Конституционный суд установил переходный период для интеграции новых регионов с Россией

Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти России действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, следует из постановлений Конституционного суда России.

Отмечается, что в соответствии со статьей 6 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Донецкой Народной Республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости».

Аналогичный срок переходного периода установлен и в остальных трех договорах.

Также отмечается, что ЛНР, ДНР Херсонская и Запорожская области сохраняют свои текущие названия при принятии в Россию.

Из постановлений Конституционного суда следует, что руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, а руководители ЛНР и ДНР – главами республик. Отмечается, что президент России назначит врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в течение 10 дней со дня воссоединения с Россией.

Переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, отметили в КС.

Выборы в законодательные органы республик и областей пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.

Также отмечается, что граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами России.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

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