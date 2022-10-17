В Белом доме рассказали о намерении Байдена принять меры к Эр-Рияду

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден примет меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с Конгрессом

Ожидается, что президент США Джо Байден сделает ряд шагов по отношению к Саудовской Аравии после консультаций с Конгрессом, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На вопрос о том, какие меры США готовят в отношении Саудовской Аравии в связи с решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, представительница Белого дома заявила, что возможные варианты включают изменения в подходе к оказанию помощи в сфере безопасности, сообщает ТАСС.

«С момента вступления в должность президент [Байден] заявлял, что Соединенным Штатам нужен другой подход, другой тип отношений с Саудовской Аравией. Так что это соответствует тому, что он говорил в течение некоторого времени. И помните, когда мы (администрация Байдена) в прошлом году приступили к работе, то заморозили все продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии. <...> У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения. <...> Он определенно хочет провести консультации с Конгрессом», – добавила Жан-Пьер.

Напомним, по информации СМИ, Белый дом пытался заставить власти Саудовской Аравии перенести решение о сокращении добычи нефти в интересах Демпартии США, но Эр-Рияд отказался. Американские СМИ назвали соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти провалом внешней политики Байдена, так как оно нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах. По версии американских СМИ, Байден потерпел поражение, так как не сумел убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на топливо. Кроме того, по версии американских СМИ, решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.

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