СМИ: В Австрии начались протесты из-за палаток для беженцев с Украины

В Австрии начались митинги против установки палаток для украинских беженцев, передают СМИ.

Бургомистр городка Санкт-Георгиен (Верхняя Австрия) Фердинанд Аигнер рассказал телеканалу О1, что полицейские установили в районе Тальхайм десять палаток и уже привезли туда первых беженцев. Аигнер назвал несправедливым, что его община (около 4,5 тысячи жителей) вновь вынуждена принимать беженцев после того, как центр первичного приема Вест оказался целиком заполненным. Он уточнил, что протест не против беженцев, а против «непропорционального распределения» между регионами, передает РИА «Новости».

Власти федеральной земли Форарльберг, в свою очередь, потребовали от МВД остановить размещение беженцев в палатках, пишет Der Standart. По их словам, сейчас они активно ищут альтернативы, вплоть до установки контейнеров.

В Тироле тоже выступают против размещения беженцев в палатках. Как сообщает газета Tiroler Tageszeitung, власти земли готовы «искать и предлагать здания».

В Австрии согласно законодательству размещением беженцев занимаются в муниципалитетах. Для каждой федеральной земли установлена квота.

Австрийское Агентство по поддержке беженцев еще в конце сентября заявило, что пункты первичного приема заполнены, а муниципалитеты не хотят предоставлять квартиры людям, ищущим убежища, то власти вернулись к практике 2015 года и начали размещать людей в палатках.

До этого в Восточной Германии прокатились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.

Также митинги против падения жизненного уровня прошли в Праге и в Вене, где потребовали отменить санкции против России.