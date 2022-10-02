Глава СВР Нарышкин указал на западный след диверсий против «Северных потоков»

Россия продолжает собирать факты по диверсиям против «Северных потоков», но косвенные данные указывают на западный след. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Как рассказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, Россия продолжает искать факты. По словам главы СВР, пока они косвенные. «но косвенные данные и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока еще непубличные, они, конечно, указывают на западный след», – передает ТАСС слова Нарышкина.

Между тем вице-премьер России Александр Новак «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. В первую очередь Россия намерена разобраться кто виноват в саботаже трубопроводов, предварительно в этом заинтересованы США, Украина и Польша.

«На сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что «эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого», поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», – добавил Новак.

В пятницу директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».

Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте

В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».

По данным Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе аварий в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией. Комментируя эту информацию, Пентагон заявил, что ведомство не станет спекулировать относительно причин аварий.

В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах. В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело.

Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».