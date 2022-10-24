Лукьяненко заявил о попытке Красовского раскрутить его на экстремистские высказывания

Сергей Лукьяненко отреагировал на высказывания журналиста Антона Красовского про украинских детей, прозвучавшие в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT, в которой писатель принимал участие.

Лукьяненко на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что на передачу Красовского его «зазывали» полгода, но он отказывался. «И потому, что прямой эфир поздним вечером, и потому, что слышал о провокационном стиле ведения. В итоге меня просто достали звонками, и я согласился, но только на запись передачи в дневное время», – рассказал писатель.

«Что именно у Красовского перемкнуло, что он начал говорить о сжигании детей, ядерных ударах и прочем – не знаю», – отметил Лукьяненко. У самого писателя сложилось ощущение, что он пытался «раскрутить» его на какие-то экстремистские высказывания. При этом Лукьяненко не исключил, что это обычная манера журналиста Красовского. «А, может быть, временное помрачение сознания, вызванное какими-то причинами», – допустил Лукьяненко.

Он признался, что был уверен в том, что все свои реплики Красовский вырежет, ведь, повторился Лукьяненко, это была запись, а не прямой эфир. «В конце концов помимо ведущего есть выпускающие редакторы. Ну, должны быть...» – предположил писатель.

«Увы, Красовский ничего не вырезал, подставился сам, подставил RT. Очень жаль. Может и впрямь помрачение рассудка у него случилось», – добавил он.

«Зато теперь, когда меня будут настойчиво зазывать на какую-нибудь передачу, я смогу с чистой совестью орать в ответ: «Что? В телевизор? На передачу? Вот спасибочки, сходил тут как-то разок!» И спокойно идти писать. Или играть в танчики», – заключил Лукьяненко.

На вопрос в комментариях о том, почему он не встал и не ушел после заявлений Красовского, Лукьяненко ответил: «Потому что когда журналист несет дичь, ему надо возражать, а не идти на поводу и не устраивать истерик».

Писатель назвал произошедшее неприятным и выразил сожаление, что пострадал хороший телеканал. «Но одновременно есть ощущение, что не поддался на провокацию. Там же напор очень сильный от ведущего», – отметил он.

Напомним, во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко Красовский заявил, что украинских детей, которые считают, что «Украина оккупирована москалями», следовало «топить в трясине». В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод», и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.

После этого главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским, так как не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь». Высказывание журналиста она назвала «диким и омерзительным» и предположила, что эти слова были вызваны «каким-то помешательством».

Позднее Красовский извинился за свои высказывания, в том числе лично перед Симоньян.

В свою очередь журналист и блогер Максим Кононенко посоветовал Красовскому обратиться за помощью к психиатру.