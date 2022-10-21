|
|
Новый посол Украины шокировал немцев
Die Welt: Немцы рано обрадовались замене скандального Мельника новым послом Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Немцы слишком рано обрадовались отставке Андрея Мельника с поста посла Украины в Берлине, пишет Die Welt. Автор статьи отмечает, что преемник скандального Мельника Алексей Макеев дает мало поводов для оптимизма оппонентам бывшего украинского дипломата.
В статье говорится, что в своем Twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ) Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. По оценке автора, он также показывает, что будет, как и в случае с Мельником, использовать юмор для достижения поддержки немцев, передает РИА «Новости» текст публикации Die Welt.
Издание добавляет, что новый посол Украины стал требовать в социальных сетях немецкое оружие, еще не приехав в Берлин, а перед тем, как отправиться в Германию Макеев попросил своих немецких подписчиков в Twitter дать ему советы насчет музыкального плейлиста. После этого те, кто праздновал избавление от скандального Мельника, заподозрили, что радовались слишком рано, говорится в статье.
Очевидно, что преемник Мельника также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом, предполагает автор публикации.
В то время как Мельник лишь с годами стал «громкоговорителем», Макеев уже давно считается «одаренным коммуникатором», отмечается в статье. Он уже опубликовал почти 24 тыс. твитов – в два раза больше, чем у Мельника. Похоже, что те, кому предыдущий украинский посол действовал на нервы, и в будущем ничего хорошего не дождутся, резюмирует немецкое издание.
Андрей Мельник известен провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был «борцом за свободу» и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз критиковал Берлин за промедление в поставках Киеву тяжелого вооружения.
В июле президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла, которую он занимал на протяжении восьми лет. Несмотря на отставку, Мельник продолжает выступать с громкими заявлениями в адрес Германии. Так, в середине октября он предложил Шольцу сформировать танковый альянс в Европе для скорейших поставок Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
|
|
Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС
|
|
Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.
Канал имеет важное значение для водоснабжения Крыма, а также восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел региона.
Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области
Военный эксперт Сивков: Танки играют ключевую роль для обрушения наступления ВСУ в Херсонской области
|
|
Танки являются неотъемлемой частью обороны, организованной на Херсонском направлении. Те, кто называл танки устаревшим видом вооружений, ошибались, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области за счет подоспевшего танкового резерва были разбиты три батальона ВСУ.
«На Херсонском направлении организована маневренная оборона. Она представляет систему опорных пунктов. Когда противник проникает вглубь этой обороны, то по нему бьет артиллерия, затем наносятся удары специально подготовленным резервом, который окончательно уничтожает проникшую группировку», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
Маневренная оборона организуется для того, чтобы нанести противнику максимальный урон, объясняет собеседник. «Сейчас перед нашими войсками как раз стоит задача уничтожить максимум войск противника. Поэтому сообщение Минобороны РФ о том, что противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений, не стоит трактовать как взлом нашей обороны», – подчеркнул он.
«Противник был допущен внутрь обороны. А дальше операция прошла строго согласно плану. Она была реализована в рафинированном, классическом виде», – добавил военный эксперт. Сивков также указал на ключевую роль танков в этой операции, напомнив «вопли титулованных дилетантов о том, что танки якобы устарели».
«Эти заявления полностью опровергнуты на полях Украины. В высокотехнологичной войне танки были и остаются главной ударной силой сухопутных сил наряду с артиллерией и авиацией. Более того, артиллерия и авиация решают задачи обеспечения действий танков и мотопехоты. Танки – та сила, которая решает задачи по установлению контроля над территориями и позволяет обрушить планы противника», – заключил Сивков
В четверг стало известно о том, что подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Отмечается, что ВСУ задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений. Однако в результате боя украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о трех сценариях нападения ВСУ на Херсон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц заявил о независимости Германии от российского газа
Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей
Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, Германия намерена сократить потребление газа на 20%. Также он сообщил, что ФРГ больше не имеет зависимости от поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»
Глава МИД Казахстана Тлеуберди прокомментировал внесение президента страны Токаева в базу «Миротворца»
|
|
База «Миротворец» не является госорганизацией, а значит, не отражает официальной позиции Украины, реагировать на нее не стоит, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Тлеуберди указал, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией, которая создана журналистами, экспертами и так далее, она не отражает официальной позиции.
По словам главы МИД Казахстана, президент Токаев указан там в связи с его высказыванием, ссылка на которое была размещена еще в 2019 году, поэтому определенная реакция, по мнению Тлеуберди, не нужна.
«Мне кажется понятным, что сейчас, в эпоху информационных войн, вы, как журналисты, должны сами расследовать актуальность этой информации», – приводит Экспресс К слова главы МИД Казахстана.
Ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
До этого Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления дипломата об убийстве русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт усомнился в способности США восстановить энергообъекты Украины
Экономист Лизан: США придется решить несколько ребусов для восстановления энергетических объектов Украины
|
|
Возможно, США попытаются заплатить европейцам за производство комплектующих для энергетической инфраструктуры Украины. Им также придется решать вопрос с кадрами. Вряд ли рабочие из условной Аризоны захотят ехать под Винницу, чтобы ремонтировать там ТЭС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США создали рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры.
«Очевидно, что у Украины сегодня есть проблемы не только с нехваткой вооружений, но и с тылом. Без электричества Украина практически ничего не сможет производить. Более того, ежедневно где-то горит – то трансформатор, то генератор, то просто линия электропередач. Все это приводит к веерным отключениям, страдает связь», – рассказал экономист и политолог Иван Лизан.
По словам собеседника, поддерживать в рабочем состоянии энергетическую инфраструктуру очень непросто. «Система не сможет все время работать в состоянии ЧП. Например, на электроподстанциях есть масляные выключатели с ограниченным ресурсом – нельзя до бесконечности делать «вкл/выкл». Соответственно, речь пойдет о том, чтобы какие-то агрегаты и узлы для электроподстанций поставляли из Америки», – предполагает он.
«Как это будут ввозить на Украину – отдельный ребус. Так, наши в Мариуполь доставляли трансформатор на 220 кВ. Он просто исполинских размеров, его тащили тягачом. Габариты трансформатора, который привозили на Луганскую ТЭС, равняются двум железнодорожным угольным вагонам, поставленным друг на друга», – приводит пример эксперт.
Экономист добавляет, что в идеальных условиях производить такие агрегаты надо на месте. «Но Запорожский трансформаторный завод, судя по всему, уже не работает. Везти по железной дороге – тоже нетривиальная задача. Особенно с учетом того, что путь может пролегать по городской застройке, где уже совсем не тот ландшафт и крутые повороты. Большой проблемой в этом случае могут стать поврежденные или обветшалые мосты. Они просто не выдержат 150–200 тонн груза», – подчеркивает Лизан.
«Отдельная сложность – изготовить трансформатор. Такие громадины не лежат годами на складах в десятках экземпляров. Есть проблема и с кадрами. Очень сомневаюсь, что условный инженер из Аризоны захочет ехать под Винницу. Это же касается и рабочих. Поэтому пока не очень понятно, что и как собираются США поставлять Украине в перспективе. Да и будут ли?» – продолжает собеседник.
«По идее, Штаты могли бы дать денег европейцам, чтобы те построили необходимую инфраструктуру. Ведь у американцев своя специфическая электросистема. Там даже розетки другие. Возможно, подобным производством мог бы заняться условный Siemens. Но в любом случае из-за бюрократии все это будет очень долго ехать до пункта назначения. Да и не факт, что доедет – боевые действия продолжаются», – заключил Лизан.
Накануне в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления.
Совместное заявление о намерениях подписали украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджеч. Сам Буттиджеч заявил, что США рады создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны», передает РИА «Новости». Решение совпало с усилением российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
Помимо общего ограничения электропотребления, отдельные меры экономии принимаются и на уровне муниципальных образований. Например, в Киеве вместо троллейбусов по многим маршрутам городского транспорта пойдут автобусы. А в Харькове увеличен интервал движения поездов метро.
В Одессе общественный транспорт будет работать, однако освещение на улицах и подсветки коммерческих заведений будут отключены. В Сумах, напротив, отключают водоснабжение, прекращают работу электротранспорта и уличного освещения.
В Николаеве 60% троллейбусов не выйдут из депо, светофоры работать не будут. Схожая ситуация в Виннице, а в Житомире электротранспорт, скорее всего, не будет работать до конца недели.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области
ООН: Повреждение электростанций в Белгородской области вызывает беспокойство
Удары по энергетической инфраструктуре Белгородской области в преддверии зимы вызывают обеспокоенность, заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.
На вопрос о том, как организация оценивает многочисленные удары украинских военных по Белгородской области, Шамдасани ответила, что повреждение электростанций и линий электропередач перед наступающей зимой вызывает обеспокоенность по поводу защиты уязвимых групп населения», передает РИА «Новости»
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны вооруженных сил Украины города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, повреждены торговый центр, ФОК, разрушены линии электропередач и жилые дома.
Теракт на пророссийской демонстрации предотвратили в Энергодаре
Экс-член украинской теробороны рассказал о предотвращении теракта в Энергодаре
Боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре, рассказал бывший член теробороны Сергей Парамонов, который добровольно сдался российским силовикам.
По словам Парамонова, во время службы в теробороне Самойдюк (бывший замглавы Энергодара при киевском режиме) и Романенко выдали оружие для его применения по указанию бывшего мэра города Орлова, чтобы напасть на российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций, передает РИА «Новости». Однако благодаря своевременной информации теракт удалось предотвратить.
Ранее глава города Александр Волга в эфире канала «Россия 24» рассказал, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности.
Украина начала переход на энергосбережение с полного затемнения в крупных городах
Украина начала переход на энергосбережение, Киев погрузился во тьму
|
|
На территории Украины сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в некоторых регионах, тем не менее власти просят граждан вовремя оплачивать счета.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что страна может остаться без тепла и света в ближайшие месяцы.
«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в России иноагентом).
Ранее глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 7:00 и до 23:00, рекомендовано отключать на весь день холодильник, телевизор, чайник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Замглавы Минтранса уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту
РБК: Замглавы Минтранса Суханов уйдет в отставку после теракта на Крымском мосту
Замглавы Минтранса Александр Суханов, который отвечал за транспортную безопасность, включая Крымский мост, покинет пост, сообщили СМИ.
Как сообщил источник РБК, причиной тому стал взрыв на Крымском мосту. Другой близкий к Минтрансу источник подтвердил эту информацию.
О готовящемся увольнении рассказали также источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу, и федеральный чиновник. Один источник утверждает, что отставка произойдет до конца недели, а другой утверждает, что все может затянуться или «переиграться».
8 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации.
Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт предрек большие проблемы для Украины по результатам выборов в США
Американист ожидает сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на выборах
|
|
Экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи Киеву, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее лидер республиканцев в нижней палате парламента США Кевин Маккарти пообещал урезать помощь Киеву после ноябрьских выборов.
«Обещание Кевина Маккарти стоит расценивать как вполне весомое. Скорее всего, после выборов в ноябре он займет кресло спикера нижней палаты. Республиканцы идут на выборы с повесткой сокращения госрасходов в целом ради борьбы с инфляцией. Это касается и расходов на внешнюю политику. Но что касается Украины, сокращение в первую очередь затронет не военные поставки, а чисто финансовые потоки», – предрекает американист Малек Дудаков.
«Эти деньги прямиком идут в украинский бюджет. Две трети бюджета - это внешняя помощь. На ней-то он и держится. Думаю, этих миллиардов долларов из Вашингтона станет заметно меньше в случае прихода к власти республиканской партии. Для Киева такое сокращение станет весьма серьезной проблемой», – считает эксперт.
При этом поставки оружия Украине продолжатся в любом случае, обратил внимание Дудаков. «Однопартиец Маккарти Майкл Маккол, который, скорее всего, в обновленной палате представителей возглавит комитет по внешней политике, уже подтвердил, что США продолжат военную помощь и после выборов. Договоренности по этому поводу между государствами были достигнуты давно. Но вот когда их срок закончится, Киеву, возможно, придется договариваться с республиканцами заново. Впрочем, и военная помощь тоже перестанет быть безграничной. Такого как раньше, уже не будет», – уверен политолог.
Киев опасается подобных настроений на Западе, усталости западных обществ от необходимости постоянно платить за Украину, заявил Дудаков. «Ситуация в экономике как в Европе, так и США ухудшается. Поэтому идеи финансирования Украины становятся все менее популярными, а политиков оправдывать такие транши – все сложнее. Для Киева это очевидный риск: без западной помощи его ждет военная и экономическая катастрофа», – подчеркнул Дудаков. По его мнению, заявление Арахамии о «шоке» было столь эмоциональным еще и потому, что лидер правящей партии опасается теперь упреков в том, что он провалил свой недавний визит в Вашингтон, поскольку Киев теперь рискует утратить двухпартийную поддержку.
Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти пообещал сократить помощь Киеву в случае, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек», – цитирует его Bloomberg. По мнению Маккарти, «администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые республиканская партия считает приоритетными», такие как обеспечение безопасности южной границы США. «Люди начинают это взвешивать, – сказал республиканец. – Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают».
Заявление Маккарти вызвало шок в Киеве, признался глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с господином Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию «Коммерсант».
Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях страны. Ранее поступали сообщения о взрывах в Киеве и Николаеве.
О том, что по всей Украине объявлена воздушная тревога, говорят данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины», передает ТАСС.
Ранее в четверг утром воздушная тревога объявлялась в Киеве, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях Украины. Украинские СМИ передавали данные о взрывах в Киеве и Николаеве.
В России указали Байдену на истинные причины введения военного положения
Лариса Шеслер: Байден забыл, что запугивание населения – это методы Киева, а не Москвы
|
|
Военное положение вводится не из-за «сложного положения президента», а в условиях реальной опасности для жизней мирного населения, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент США назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», отражающим «сложное положение» президента Владимира Путина.
«Во-первых, проведенные референдумы в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях наглядно показали, насколько Россию ждали в этих регионах. Местные жители считают себя частью большой страны. Теперь их желание и позиция подкреплены юридически», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Во-вторых, введение военного положения говорит о непростой ситуации в этих регионах. Украинская армия обстреливает жилые массивы, терроризирует мирных жителей. Кроме того, на этих территориях действуют и диверсионные группы, и агенты разведки, которые передают информацию командованию ВСУ. Из-за опасности для жизни и здоровья гражданского населения, а не из-за якобы «сложного положения» президента Путина, о чем заявляет Байден, и было принято решение о введении военного положения в новых регионах России», – добавила собеседница.
«Естественно, что теперь США будут пытаться внедрить в головы своего населения мысль о том, что Россия пришла в эти регионы насильственно и ее там якобы никто не ждал. Аналогичные заявления они делали и по Крыму. К сожалению, распространяемая ими дезинформация принимается за правду частью западного населения. Но, подчеркну, эти слова не имеют ничего общего с реальностью», – уверена правозащитница.
По ее словам, «Байден путает главное: запугивание – это методы украинской власти, а не российской». «Все действия России показывают, что государство стремится минимизировать последствия военных действий для населения», – указала Шеслер, перечислив ряд принятых мер по поддержке гражданского населения.
Так, организовано перемещение гражданского населения на левый берег Днепра. «Фактически всем желающим предоставляется право поселиться в любом регионе РФ. При этом им предлагают жилищные сертификаты, то есть обеспечивают их жильем, обеспечивают социальную поддержку. Это еще раз подтверждает нелепость заявления Байдена. Население не то, что не запугивают, а наоборот – людей стараются поддержать в условиях непростой военной ситуации. Россия вкладывает деньги в людей, а не в войну», – заключила Шеслер.
Ранее президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина. При этом заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Накануне в ходе заседания Совбеза было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже сообщил, что это никак не скажется на правах жителей региона.
Президент России Владимир Путин также поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется жизнь во время военного положения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД