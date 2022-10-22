Получивший ножевое ранение в Турции россиянин скончался

Раненый в Аланье российский турист скончался в больнице

Гражданин России, получивший ножевое ранение в результате ссоры в Аланье, скончался в больнице, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщила турецкая газета Yeni Alanya.

Газета написала, что врачи не смогли спасти жизнь российского туриста. Задержаны шестеро подозреваемых по делу о драке. Они доставлены для допроса в полицию сообщили в правоохранительных органах курорта, передает РИА «Новости».

Между тем, российские дипломаты выясняют информацию о происшествии и смерти туриста. Генконсульство РФ в Анталье ждет информации от местных властей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ссора, которая переросла в драку, произошла в районе Махмутлар Аланьи между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С., который ударил российского туриста ножом в спину, мужчину увезли в больницу с тяжелыми ранениями.