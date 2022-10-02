Экс-советник НАТО: США спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России

США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Grayzone.

Как отметил советник НАТО, полковник Жак Бо, Запад не волнует Украина как таковая, а изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций, но они не работают, передает РИА «Новости».

Полковник объяснил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро, но расчеты Соединенных Штатов не оправдались, а Украина стала «жертвой просчета» своих союзников.

Как отметил бывший офицер швейцарской разведки, санкции против России не приносят результата, страны Запада попали в ловушку собственного просчета, что для Украины «весьма прискорбно».

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