Стартовал посвященный искусственному интеллекту всероссийский чемпионат по программированию

В среду стартовал всероссийский чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», в нем принимают участие более 1 тыс. программистов.

На чемпионате сильнейшие программисты за месяц в онлайн-формате создадут рабочие решения для АНО ВО университет «Иннополис», АО «Международный аэропорт Шереметьево», АО «Почта России» и будут бороться за призовой фонд в 3 млн рублей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» поможет развитию талантливых специалистов и их дальнейшей интеграции в экономику страны. Участвуя в ИТ-чемпионатах, специалисты станут частью большого сообщества «Цифрового прорыва», призеры выиграют денежные призы – от 15 до 250 тыс. рублей.

Со вступительным словом к участникам открытия чемпионата обратился первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

«На чемпионат уже зарегистрировались 1111 участников из 74 регионов. Разработанные алгоритмы помогут оптимизировать рабочие процессы в сфере сельского хозяйства, спрогнозировать потребительскую активность в аэропорту в зависимости от рейсов и географии вылетов и гарантировать доставку отправлений в срок. Этим важным темам посвящены задачи чемпионата. За предоставленные задачи отдельно хочу поблагодарить АНО ВО «Университет Иннополис», АО «Международный аэропорт Шереметьево и АО «Почта России». Проект постепенно подходит к завершению, и надеюсь, что этот чемпионат станет самым громким и самым ярким мероприятием. Здорово, что за время существования проекта нам удалось сформировать настоящее ИИ–сообщество. Мы неоднократно проводили встречи выпускников и видим со стороны участников большой отклик. Уверены, что сообщество будет расширяться по всей стране. Всем участникам хочу пожелать удачи, слаженной работы и информационных идей», – сказал он.

«Тема искусственного интеллекта сегодня является обязательной для каждой страны, а специалист по работе с технологиями ИИ – одной из наиболее популярных вакансий во всех компаниях из списка Forbes. Россия уделяет повышенное внимание этому направлению: в 2021 году в стране открылись шесть опорных центров по искусственному интеллекту, четыре – в Москве, один – в Петербурге и один – в Татарстане, в «Иннополисе», где и проходит этот чемпионат. Этот центр сегодня успешно функционирует на базе университета «Иннополис» и решает задачи приоритетных отраслей экономики», – заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в приветственном слове к участникам.