Ученые рассказали об удовлетворенности россиян комфортом городов

Ученые Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ рассказали об удовлетворенности россиян комфортом городов

Большая часть российских граждан довольны комфортом городов, в которых они проживают, это показал опрос Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Общероссийский опрос проводился среди жителей городов (2 тыс. 200 респондентов), который сопровождался дополнительной выборкой по Москве (1 тыс. респондентов). Опрос был посвящен тому, какие факторы влияют на степень удовлетворенности горожан городской средой и какие объекты и услуги в районе проживания для них наиболее важны, сообщается на сайте СИТИ.

Исследование показало высокий уровень удовлетворенности респондентов комфортом городов, в которых они живут. 85% респондентов довольны уровнем комфорта, недовольны 14% респондентов и еще 1% затруднились или отказались ответить.

В исследовании применена концепция локальных городских ядер: территорий, где в радиусе пешей доступности горожане могут получить максимальное количество повседневных, регулярных и уникальных городских сервисов, услуг, не пользуясь общественным или личным транспортом.

Элементы городской среды (объекты и услуги) были распределены на три основные группы: те, которые значимы и которыми жители достаточно обеспечены; значимые элементы, которыми обеспечены частично; и группы, которые значимы, но таких объектов не хватает.

Исследование показывает, что москвичи лучше всего обеспечены детскими и транспортными сервисами, продуктами, бытовыми и lifestyle-сервисами. Все это, как правило, присутствует в шаговой доступности.

Есть группа объектов, которые представлены недостаточно, но они тоже важны. Эти объекты являются, скорее, регулярными, а не повседневными, но спрос на них высок и наличие их в районе добавляет ценности жилью.

Пользуются высоким спросом, но находятся в дефиците. Элементы, которые позволяют горожанам сэкономить средства: магазин хозтоваров, мастерская по пошиву и ремонту одежды, продовольственный рынок, продуктовый магазин в доме. Сюда же можно добавить детские кружки и бассейны.

Социальное самочувствие жителей сильно связано с комфортом городской среды в месте их проживания. Среди тех, кто считает свой город скорее комфортным для проживания, 71% скорее довольны положением дел в регионе, скорее недовольны – только 25%. Среди тех, кто считает город скорее некомфортным, довольны положением дел в регионе лишь 21%, а 76% – скорее недовольны. Схожая зависимость наблюдается и в ответах респондентов на вопрос, насколько их устраивает сегодняшняя жизнь.