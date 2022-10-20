Лукашенко потребовал от чиновников большего рвения, если они не хотят войны

Президент Белоруссии Лукашенко: Не хотите воевать с оружием – боритесь в поле, на фабриках и заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников большего рвения в работе в поле, на фабриках и заводах.

Как заявил Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства, если чиновники не хотят воевать с оружием, то должны бороться в поле, на фабрике и на заводе. Он добавил, что война проходит не через Украину, а через экономику, через Белоруссию и попросил всех «встряхнуться», передает ТАСС

Президент обратил особое внимание на положение дел в Гомельской, Могилевской и Витебской областях. «Имейте в виду, губернаторы, головой ответите за эти направления работы. Это касается всех, но просто я вижу, что у вас какая-то расслабуха на востоке наступает. Никаких скидок на то, что Гомельская область у нас, видите ли, такая-сякая или Витебская область бедная. Спрос будет жесточайший», – подчеркнул Лукашенко.

Он также предупредил, что «уборочная кампания у нас закончится, когда последний плуг уйдет с поля, и вы поднимите зябь на 100%». «И предупреждаю всех губернаторов от попыток что-то там в статистике не то что приукрасить, а из одной графы перенести в другую. Я вас категорически предупреждаю: здесь у вас ничего не получится. Все, что мы должны вспахать в зиму – то, что называется зябью, вы это, пожалуйста, сделайте», – сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что «всем была поставлена задача по выработке мер контроля и регулирования цен». «Мы должны выработать меры контроля за ценообразованием. Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал», – пояснил президент Белоруссии.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что потребовала возбуждать дела по фактам нарушения законодательства, приведшего к необоснованному росту цен, задерживать подозреваемых и заключать под стражу.