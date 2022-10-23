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Макрон: Урегулировать конфликт на Украине возможно на условиях Киева
Президент Франции Макрон: Урегулировать конфликт на Украине возможно на условиях Киева
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Урегулирование конфликта между Россией и Украиной возможно, но только на условиях Киева, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
В ходе визита в Рим он заявил, что нельзя, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей, поэтому решить конфликт можно лишь на условиях Украины, передает РИА «Новости».
Макрон также обратил внимание на важность продолжение диалога с Москвой и Киевом, так как, по его мнению, «наступит момент» когда стороны захотят вести переговоры.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецоперация России на Украине является «широким крестовым походом против либеральной демократии».
Показаны кадры прилета новейшей российской ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
В Сети появилось видео попадания ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
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В зоне проведения специальной военной операции российской армейской авиацией активно применяются новые ракеты типа «воздух – поверхность», известные под названием «Изделие 305», ролик с применением ракеты появился в Сети, сообщили СМИ.
Как сообщает «Российская газета», многоцелевыми управляемыми ракетами вооружены ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52.
В Сети появился ролик, в котором показано, как «изделие» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «Изделие 305».
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Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
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Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
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В Запорожье задержан глава предприятия «Мотор сич»
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожье задержали главу предприятия «Мотор сич» Богуслаева
Правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил Рогов в своем Telegram-канале, в городе Запорожье по подозрению в госизмене задержали директора предприятия «Мотор сич» Героя Украины Вячеслава Богуслаева, его под конвоем везут в Киев. По имеющимся у Рогова данным, ему грозит пожизненное заключение. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в субботу у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски, входные двери вскрывали спецоборудованием.
Напомним, 4 октября российские военные нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где был организован склад боеприпасов и шло производство и ремонт военной техники Вооруженных сил Украины, в результате было уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, и два вертолета Ми-24.
Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
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В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
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Авиаэксперт назвал возможную причину серии крушений боевых самолетов на жилые дома
Авиаэксперт Гусаров: Чем больше полетов боевой авиации, тем выше риски ЧП
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Чем выше интенсивность полетов боевой авиации, тем больше вероятность инцидентов, подобных авиакатастрофам в Ейске и Иркутске, сказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Роман Гусаров, комментируя крушение истребителя Су-30 при вылете с аэродрома Иркутского авиазавода. Самолет упал на жилой дом.
«Боевая авиация активно летает не только в зоне СВО, но и по всей стране. Едва ли не каждый день поступают новости об учениях ВКС. Но чем больше полетов, тем выше риски возникновения всякого рода нештатных ситуаций», – отметил руководитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Эксперт отметил, что не только в России, но и в западных странах активизировались полеты военных самолетов – и это становится причиной похожих инцидентов. «В середине прошлой недели в американском штате Юта разбился истребитель F-35 ВВС США», – напомнил Гусаров.
Чем больше летают, тем больше вероятность случаев отказов техники, вновь отметил эксперт. Этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что инцидент близ Иркутска произошел менее чем через неделю после крушения Су-34 в Ейске Краснодарского края, полагает Гусаров.
При этом эксперт упомянул крупную катастрофу, произошедшую около 25 лет назад там же, в Иркутске. В декабре 1997 года транспортный самолет ВВС России Ан-124 рухнул на жилые дома окраинного микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. Тогда погибли 72 человека – 14 пассажиров и девять членов экипажа, а также 49 человек на земле. Расследование катастрофы Ан-124 показало, что при вылете транспортника из иркутского аэропорта у самолета на высоте 66 метров отказали три из четырех двигателей.
«Самолеты разные, между событиями прошло несколько десятков лет», – отметил Гусаров. Общей чертой можно считать то, то в обоих случаях произошло падение на жилой дом. «Проблема понятна – города разрослись, вплотную приблизились к аэродрому, и сейчас сплошь и рядом имеет место ситуация, когда самолеты (и военные, и гражданские) взлетают в сторону населенных пунктов. Эту ситуацию уже никак не изменить – ни населенные пункты не переместить, ни аэродром», – подчеркнул собеседник.
Ранее, комментируя авиакатастрофу в Ейске, Гусаров указывал, что жилая застройка в городе находится близко к аэродрому. Похоже обстоит дело и в Иркутске, отметил сейчас собеседник. «Если с аэродромом Иркутского авиазавода ситуация еще более-менее приемлема, то городской аэропорт располагается прямо около жилых кварталов», – подчеркнул Гусаров.
По сообщению властей Иркутской области, истребитель Су-30 упал на частный двухэтажный дом на улице Пржевальского на северной окраине города. Площадь пожара после падения самолета составила 200 квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС региона. После крушения самолета без света остаются 150 домов в городе.
Два пилота погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) агентству пояснили, что самолет совершал приемо-сдаточный полет. По словам представителей ОАК, для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
В понедельник в Ейске при наборе высоты потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 . По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске во дворе дома 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства инцидента в Ейске.
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете; на недопуске этих стран настояла Россия.
По настоянию России к участию в заседании не пустили представителей Литвы и Румынии. Москва сочла, что в совещании было слишком много стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Тема заседания касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта, в нем приняли участие представители Украины, Словакии, Польши, Германии и Греции.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что кроме удлинения времени проведения заседания представители Словакии, Польши, Греции и Германии ничего не вносят, он также добавил, что позицию этих стран мог озвучить представитель Евросоюза.
Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.
Позже постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
До этого Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
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В результате взрыва на военном складе в Узбекистане повреждено почти 4 тыс. зданий
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Как сообщили в администрации Сырдарьинской области, 3742 нежилых и жилых помещения получили частичные повреждения кровли, перекрытий, дверей и окон в результате взрыва на складе Минобороны Узбекистана, передает ТАСС.
Там добавили, что в пострадавших зданиях уже установлено 2 тыс. квадратных метров окон, работы продолжаются, а для оценки ущерба создали специальную рабочую группу.
Напомним, в субботу Минздрав Узбекистана сообщил, что в результате взрыва на складе министерства обороны в Сырдарьинской области 16 человек пострадали, четверо были доставлены в больницу.
Истребитель Су-30 упал на жилую двухэтажку в Иркутске
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Истребитель Су-30 во время испытательного полета потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал на двухэтажный дом, сообщили власти Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале написал, что по предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории «Су». По его словам, он уже выехал на место, все подразделения уже здесь.
В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что самолет Су-30 упал в городской черте в частном секторе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что самолет потерпел крушение во время испытательного полета. В ведомстве добавили, что площадь пожара после падения Су-30 на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов.
Су-30 – многоцелевой истребитель поколения 4+, разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.
В понедельник в Ейске самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения самолета во дворе дома 13 человек погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
Херсонские власти сообщили о больших потерях ВСУ
Власти Херсона заявили об отбитых российскими военными атаках ВСУ
Союзными войсками РФ отражены очередные атаки украинских войск в Херсонской области, на линии фронта все без изменений, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов в своем Telegram-канал написал, что на фронтах Херсонской области Российской Федерации все без изменений.
По его словам, несмотря на постоянные попытки украинских войск пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, указал он.
Стремоусов также добавил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.
Накануне Стремоусов заявил, что атаки противника в Херсоне отбиты, продолжается перемещение людей.
Ранее сообщалось, что жителей Херсона призвали незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
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Китай провозгласил новый путь строительства социализма
Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил новый путь строительства социализма
Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.
По словам китайского лидера в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва, благодаря совместным усилиям партии и народа всех этнических групп, Китай построил общество средней зажиточности и достиг цели первого столетия, передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин заявил, что Китай вступает на путь строительства современного социалистического государства, что является целью второго столетия.
Он также отметил, что Китай будет осуществлять модернизацию с китайской спецификой, ради возрождения китайской нации.
Ранее в воскресенье агентство Синьхуа сообщило, что ЦК КПК переизбрал на третий срок Си Цзиньпина на пост генерального секретаря.
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Назван базовый космодром для российской орбитальной станции
Мантуров: «Восточный» будет базовым космодромом для российской орбитальной станции
Базовым космодромом во время развертывания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет Восточный, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По его словам, «Восточный» будет базовым космодромом при развертывании Российской орбитальной станции. Мантуров отметил, что пока этот космодром приспособлен только для запусков автоматических аппаратов, передает ТАСС.
По словам главы Минпромторга, сейчас запуски транспортных пилотируемых кораблей проходят исключительно с космодрома Байконур, инфраструктура которого создавалась еще в советское время.
Мантуров отметил, что предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции на орбите, включает в себя объекты наземной инфраструктуры, новую транспортную систему, комплекс управления, поиска и спасения космонавтов и другие объекты, необходимые для обеспечения запусков экипажей с территории России.
Ранее в воскресенье Мантуров заявил, что правительство считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
Две усиленных линии обороны закончили строить в Курской области
Губернатор Старовойт: Закончены работы по строительству двух усиленных линий обороны Курской области
Закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области, третья в процессе строительства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как сообщил Старовойт в своем Telegram-канале, совместные с Минобороны и пограничниками работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области завершены, третью линию сдадут в начале ноября. По словам губернатора, в Курской области готовы отразить любые нападения на их территорию.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования, а также при въезде ужесточат пропускной режим.
Назван срок подготовки проекта восстановления железной дороги на Крымском мосту
Вице-премьер РФ Хуснуллин: Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в начале ноября
Проект восстановления железной дороги на Крымском мосту будет подготовлен к началу ноября, при этом станут понятны и сроки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, рассказал, что подробно отрабатываются вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. По его словам, в начале ноября будут сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку.
Ранее Хуснуллин заявил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря.
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров в обход санкций ЕС
Россия готовится создать в преддверии санкций Евросоюза, которые запланированы на 5 декабря, «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, сообщили СМИ.
Согласно данным Bloomberg, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом, согласно подсчетам агентства, значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям.
По мнению Bloomberg, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами», передает ТАСС. Согласно сведениям компании Braemar, которые приводит Bloomberg, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.
Кроме того, по утверждению агентства, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. По мнению Bloomberg, это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.
Напомним, что страны G7 запланировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на нефть России 5 декабря.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, компания будет работать в новых условиях.
В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Первый аппарат программы «Сфера» успешно выведен на орбиту
В Роскосмосе сообщили о выводе на орбиту трех спутников «Гонец-М» и космического аппарата «Скиф-Д»
Запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный спутники «Гонец-М» и космический аппарат «Скиф-Д» выведены на орбиту, сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации сообщили об успешном отделении космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д» от разгонного блока, передает ТАСС.
«Сфера» – проект российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС), федеральная целевая программа (ФЦП) комплексного развития космических информационных технологий на период до 2030 года, включающая космические проекты в различных областях. По плану, к 2030 году группировка, созданная в рамках программы «Сфера», должна насчитывать 638 космических аппаратов.
Накануне ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и космическим аппаратом «Скиф-Д», запускаемым по программе «Сфера», стартовала с космодрома Восточный.