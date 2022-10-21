В Тбилиси назвали представителей властей Украины «абсолютно неадекватными»

Председатель грузинского парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Берая назвал «абсолютно неадекватным» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пообещал «освободить Грузию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Крайне возмутительны такие заявления представителя власти Украины», – отметил депутат от правящей «Грузинской мечты».

Арестович, в частности, накануне во время одного из выступлений отметил, что Украина «будет вынуждена освободить Грузию, Молдавию, Армению», для чего Киев может использовать «до миллиона повоевавших» в боевых действиях против России.

В свою очередь, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что Киев «продолжает попытки втянуть Грузию в военные действия» против России.

«Мягко говоря, такие попытки вызывают сожаление, – отметила она. – Этого не произойдет, приоритет правительства Грузии заключается в сохранении мира в стране».

«Хватит учить нас уму-разуму, займитесь Украиной», – посоветовала вице-премьер Грузии советнику офиса Владимира Зеленского.

По словам Теи Цулукиани, подобные заявления «просто поразительны», но делаются они регулярно.

«У нас есть обязательства сдержанности, так как там война. Но также у нас есть обязательства перед собственным народом не допустить войну здесь», – заявила зампред правительства Грузии.

Накануне в правящей «Грузинской мечте» подвергли критике решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях, под которые попали и родственники и партнеры грузинского миллиардера, экс-премьера-министра Бидзины Иванишвили.