Николаево-Криворожском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать возле пунктов Брускинское, Ищенка, Кошара и Пятихатки Херсонской области. В итоге уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь бронемашин, сообщил Конашенков.
Поражены два пункта управления ВСУ в районах Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) и Константиновки Запорожской области ударами оперативно-тактической авиации. Кроме того, ликвидированы 59 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 177 районах, перечислили в Минобороны.
У населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен украинский узел связи. Под Днепропетровском уничтожено нефтехранилище, осуществлявшее снабжение дизтопливом группировки войск в Донбассе, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены 10 украинских беспилотников у населенных пунктов Зеленый Гай, Павловка, Егоровка Завитне Бажання, Никольское, Кирилловка ДНР, Полтава ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.
В воздухе сбиты 13 снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах Бургунки, Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Понятовки Херсонской области и Новоникольского ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине
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После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим войсками в районе спецоперации на Украине у российских частей повысилась тактическая слаженность, рассказал американскому изданию Politico источник в британской военной разведке.
Спустя две недели после того, как Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск, участвующей в спецоперации на Украине, в действиях ВС РФ произошли заметные изменения. Западные аналитики отметили признаки большей тактической слаженности в российских войсках при Суровикине, нежели при его предшественнике Александре Дворникове. Стратегия Суровикина доказала свою эффективность в Сирии. «Как военный стратег, Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – заявил изданию Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.
Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО.
Предотвращен прорыв «Кракена» и иностранного легиона под Сватово
Полковник МВД ЛНР Киселев: Иностранный легион и «Кракен» пытались прорваться под Сватово
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Подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.
По его словам, за последние несколько суток прорвать оборону русских войск пытались иностранный легион, 92-я бригада и националистическое подразделение ВСУ, причем «Кракен» предпринимал попытку прорвать позиции войск ЛНР на Сватово и Кременной, а наемники из Восточной Европы атаковали район Сватово, передает РИА «Новости».
Киселев рассказал, что артиллерийским ударом из гаубиц «Мста-С» российские войска нанесли предупреждающий удар, и украинские силы понесли потери в технике и личном составе.
Он уточнил, что еще одна группа была уничтожена у Берестового силами российской авиации.
Ранее Киселев рассказал, что украинские военные пытаются организовать хаотичное наступление под Лисичанском, союзные силы успевают отбивать атаки.
Российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу Жеребца
Плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная – Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец был уничтожен плацдарм противника, откуда проводились мероприятия на трассу Кременная – Сватово, передает ТАСС.
Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в конрнаступление и выбить украинских военных из населенных пунктов Новосадовая и Макеевка Краснолиманского района.
Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам
Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.
Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
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Власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона
Стремоусов: Администрация Херсонской области перемещена на левый берег реки Днепр
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Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов РИА «Новости», администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть.
Вместе с этим он заверил, что все стоящие перед администрацией Херсонской области задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается. Он также сообщил, что выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются.
Заместитель главы администрации региона заверил, что Херсон готов к отопительному сезону, городские службы работают в специальном режиме.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.
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Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс
Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.
Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.
Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.
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