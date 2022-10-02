Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество и другие преступления

Россия выдала Норвегии ее гражданина Аре Абрахамсена, осужденного за несколько преступлений, в том числе мошенничество, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала Волк, по информации норвежской стороны, преступления были совершены с 2005 по 2013 год. Зафиксировано восемь эпизодов мошенничества, связанного с продажей акций и инвестиционной деятельностью. Осужденному вменяется присвоение порядка 25 млн крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 млн крон было совершено налоговое мошенничество, передает РИА «Новости». Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 млн крон.

Волк добавила, что после приговора суда Абрахамсена уведомили о необходимости отбывания наказания. Тем не менее, в место лишения свободы он не явился. Норвежец скрылся за границей, его объявили в международный розыск.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос норвежской стороны о выдаче Аре Абрахамсена был удовлетворен. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина сотрудниками Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по городу Москве и ФСИН России разыскиваемый был передан представителям компетентных органов Норвегии.

Ранее сообщилось, что норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и вернувшийся в Норвегию в рамках обмена, получит от норвежских властей около 432 тыс. евро (4,3 млн норвежских крон) компенсации за те 711 дней, которые он провел в заключении в Москве.

Берг был задержан в декабре 2017 года по обвинению в сборе информации о российских атомных подлодках, норвежца приговорили к 14 годам лишения свободы. Он подтвердил, что находился в Москве по поручению службы внешней разведки Норвегии.

15 ноября 2019 года Берга освободили в рамках обмена шпионами: двоих россиян обменяли на двух литовцев и норвежца.

Позже Берг заявил, что его обманули спецслужбы Норвегии. В ноябре Берг решил добиваться компенсации от норвежского государства, так как несколько лет трудился курьером на территории России для военной разведки Норвегии. Спецслужбы эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Газета ВЗГЛЯД писала, что между теми, кого выдала Литва, и теми, кого выдала Россия, есть ощутимая разница – как с точки зрения фабулы обвинений, так и по части признательных показаний.