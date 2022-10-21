Новый посол Украины шокировал немцев

Die Welt: Немцы рано обрадовались замене скандального Мельника новым послом Украины

Немцы слишком рано обрадовались отставке Андрея Мельника с поста посла Украины в Берлине, пишет Die Welt. Автор статьи отмечает, что преемник скандального Мельника Алексей Макеев дает мало поводов для оптимизма оппонентам бывшего украинского дипломата.

В статье говорится, что в своем Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. По оценке автора, он также показывает, что будет, как и в случае с Мельником, использовать юмор для достижения поддержки немцев, передает РИА «Новости» текст публикации Die Welt.

Издание добавляет, что новый посол Украины стал требовать в социальных сетях немецкое оружие, еще не приехав в Берлин, а перед тем, как отправиться в Германию Макеев попросил своих немецких подписчиков в Twitter дать ему советы насчет музыкального плейлиста. После этого те, кто праздновал избавление от скандального Мельника, заподозрили, что радовались слишком рано, говорится в статье.

Очевидно, что преемник Мельника также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом, предполагает автор публикации.

В то время как Мельник лишь с годами стал «громкоговорителем», Макеев уже давно считается «одаренным коммуникатором», отмечается в статье. Он уже опубликовал почти 24 тыс. твитов – в два раза больше, чем у Мельника. Похоже, что те, кому предыдущий украинский посол действовал на нервы, и в будущем ничего хорошего не дождутся, резюмирует немецкое издание.

Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был «борцом за свободу» и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.

В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла, которую он занимал на протяжении восьми лет. Несмотря на отставку, Мельник продолжает выступать с громкими заявлениями в адрес Германии. Так, в середине октября он предложил Шольцу сформировать танковый альянс в Европе для скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.