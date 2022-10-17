Минкультуры поддержало инициативы об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Министерство культуры одобрило законопроект об ответственности ЛГБТ-пропаганду

Министерство культуры поддерживает законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ-отношений и педофилии, ведомство привлечет своих экспертов для обсуждения этой инициативы в Госдуме, сообщила статс-секретарь – замминистра культуры Алла Манилова.

Минкультуры может только частично выступить против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Замминистра пояснила, что такое возможно лишь тогда, когда ведомство проводит конкурсный отбор проектов и продвигает их, в качестве примера она привела господдержку производства фильмов, передает ТАСС.

Она объяснила, что фильм, в котором ведомство усмотрит пропаганду нетрадиционных отношений, не сможет получить поддержку. Также это касается это согласия на показ фильмов в ходе международных кинофестивалей, проводимых при поддержке Минкультуры, а также отбора на грантовую поддержку правительством, музыкальных, театральных и других проектов.

Манилова добавила, что ресурсы в Минкультуры очень ограничены, поэтому регулирование может распространяться на уже готовое произведение искусства и в тех случаях, когда ведомство может регулировать процесс. При этом регулировать создание творческого продукта министерство не может.

Она также упомянула о Пушкинской карте. По словам замминистра, все мероприятия, попавшие в эту программу, проходят проверку.

В свою очередь автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что проект закона не запрещает упоминание ЛГБТ как явления. По его словам, документом хотят запретить именно пропаганду.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду призван не ограничить, а защитить права граждан. Он добавил, что в Госдуме должны гарантировать гражданину право на семью и возможность завести детей.

Ранее правительство дало положительный отзыв на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.