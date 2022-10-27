Москва пообещала ответ на антироссийские заявления официальных лиц Молдавии

Представитель МИД Захарова: Москва отреагирует на антироссийские заявления официальных лиц Молдавии

Москва фиксирует и не оставит без реакции заявления официальных лиц Молдавии, которые граничат с русофобией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, акции протеста и их подавление в Молдавии накаляют антироссийкую риторику со стороны властей. Эти заявления граничат с «откровенной русофобией». Представитель МИД отметила, что «депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, «террористическим режимом», сообщает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что подобные заявления фиксируются и не будут оставлены без реакции.

Она отметила, что Москва с тревогой наблюдает за развитием событий в Молдавии, где проходят протесты из-за недовольства политикой властей. Россию также настораживает то, что в Молдавии раскручивается тезис о «российской угрозе», добавила Захарова.

Захарова напомнила, что у России с Молдавией и ее гражданами «все было нормально», множество из них приезжали работать в Россию, пока «купленные Западом политические деятели» не начали вести народ к пропасти под знаменами «неких западных ценностей».

Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции.

Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение.

Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.

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