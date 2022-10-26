В аппарате детского омбудсмена сообщили о поступлении за год 11 тыс. обращений

Более 11 тыс. обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам ребенка в России, большая часть из которых касалась вопросов опеки и попечительства, рассказала детский федеральный омбудсмен Мария Львова-Белова.

По ее словам, за год поступило 11 180 обращений.

«Также большой блок обращений направляли люди, которые хотели принять детей Донбасса, таких людей было много. Нам писали уже опытные приемные семьи и те, кто только задумывается об этом», – сказала Львова-Белова на пресс-конференции, сообщает РАПСИ.

Как рассказала Львова-Белова, поступают обращения, в целом касающиеся прав детей, связанные, как правило, с выделением жилья. Также россиян интересуют вопросы образования и устройства в детские сады.

«К нам поступали обращения и по поводу мобилизации многодетных отцов», – сказала она.

Также Львова-Белова сообщила, что за год ее аппарат рассмотрел 30 различных законопроектов, которые пришли на экспертизу. Один из них позволили добиться оформления постоянной регистрации детям-сиротам по достижению ими 18 лет, если у них еще нет жилья.

Важной задачей она назвала обеспечение детей из новых регионов России всем необходимым.

«Когда мы приезжаем на территорию Донбасса, там не стоит вопрос, делать или не делать, просто делаешь, а ценность каждого дня приобретает особое значение», – сказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен также указала на важность сохранения семьи, обеспечения всем необходимым семей с детьми-инвалидами и обеспечение безопасности детей.