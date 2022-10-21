РУСАДА решило не оглашать решение по делу фигуристки Валиевой

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21 октября, пятница | Последнее обновление — 18:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области начали капитальный ремонт трассы в Крым
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом.
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Почему в ситуации неочевидной угрозы Москва отправляет в Белоруссию 10 тысяч солдат, которым можно было бы найти куда более эффективное применение на фронте, где сейчас ценен каждый боец?
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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РУСАДА решило не оглашать решение по делу фигуристки Валиевой
РУСАДА не будет озвучивать дату слушаний и другие детали по делу фигуристки Камилы Валиевой
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщила пресс-служба РУСАДА.
В заявлении говорится, что в целях защиты интересов фигуристки – члена команды Олимпийского комитета России (ОКР), являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными.
Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки – члена команды ОКР, добавили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что информация о том, что допинг-проба В олимпийской чемпионки российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной, является недостоверной, и все это может быть провокацией.
В феврале Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС
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Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.
Канал имеет важное значение для водоснабжения Крыма, а также восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел региона.
Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
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Илон Маск похвалил шутку Медведева про Трасс
Американский бизнесмен Илон Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Предприниматель Илон Маск оценил шутку зампреда СБ России Дмитрия Медведева в Twitter (заблокирован в РФ) про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трас.
«Весьма хороший троллинг, если честно», – отметил Маск в соцсети.
Медведев ранее поздравил салат-латук с «победой» над Трасс, передает РИА «Новости».
Это отсылка к запущенной британским изданием Daily Star онлайн-трансляции, на которой демонстрировался стол с фото Трасс и салат-латук рядом. Букмекерам предлагалось делать ставки испортится ли салат раньше, чем Трасс покинет кресло премьера. После ее отставки в аккаунте появилась надпись, что салат «победил».
Напомним, Трасс подала в отставку, пробыв на посту премьер-министра Британии 44 дня, ее премьерство стало самым коротким за всю историю страны.
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Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой
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Лиз Трасс не спала всю ночь и отправляла СМС друзьям в 4.00 утра перед тем, как в четверг внезапно объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании, проработав на посту всего 44 дня, пишут британские СМИ.
Ближайшие союзники Лиз Трасс узнали, что «игра наконец-то началась» еще накануне, когда на их мобильные телефоны начали поступать сообщения от нее после четырех часов утра, пишет Daily Mail.
По информации издания, Трасс переписывалась с друзьями до поздней ночи после сумбурного дня в Вестминстере, когда она уволила министра внутренних дел, а затем, несколько часов спустя, «умоляла» своего главного партийного организатора не уходить в отставку.
В статье говорится, что вечером в среду в вестибюлях для голосования в Палате общин происходили скандальные сцены, депутаты-консерваторы кричали, обращаясь к Трасс: «Это бардак!».
Один из сторонников экс-премьера сказал изданию, что Трасс «была напугана тем, как быстро всё происходило». «Но она всё еще думала, что сможет уцелеть», – отметил он.
Однако, по словам источника издания, на следующее утро «ее настроение изменилось». Собеседник Daily Mail отметил, что переписка в четыре утра «никогда не бывает хорошим знаком». «К этому моменту она, похоже, поняла, что всё, вероятно, кончено», – рассказал источник.
Утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Трасс запомнится своей катастрофической безграмотностью.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс.
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Песков: Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» удивит многих в Европе
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Попытки России принять участие в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Швеции и Дании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Россия ведет весьма интенсивную работу по дипломатическим каналам с Швецией, ФРГ и Данией, но эта работа натыкается на стену нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет предана огласке и установлена, передает ТАСС.
«По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Кремль сожалеет, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами, это дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
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Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
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Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео неудачной попытки вооруженных сил Украины прорвать оборону на участке, подконтрольном спецназу «Ахмат».
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в результате боестолкновения был уничтожен украинский танк, БМП и «некоторое количество личного состава» противника.
Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе, отметил Кадыров. Спецназ «Ахмат» уверенно держит ситуацию под контролем, добавил глава Чечни, подчеркнув, что меньшего от бойцов и не ожидает.
Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД о подготовке спецназа «Ахмат».
В Общественной палате поддержали идею об увеличении срока службы в армии
Член ОП Герасев: Увеличение срока военной службы необходимо для более тщательной подготовки молодых людей
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Для освоения современной военной техники года срочной службы в армии недостаточно. Оптимальным сроком станет два года, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова увеличить срок срочной службы в армии до двух лет.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России следует обдумать вопрос возвращения двухгодичной срочной службы в армии, передает «Парламентская газета». Сенатор подчеркнул, что благодаря возвращению к двухлетней службе численность армии увеличится в два раза, а также за первый год службы тяжело обучиться обращаться с военной техникой.
«Если говорить о профессионализме, сколько человеку необходимо времени, чтобы набрать навыки, то двухлетний срок может позволить достигнуть этого. Год, наверное, не тот срок, за который можно овладеть какой-то военной техникой, вооружением. Человеку все-таки нужен какой-то срок для адаптации и для того, чтобы чему-то научиться. Тем более новейшая техника и вооружение требуют более глубокого изучения», – говорит Герасев.
Он напоминает, что во времена Советского Союза срок службы в армии до 1968 года составлял три года, позже его сократили до двух лет. С января 2008 года в России срок службы вовсе уменьшили до года. Собеседник признает, что трехлетняя служба действительно была излишней, но также замечает, что для подготовки хорошей армии года недостаточно. В связи с этим оптимальным сроком он считает два года.
«Это еще и обусловлено тем, чтобы увеличить количество военнослужащих, которые проходят военную службу, в два раза. Территории нашей страны – огромны, их нужно пытаться охранять. Я не имею в виду то, чтобы молодые люди принимали участие в боевых действиях. Но находиться внутри страны, проходить тут обучение, почему бы и нет?» – задается вопросом эксперт.
Член ОП обращает внимание на то, что такое решение поведет за собой определенные траты для государства, ведь продление срока службы означает то, что содержание молодых людей в армии увеличится еще на один год – это дополнительные расходы на еду, спальные места, ресурсы и прочие нужды. Однако в нынешней ситуации это необходимая мера, заключил Герасев.
В апреле прошлого года глава правительства Армении Никол Пашинян высказался, что систему срочной службы в армии «нужно вообще поменять». Так он предложил идею сокращения срока, или «идею проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы», что позволит «молодым людям овладеть минимальными военными навыками».
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В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья
Политолог Багдасаров: Пашинян может готовить документ, который приведет к выдавливанию России из Закавказья
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Если «Вашингтонский документ», согласованный Баку и Ереваном, существует, то это означает в будущем выдворение российских миротворцев из Закавказья и военной базы из Гюмри, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее появилось сведения о якобы составленном США и ЕС договора для Армении и Азербайджана.
«США и ЕС уже координируют между собой вопросы работы на армяно-азербайджанской границе. В этой связи, я думаю, что полное выдворение России из Армении, а значит и из Закавказья – вопрос времени, причем, совсем недолгого. Армения – единственная страна в Закавказье, где было существенное присутствие России, в том числе – военное. Там наши позиции были сильны, в отличие от Грузии и Азербайджана, где Турция опередила Россию», – пояснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По словам эксперта, если спецоперация на Украине затянется, то серьезное сокращение российского присутствия в Закавказье произойдет в ближайшие год – два. «Никол Пашинян открыто работает с американцами – это тоже о многом говорит. При этом помощи от Эрдогана в этом регионе Москве ждать не стоит: он тоже заинтересован в выталкивании России с Южного Кавказа», – отметил он.
Чего-то подобного вполне можно ожидать и в Центральной Азии, считает собеседник. «Мы видим, что ЕС и США действуют очень быстро, решительно и профессионально по этим направлениям. Например, несколько дней назад в зоне киргизско-таджикского конфликта побывала делегация во главе с директором по ресурсам и анализу Центрального командования США Робертом Унгером. Он тоже предлагает запустить миссию по демилитаризации границы. И это тоже означает полный уход России из этого региона», – указал аналитик.
В четверг стало известно о начале создания гражданской миссии в составе 40 наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА «Новости». «Изначально запланировано, что наблюдательная миссия должна проработать два месяца. В сфере экспертов есть мнение, что срок пребывания наблюдательной миссии надо продлить или попытаться сделать его постоянным. Я не уверен в этом, но это тема, которая обсуждается в нашем обществе и в наших экспертных кругах. Если мы заметим такую возможность и необходимость, то не исключено, что изучим проблему глубже», – приводит «Арменпресс» слова армянского премьер-министра Пашиняна.
Стоит также отметить, что в армянских СМИ распространяется информация о якобы наличии секретного документа об урегулировании конфликта в Карабахе, автором которого был Госдепартамент США, и который обсуждался на встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в Вашингтоне 27 сентября.
По информации армянских СМИ, соглашение предусматривает, что Баку назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха, стороны будут обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также будет прорабатываться Зангезурский коридор.
При этом в середине сентября Пашинян опровергал сообщения о подписании какого-либо документа с Азербайджаном, заявив, что «это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны».
В конце сентября газета ВЗГЛЯД рассказывала, что визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией.
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Украина начала переход на энергосбережение с полного затемнения в крупных городах
Украина начала переход на энергосбережение, Киев погрузился во тьму
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На территории Украины сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в некоторых регионах, тем не менее власти просят граждан вовремя оплачивать счета.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что страна может остаться без тепла и света в ближайшие месяцы.
«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в России иноагентом).
Ранее глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 7:00 и до 23:00, рекомендовано отключать на весь день холодильник, телевизор, чайник.
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Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне под Рязанью
Президент России Путин опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова
Во время посещения полигона Западного военного круга в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из отечественной снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Также глава государства проверил, как идут учебные стрельбы, а затем, надев очки и наушники, сам сделал несколько выстрелов по мишени из положения лежа, передает ТАСС.
В ходе посещения полигона Путин проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Ранее сообщалось, что каждый российский мобилизованный во время подготовки израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в Минобороны России.
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Задержан начальник контрольно-ревизионного управления МЧС Репин
Начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Репина задержали на 48 часов
Правоохранительные органы задержали на 48 часов начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, об этом сообщили в силовых структурах.
Уточняется, что Репин задержан по подозрению в должностном преступлении 19 октября. При этом правонарушение относится к периоду, когда он занимал должность главы УФНС по Омской области. Между тем ходатайство об избрании Репину меры пресечения пока не поступало, передает ТАСС.
Репин – государственный советник второго класса. С 2012 по 2022 год был начальником управления ФНС по Омской области. 7 июля 2022 года он был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления МЧС.
В Госдуме обозначили сроки окончания мобилизации
Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек
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Число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.
По словам Останиной, Панков сообщил, что уже мобилизовано 260 тысяч человек, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%, передает ТАСС.
Также она отметила, что мобилизация завершится на следующей неделе, это подтвердили замминистра, статс-секретарь министерства обороны Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.
Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.
Министерство обороны (МО) РФ примет решение об освобождении от отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель, пояснила Останина.
Также может рассчитывать на отсрочку отец одного ребенка, супруга которого беременна более 22 недель двойней.
«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», – уточнила депутат.
Также Останина призвала в таких исключительных случаях обращаться в комитет Думы. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Также Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин не обсуждается.
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ЕС решил рассмотреть использование замороженных активов России для помощи Украине
Глава Евросовета Мишель призвал рассмотреть возможность использования замороженных активов России для помощи Украине
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Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Мишель отметил, что ЕС должен относиться к замороженным активам России как к инструменту для реконструкции и помощи Украине, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева было бы вопиющим, незаконным и требующим ответа, это будет фактически прямое воровство. В июне он, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, отметил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников.
Кроме того, глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Напомним, в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины.
В США предложили «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России
Американские исследователи решили «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России
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Вашингтону надо найти способы помочь странам Центральной Азии, в частности Казахстану, снизить их зависимость от России, об этом говорится в докладе Исследовательского центра конгресса США, посвященном укреплению отношений с Казахстаном.
В документе говорится, что Казахстан является партнером США в области борьбы с терроризмом, нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности, передает RT.
По мнению авторов доклада, Казахстан, проводя политические реформы, сталкивается со множеством внутренних и международных вызовов.
Аналитики считают, что Конгресс США должен изучить, как Вашингтон может эффективно поддержать демократизацию в Казахстане с учетом меняющейся геополитики.
При этом Казахстан авторы доклада рассматривают как потенциальный путь уклонения России от санкций, хотя казахстанские официальные лица заявляют о своем намерении соблюдать западные санкции.
В Конгрессе могут рассмотреть вопрос о том, как США могут помочь странам Азии снизить зависимость от России, несмотря на то, что потенциальным бенефициаром любого такого отдаления некоторые аналитики называют Китай.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала роль Казахстана в современной геополитике.
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