Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

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20 октября, четверг | Последнее обновление — 10:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Взрывы прогремели в Николаеве
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
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Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях
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В областных военных администрациях объявили о ракетной опасности в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях Украины.
Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале заявил, что жителям региона грозит ракетная опасность, объявлена воздушная тревога.
Также предупредили о воздушной тревоге в Одесской, Кировоградской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».
Ранее воздушную тревогу объявили на украинской территории Запорожской области.
Названы преимущества российской армии в битве за Херсон
Военный эксперт Сивков: России удалось лишить Украину шансов на внезапное наступление в Херсонской области
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ВСУ, очевидно, готовятся начать серьезный бой за Херсон. И наши силы уже готовы к этому, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«В преддверии большого столкновения мы пытаемся заранее минимизировать потери среди мирного населения. И сейчас противник пытается создать такие условия, в которых можно было бы нанести поражение нашим силам. Так, чтобы разорвать связь внутри наших войск, они могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт обратил внимание на численное превосходство противника. «Несмотря на то, что большая часть из них – мобилизованные, сегодня это имеет огромное значение. Судя по всему, ВСУ планирует бросать в бой сразу крупные группы войск», – пояснил он.
«Вместе с тем сейчас бои идут в основном малыми группами. На первый взгляд может показаться, что это разведка боем, но она почему-то длится слишком долго. Возможно, это попытки развить наступление. При этом из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и топлива командованием ВСУ по совету натовских генералов выбрана именно такая тактика», – предполагает Сивков.
«Основываясь на словах генерала Суровикина, можно предположить, что на Херсонском направлении готовится мощный удар по типу того, что мы наблюдали в Харьковской области. Но проблема в том, что ВСУ сейчас не имеют главного преимущества – внезапности. Очевидно, что мы уже готовимся к этому бою, знаем численность сил противника, его расположение и планы. За счет этого ВСУ могут понести очень серьезные потери», – уверен собеседник.
Эксперт также считает, что основная проблема сегодня не в том, чтобы уничтожать скопления сил врага на подходах к линии боевого соприкосновения. «Надо бить по противнику еще на этапе переброски войск. Мы, конечно, наносим удары по переброшенным формированиям ВСУ. Но не понятно, почему они вообще могут перебрасывать силы, в том числе по железной дороге. Почему мы в лоб не громим эти силы еще на этапе формирования?» – задается вопросом доктор военных наук. – «Ведь как только нашей армии чуть-чуть развязали руки, тут же мы увидели удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И это, как мы понимаем, уже снижает боеспособность ВСУ».
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.
Военкоры заявили о начале наступления ВСУ на Херсон
Военные корреспонденты заявили о начале наступления украинских войск на Херсон
Началось движение вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, заявил военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.
Украинские силы продвигаются в направлении Новая Каменка – Берислав в составе двух батальонов. ВСУ поддерживает ствольная артиллерия и БПЛА, написал Поддубный в Telegram.
Власти региона подтвердили, что украинские войска начали наступление на этих направлениях. Как сообщил в Telegram замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, в наступлении участвуют до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады.
Заметно также большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный «Байрактар».
Стремоусов заявил, что все атаки отражены.
Напомним, ранее началось перемещение гражданского населения и администрации Херсона на левый берег Днепра.
Между тем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон сдавать никто не будет.
Минобороны рассказало подробности уничтожения нового украинского десанта возле ЗАЭС
Минобороны: При попытке высадки десанта у ЗАЭС уничтожено 90 украинских военнослужащих
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Минобороны сообщило, что киевский режим не прекращает провокаций для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в среду около 4.00 противник в составе двух рот предпринял новую попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата атомной станции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Были задействованы 37 плавсредств с военнослужащими ВСУ: из них 12 тяжелого и 25 легкого типов.
Однако в результате ответных действий охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции российских войск десант противника был уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны по Каховскому водохранилищу, отчитались в Минобороны.
Артиллерией ВСУ за последние сутки было выпущено 13 снарядов по северной части Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ Марганца Днепропетровской области. Но ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, сообщил Конашенков.
«Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме», – отчитались в Минобороны.
Ранее стало известно об очередной попытке украинского десанта захватить ЗАЭС.
Перечислены основные сложности при обороне Херсона
Военный эксперт Денисенцев: Для уверенной обороны Херсона нужно больше артиллерии и авиации
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Для уверенной обороны Херсона требуется больше артиллерии. Кроме того авиация вынуждена работать с аэродромов в Крыму, что увеличивает подлетное время ВКС России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«Ключевая проблема обороны Херсона в том, что он лежит на западном берегу Днепра. При этом всю логистику снабжения обороняющей его группировки нужно строить через крупную водную преграду. Важнейший для снабжения Антоновский мост регулярно подвергается ударам, как и любые наведенные переправы», – рассказал эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.
По словам собеседника, большую роль играет и численное превосходство противника. А для полноценного снабжения внушительной группы российских войск командованию приходится учитывать сложные логистические мрашруты через Днепр.
Также есть несколько причин, почему российская армия не разбивает полностью переброшенные на линию боевого соприкосновения формирования ВСУ до начала наступления, считает эксперт. Во-первых, для такого скопления войск противника нужно сконцентрировать еще больше артиллерии. «Кроме того, время подлета авиации довольно большое из-за того, что наши аэродромы расположены в Крыму», – перечисляет Денисенцев.
«Нам сейчас непросто купировать превосходство ВСУ на земле. Нужны и дивизии, и артиллерия с управляемыми боеприпасами, и авиация, беспилотники, систематические удары по тылу. Для победы в целом нам необходима мобилизация экономики и промышленности. Также важно уделять внимание тренировке мобилизованных», – считает Денисенцев.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направления.
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Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
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Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Тбилиси назвал «атакой на грузинское государство» проукраинскую резолюцию ПАСЕ
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «атакой на грузинское государство» инициированную в том числе украинскими депутатами резолюцию ПАСЕ, которая называет экс-президента Михаила Саакашвили «политическим заключенным», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному ТВ Грузии спикер парламента отметил, что изначально в подготовке резолюции, которая осуждала действия России против Украины, участвовала и Грузия, однако появившаяся позже «запись об отбывающем сроки по конкретным статьям Саакашвили» привела к тому, что документ превратился в «атаку на грузинское государство».
Он отметил, что инициирование данной записи произошло в тот момент, когда на сессии было всего 95 депутатов из 650, а поддержали вставку о Саакашвили 55 парламентариев.
Шалва Папуашвили выразил «сожаление» по поводу того, что среди подписантов оказались «члены украинской делегации».
«Они связаны с Саакашвили», – отметил он.
Экс-президент Грузии, гражданин Украины Саакашвили отбывает шестилетнее заключение на родине.
Накануне председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия дружит с Украиной в «одностороннем порядке», так как Киев зачастую не учитывает интересы Тбилиси.
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На Украине заявили о взрывах в районе ТЭС в Ивано-Франковской области
СМИ: В районе расположения ТЭС в Ивано-Франковской области произошли взрывы
В Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция, сообщили украинские СМИ.
Эта ТЭС уже была атакована на прошлой неделе, сообщил Telegram-канала «Политика страны».
Бурштынская ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с Румынией, Венгрией и Словакией. В 2002 года ТЭС была отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть мощностей станции работает на внутренний рынок.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Власти Украины призвали население готовиться к отключению света по всей стране
Власти анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября
Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что с 07.00 до 23.00 (совпадает с МСК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения, написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция.
Президента Казахстана внесли в базу сайта «Миротворец»
Президента Казахстана Токаева внесли в базу сайта «Миротворец»
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», президент Казахстана попал в базу сайта за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
Ранее в базу «Миротворца» внесли сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса.
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В Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко написал в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, также удар был нанесен по одному из предприятий. По его словам, люди не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в Винницкой области в районе ТЭС.
Украина заявила Израилю о «глубоком разочаровании»
Украинский посол вышел из себя после отмены министром обороны Израиля разговора о возможных поставках вооружений Киеву
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил «глубокое разочарование» после того, как министр обороны еврейского государства Бени Ганц отменил телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, во время которого планировалось обсуждение поставок израильских вооружений Киеву, в том числе систем ПВО.
По данным издания The Jerusalem Post, разговор между главами оборонных ведомств был запланирован еще в августе.
Корнийчук заявил, что израильская сторона не предоставила объяснений отмены звонка. По словам посла, в будущем украинский министр не будет контактировать с Ганцем, передает РИА «Новости».
Израиль в понедельник отклонил просьбу Киева о звонке Ганца, сообщила газета Haaretz. В последний раз министры общались в апреле, а разговор, который изначально планировался на 24 августа, переносился уже пять раз.
Во вторник министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции «Коль Хай» заявил, что Израиль не продает Украине никакого оружия. «Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно», – сказал Ганц.
Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу, постоянно критикующий правительство, на этот раз поддержал решение не отправлять оружие на Украину. В интервью MSNBC он отметил, что как показывает история, в прошлом израильское военное вооружение, переданное другой стране, оказывалось в руках Ирана.
В четверг, 20 октября, премьер-министр Израиля Яир Лапид проведет беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который намерен запросить у Израиля передовые системы ПВО «Железный купол».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина тянет Израиль к войне с Россией.
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Ударами ВКС России в районе Николаева и в Херсонской области уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ и наемников
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ВС России продолжили нанесение ударов высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками на Купянском направлении в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й бригад ВСУ и иностранных наемников. В итоге ликвидировано более 40 украинских военнослужащих и четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Пресечены ночные попытки форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении. Российскими войсками уничтожены около 30 украинских военнослужащих, три бронемашины.
Ракетными ударами ВКС России на Николаево-Криворожском направлении в районе города Николаева и населенных пунктов Безыменное, Нововоскресенское и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ и формирования «Иностранного легиона». Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районах Двуречной и Металловки Харьковской области, Торецка, Яковлевки, Ильичовки, Подгорного Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе Запорожской области ударами авиации поражены семь пунктов управления, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов в районах Червоной Долины Харьковской области, Новогригоровки Запорожской области и Березнеговатого Николаевской области.
Под Купянском Харьковской области и Новоелизаветовкой Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе Глушковки Харьковской области и взводам реактивной системы «Ураган» в районах Волчанска Харьковской области и Часов Яр ДНР, перечислили в Минобороны.
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Байден прокомментировал введение военного положения в новых регионах России
Американский президент назвал «запугиванием» введение военного положения в новых регионах России
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Президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина.
По его мнению, введение военного положения означает попытку запугать украинцев, передает РИА «Новости».
При этом заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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Воздушная тревога объявлена в Киеве
В городской администрации сообщили, что в Киеве объявлена воздушная тревога.
В сообщении администрации указано, что в ночь со среды на четверг в Киеве объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
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