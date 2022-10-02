Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины

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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке - и подозреваемая в шпионаже в пользу России US Army
«Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Болгарский тупик для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Всё говорит о том, что в Болгарии как был, так и остался огромный разрыв между мнением народа и поведением власти. Потенциально люди вроде бы не против России, но зачастую голосуют за русофобские партии. Подробности...
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Вашингтон гонит вассалов на войну

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Заявление НАТО о жестком ответе на удары по европейской инфраструктуре, которое так удивило публику, вполне вероятно, относится не к прошлым диверсиям, а к будущим. Подробности...
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Финансовую панику в России раздувают с Украины

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Поддаваться панике – однозначно сделать плохо и себе, и обществу. Досрочное изъятие вклада – это потеря процентов, плюс очереди у банкоматов и к операционистам банка, а также прочие неудобства. Подробности...
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

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Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

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    Видео

    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


    Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

    боевая подготовка


    Как мобилизованных готовят для спецоперации

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    кому выгодно


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    сможем ли простить?


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    исторические документы


    Геворг Мирзаян: Что будет после референдумов

    на ваш взгляд


    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?

    Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины

    		    2 октября 2022, 10:57
    Фото: Pete Marovich/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.

    Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru.

    По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.

    Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.

    Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.

    Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.

    В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

    Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.

    В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.


    Военкор Коц рассказал о ситуации в Красном Лимане
    		    1 октября 2022, 13:04
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Оборона города Красный Лиман в Донецкой народной республике продолжается, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц. По его словам, дорога жизни по трассе из Кременной через Торское по-прежнему физически не перерезана, вдоль нее создана небольшая зона безопасности.

    По полям периодически пытаются прорваться группы на легкобронированной технике, они уничтожаются группами русского спецназа, сообщил Коц в своем Telegram-канале.

    По его словам, противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на «изюмском наступе».

    Русская артиллерия работает по тяжелой технике противника, сообщил Коц. Подошедшие резервы Южного военного округа не дают врагу замкнуть котел вокруг города, где еще остаются мирные жители, отметил он.

    Обстановка продолжает оставаться тяжелой, но не катастрофической, заключил российский военный корреспондент.

    Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.

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    Коментарии (44)
    Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста
    		    1 октября 2022, 15:33
    Фото: соцсети
    Текст: Вера Басилая

    Попавшая под следствие экс- редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября, заявил ее бывший супруг Игорь Овсянников.

    По словам Овсянникова, бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении.

    Он признался, что не знает, куда именно могла поехать его бывшая жена. С весны этого года Овсянникова в своих соцсетях заявляла, что хотела бы выехать с дочерью за рубеж. Игорь Овсянников наложил запрет на вывоз ребенка, кроме того, у девочки нет загранпаспорта, передает RT.

    Также Овсянников отметил, что еще 29 августа бывшая жена организовала похищение дочери, девочка не ходила в школу, и он не знает, где она находится.

    «После пропажи дочери я обратился с заявлениями в органы, но до сих пор не получил от них официальных ответов о ходе расследования. Когда я звонил дочери, она сбивчиво отвечала на мои вопросы. Из сообщений, которые она иногда присылала мне, было ясно, что пишет либо не она, либо под диктовку», – добавил Овсянников.

    Бывшие супруги судятся, чтобы определить место проживания двух их общих детей. Их 17-летний сын уже заявил, что хочет жить с отцом.

    11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.

    Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.

    Коментарии (62)
    Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление
    		    1 октября 2022, 11:26
    Фото: Andrew Butko/wikipedia.org
    Текст: Антон Никитин

    Наступление вооруженных сил Украины не столкнулось с сопротивлением и весь его мнимый успех сводится к тому, что «наши где-то булки расслабили» и «проморгали вспышку», заявил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.

    Авидзба заявил в комментарии Ura.ru, что ВСУ доукомплектовали в три бригады те боевые подразделения, «которые были подушатаны», присоединили к ним наемников со всего мира и отправили в наступление. «Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением», – отметил он.

    Комбат привел в пример ситуацию в Красном Лимане, где ВСУ буксуют. Он отметил, что там стоит не российская армия, а ополчение, однако украинские националисты продвинуться не могут.

    «Поэтому вся их эйфория… Наши где-то булки расслабили, проморгали вспышку и все. Они просто, не встретив сопротивления, пошли», – объяснил Авидзба.

    Дальше, рассказал комбат, украинские силы «растянулись в кишку», и в этой «кишке», по его словам, их «перемелют». «Потом уже пойдет обратно зачистка», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.

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    Коментарии (36)
    Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
    		    1 октября 2022, 14:24
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.

    По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.

    На ваш взгляд

     
    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?


    Обсуждение:  36 комментариев

    «И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – заявил Кадыров.

    Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».

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    Коментарии (36)
    National Review: Россия может ответить США на подрыв «Северных потоков»
    		    2 октября 2022, 07:37
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В случае причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках» Россия может начать относиться к США как к стороне военного конфликта и открыть ответный огонь, выразил мнение обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

    По его мнению, в ответ на агрессию со стороны США Россия может начать относиться к Соединенным Штатам «как к полноправной воюющей стороне» и нанести удары по американской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Автор статьи также считает, что возможное участие Вашингтона в ЧП на трубопроводах также внесло бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией, так как «немцы никогда не простили бы Америке этого поступка».

    Ранее экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».

    Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.

    Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.

    Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

    Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.

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    Коментарии (49)
    Британцы призвали «стереть с лица Земли» Зеленского и начать переговоры
    		    1 октября 2022, 12:29
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.

    После этого читатели обвинили украинского лидера в затягивании конфликта.

    «Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.

    Один из читателей под ником Hellouk задался вопросом, бросят ли США Зеленского на произвол судьбы, если его «авантюра не окупится».

    «НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу», – отметил еще один из читателей.

    «Сотрите с лица земли этого идиота в зеленой рубашке и приступайте к мирному соглашению», – заключили пользователи.

    Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. 

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    Коментарии (10)
    Во время заседания ЮНЕСКО недружественные России страны устроили демарш
    		   1 октября 2022, 16:52
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Представители недружественных России государств устроили демарш во время заседания ЮНЕСКО, в котором приняли участие 48 стран, в том числе США, Германия и Великобритания, сообщил посол России в Мексике Виктор Коронелли.

    В ходе закрытия всемирной конференции организации в Мехико представитель Литвы обвинил Россию в повреждении культурного наследия Украины, а после делегаты начали покидать зал.

    «Во время ответа [руководителя нашей делегации] участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», – передает РИА «Новости» слова Коронелли.

     

    Первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин отметил, что война на Украине идет уже восемь лет, но ранее никто не сказала о жертвах Донецка, Луганска. 

    Коментарии (26)
    Журналист RuBaltic Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой
    		   1 октября 2022, 14:12
    Фото: vk.com
    Текст: Вера Басилая

    Доброволец народной милиции ДНР, журналист калининградского издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой, сообщил главный редактор сайта Александр Носович.

    Носович рассказал, что Ильяшевич родился в Енакиево в ДНР. Закончил школу в 2014 году, но, проучившись год в Харьковском университете, вернулся в республику, вступил добровольцем в ряды Народной милиции ДНР и пошел на передовую..

    «Он не захотел сдавать деньги на «АТО» для убийства своих, Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», – написал Носович на сайте RuBaltic.Ru.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

    Коментарии (6)
    Министр обороны Германии Ламбрехт неожиданно прибыла в Одессу

    1 октября 2022, 21:27

    Текст: Вера Басилая

    Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T, сообщает Die Welt.

    По данным издания, Ламбрехт пообещала поставку Украине системы ПВО IRIS-T, передает RT.

    «Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны», – приводит ТАСС слова Ламбрехт.

    Министерство обороны ФРГ подтвердило ее визит на Украину и встречу с Резниковым, заверив в поддержке «друзей столь долго, сколько потребуется».

    Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.

    До этого Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца.

    Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.

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    Коментарии (34)
    Глава украинской разведки Буданов заявил о работе спецслужб страны в стиле «Моссада»
    		    1 октября 2022, 20:06
    Текст: Вера Басилая

    В силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле израильской разведки «Моссад», заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов.

    На вопрос ведущего телеканала ТСН, готов ли Буданов подтвердить заявления военных экспертов о том, что на Украине уже есть люди, которые работают в стиле «Моссада», он ответил, что «это правда», но не стал раскрывать детали. При этом выразил надежду, что этот спецназ Зеленский использовать не будет, передает РИА «Новости».

    Так же Буданов подтвердил, что он лично ранее занимал засекреченный пост. Рассказал историю из жизни, когда ему нужно было восстановить карту в банке в связи с утерей, которая была оформлена до назначения на «секретную» должность. По его словам, он пришел в банк с просьбой возобновить свою карту.

    «Предоставил документы – но это все другое лицо. Это все (засекреченная служба – прим.ВЗГЛЯД) и есть эта реальность», – заявил Буданов.

    Разведывательная служба Израиля «Моссад» занимается разведкой, проведением различных контртеррористических операций и операций под прикрытием. Деятельность службы не регулируется официально законодательством, а численность службы носит характер гостайны.

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    Глава «Нафтогаза» Украины предложил перейти на отопление мусором
    		   1 октября 2022, 14:11
    Фото: Галя Вахтіна/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что в следующем отопительном сезоне планируется полный отказ от газа в пользу биомассы и мусора, которые будут использовать для централизованного отопления.

    «Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор», – приводит слова Витренко издание «Укринформ», передает РИА «Новости».

    По его словам, в городе сейчас идет строительство ТЭЦ, которые будут работать на биомассе и RDF – бытовом мусоре и щепе. Их общая мощность будет составлять 50 мегаватт.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период. Но украинцам все же посоветовали запастить одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы.

    В начале сентября Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию регулировались государством, а не устанавливались рынком. 

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    Hill: Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой
    		    1 октября 2022, 12:57
    Фото: Jakub Porzycki/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    По мере того как экономические проблемы охватывают страны Североатлантического альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill.

    Ярким пример краха этого единства автор называет позицию Турции, которая блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Кроме того, считает он, заслуживает внимания ситуация с вывозом украинского зерна в Европу, передает РИА «Новости».

    По словам Молони, Украина начала экспортировать большие объемы зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и спровоцировало уличные протесты.

    По словам журналиста, европейцы помнят и о том, как администрация Байдена не проконсультировалась с партнерами по НАТО перед внезапным и некомпетентным уходом из Афганистана. А это также способствует росту опасений по поводу предсказуемости и ненадежности США как союзника, полагает автор.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.

    По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в свою очередь сообщила, что просьба Зеленского будет рассматриваться всеми членами альянса и требует единогласного одобрения.

    В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.

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    Захарова раскрыла важнейший закон Запада
    		    1 октября 2022, 11:54
    Фото: МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Запад, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении страны в НАТО, продемонстрировал готовность «использовать и выбросить» ее, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила, что, согласно закону номер один Запада, если один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя, использовав, выбросить.

    «Доброе утро, Володимир ССаныч», – добавила она.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.

    По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.

    В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.

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    Санду случайно обвинила киевские власти в конфликте на Украине
    		    1 октября 2022, 19:43
    Фото: Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя.

    Оговорилась Санду во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

    «Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», – приводит радио Sputnik Молдова слова Санду.

    Действующая власть в Молдавии не в первый раз позволяет себе антироссийские заявления. Например, накануне Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, назвав референдумы незаконными.

    Ранее Санду пригрозила лишать гражданства воюющих на стороне России жителей Приднестровья.

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    Министр обороны Германии Ламбрехт объяснила порядок рассмотрения заявки Киева в НАТО
    		    1 октября 2022, 12:33
    Фото: Sascha Steinach/imago-images/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

    Ламбрехт заявила, что Украина «вольна выбирать альянс», в котором будет «чувствовать себя свободной». Она приветствовала просьбу президента Украины Владимира Зеленского. Однако, отметила министр, есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу. Это не единичное решение Германии, подчеркнула она. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине, приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону.

    По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.

    В свою очередь экс-глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.

    Заявление главы минобороны Германии прозвучало в ходе совместного брифинга с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым в Кишиневе.

    В ходе брифинга Ламбрехт также заявила о планах наращивания военной помощи Молдавии. Речь идет о повышении квалификации молдавских военных, а также предоставлении вооружений, «необходимых стране в текущей ситуации». Она уточнила, что на данный момент ведутся переговоры о закупке беспилотных летательных аппаратов для молдавской армии. Ламбрехт отказалась озвучить более детальную информацию касательно поставок оружия, отметив, что нужды молдавской армии еще предстоит уточнить, передает ТАСС.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления армии в связи с угрозой якобы со стороны России. Для этого ЕС одобрил финансовую помощь республике в размере около 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. Госсекретарь Минобороны Валерий Мижа сообщил, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники.

    В МИД России выражали сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию.

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