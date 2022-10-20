Турчак посетил волонтерский пункт помощи «Единой России» в Херсонской области

Секретарь генсовета ЕР Турчак посетил волонтерский пункт помощи партии в Херсонской области

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетил волонтерский пункт помощи «Единой России» на левом берегу Днепра в Херсонской области, пункты помощи, где работают добровольцы партии, развернуты на всех переправах на обоих берегах.

Волонтеры «Единой России» из Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Мелитополя обеспечивают людей в очередях водой и горячим чаем, оказывают психологическую помощь и дают юридические консультации. Для пожилых и маломобильных жителей развернут центр приема заявок на эвакуацию. Только за первую половину дня переправой воспользовались более 2 тыс. жителей Херсона, сообщается на сайте партии.

Секретарь Генсовета встретился с волонтерами и жителями Херсонской области. Основной вопрос, который сегодня волнует людей при переезде в другие регионы, – получение жилищных сертификатов.

«В любом регионе страны вы в праве оформить жилищный сертификат. Он будет рассчитываться, исходя из количества членов семьи по социальным нормам. Выбрать можно любой регион, в котором по сертификату будет приобретено жилье», – рассказал Турчак.

Для маломобильных граждан и семей с грудничками волонтеры гуманитарной миссии в содействии с МЧС России организовали отдельные автобусы, чтобы максимально сократить время ожидания.

«Вчера мы получили много вопросов от жителей, которые столкнулись с проблемой вывоза своих пожилых и маломобильных родственников. Чтобы оперативно решить эту задачу, работает волонтерский центр приема заявок. При необходимости выезжаем за человеком и оперативно доставляем его на переправу. Наши волонтеры также задействованы в обеспечении людей водой, горячим чаем и медикаментами», – рассказал руководитель Херсонского регионального отделения «Единой России», замруководителя думской фракции Игорь Кастюкевич.

Для жителей, которые решили самостоятельно выехать из Херсонской области, в приграничном Армянске (Республика Крым) в рамках гуманитарной миссии «Единой России» развернут лагерь. В нем можно отдохнуть, выпить чая, получить юридическую консультацию.