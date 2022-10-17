В РПЦ сочли бессмысленной идею проверить классику на пропаганду ЛГБТ

В РПЦ заявили, что проверка классики на пропаганду ЛГБТ является переводом дискуссии в другую область

Ценность классической литературы никем в российском обществе не оспаривается, поэтому просьба Российского книжного Союза (РКС) проверить ее на пропаганду ЛГБТ, наркомании и суицида бессмысленна, перевод дискуссии в другую область, заявили в Московской патриархии.

РКС попросил депутата Госдумы Александра Хинштейна проверить «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Обломов» Ивана Гончарова, «Бесы» Федора Достоевского, а также ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, передает РИА «Новости».

В организации заявили, что к ним поступает множество запросов от издателей, которые касаются законодательных инициатив по запрету пропаганды ЛГБТ, якобы попросили пояснить, являются ли представленные в следующих произведениях, включая классические и входящие в перечень школьной программы, сюжеты пропагандой отрицания семейных ценностей.

Источник в РПЦ указала, что, несмотря на призывы родителей и церкви обратить внимание на массовое распространение книги «Лето в пионерском галстуке», Российский книжный союз по непонятным причинам переводит дискуссию в область классической литературы.

«Совершенно бессмысленно приводить список произведений русской и иностранной классики, чья ценность никем и никогда в российском обществе не оспаривалась веками», – отметили в патриархии.

Книга «Лето в пионерском галстуке» вышла в 2021 году и повествует об отношениях пионера Юры и вожатого лагеря Володи, которые встретились в пионерском лагере летом 1986 года. Авторы – Елена Малисова и Катерина Сильванова.

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга «Лето в пионерском галстуке» сейчас формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ, поскольку имеет пометку «18+». Тогда он добавил, что необходимо выработать объективный механизм оценки литературы ЛГБТ-тематики.

Ранее Минкультуры поддержало инициативы об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

В свою очередь автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что проект закона не запрещает упоминание ЛГБТ как явления. По его словам, документом хотят запретить именно пропаганду.

До этого правительство дало положительный отзыв на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.