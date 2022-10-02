Зорькин рассказал, как КС удалось оперативно принять решения по новым субъектам РФ

Конституционный суд России вынес достаточно оперативно четыре постановления, которыми были одобрены договоры Российской Федерации с Донецкой и Луганской республиками и Херсонской и Запорожской областями об их вхождении в состав РФ, чему способствовало напряженное развитие событий на этих территориях и предшествующий опыт по Крыму и Севастополю, объяснил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

Зорькин рассказал, что оперативному принятию решения предрасполагало два обстоятельства. «(Само) развитие событий, достаточно напряженное, и то, что у нас все же уже был опыт в решении этого вопроса. Я имею в виду ситуацию, связанную со вступлением в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополь», – приводит его слова РАПСИ.

По его словам, Конституционный суд РФ принял решения, исходя главным образом из того, что жителям и населению этих регионов была прямая угроза жизни.

«Жизнь человека – это самое ценное, это самое святое на Земле. И мы не могли не учитывать то, что под угрозу, катастрофическую, надо сказать угрозу, были поставлены жизни людей. Украинские власти пользовались современным вооружением, которое они получили из-за рубежа, предпринимали активные атаки, направленные против населения и против объектов, разрушение которых грозит катастрофой трансграничной, общеевропейской. Достаточно взять электростанции. Подвергались атакам также и непосредственно территории Российской Федерации», – отметил глава КС.

И в этой обстановке Конституционный суд посчитал, что продолжавшаяся политика властей Украины в отношении этих регионов, особенно развернувшаяся после 2014 года, когда произошел антиконституционный переворот, привела к тому, что их жители вправе были воспользоваться принципами международного права, прежде всего Уставом Организации объединенных наций, Международным актом о гражданских и политических правах, Декларации о принципах международного права и провозгласили свою независимость.

«В целом Конституционный суд уверен в том, что мы приняли решение в соответствии с Конституцией, направленное на защиту конституционных ценностей, главная из которых, как я сказал, жизнь человека», – еще раз отметил председатель КС.

Он напомнил, что Закон о Конституционном суде запрещает говорить об особом мнении судей.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.

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