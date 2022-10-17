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Задержанных за фото россиян арестовали в Норвегии
Четверо россиян арестованы в Норвегии за съемки объектов, которые нельзя фотографировать
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Граждан России, троих мужчин и одну женщину, суд в провинции Нурланн на севере Норвегии отправил под арест из-за фотографирования засекреченного объекта.
В полиции Нурлана сообщили, что россиян задержали 11 октября. Во время досмотра автомобиля с российским номером выяснилось, что люди, связанные с ним, снимали объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку, передает РИА «Новости».
При россиянах обнаружили большое количество фотооборудования и большое количество фотографий, всех четверых были заключены под стражу на семь дней.
Полиция сообщает, что россияне проехали в Норвегию через Финляндию. Все четверо в ходе допроса сообщили, что являются туристами.
Ранее полиция Норвегии задержала в аэропорту Тромсе гражданина России с беспилотником, большим количеством фототехники и снимками военного вертолета.
До этого на границе между Россией и Норвегией задержали другого россиянина, у которого таможня Норвегии нашла два беспилотника и накопители, содержащие файлы с изображениями.
В Москве завершились переговоры по зерновой сделке
Замглавы МИД России Вершинин завершил переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
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Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились.
Как сообщает РИА «Новости», они продолжались более двух с половиной часов. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.
Ранее сообщалось, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву.
Целью поездки Гриффитс и Гриспан станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
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Киевлянин: Россия впервые ударила по центру принятия решений в столице Украины
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В отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, киевлянин Алексей Нечаев, комментируя атаку дронов по объектам в центре Киева.
«Украинское командование сообщает о том, что с юга на север летело не менее 40 дронов, львиная доля которых пришлась на Киев. Учитывая, что от линии боевого соприкосновения до Киева более 400 километров, это наглядно иллюстрирует состояние украинской системы ПВО», – отметил политолог Алексей Нечаев.
«Если верить данным местных властей, то в Киеве произошло пять взрывов. По кадрам в Сети можно сделать вывод, что они пришлись на район Центрального железнодорожного вокзала – это улицы Жилянская и Симона Петлюры (бывшая Коминтерна). Там расположен комплекс зданий «Укрэнерго», несколько офисов компаний, управляющих энергорынком страны, а также Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины», – отмечает собеседник.
«По состоянию на 13.00 мск пока не ясна степень поражения офисов «Укрэнерго» и диспетчерского управления, но эта атака укладывается в логику серии ударов по энергообъектам Украины, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Власти страны последовательно лишаются возможности экспортировать электроэнергию на Запад, зарабатывать на этом, а внутри страны – перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий», – допускает политолог.
«Вместе с тем офис Зеленского сконцентрировал свое внимание на разрушении дома, который расположен напротив одного из зданий «Укрэнерго». Местные одиозные политики, приехав туда, нашли обломки дрона с надписью «за Белгород», после чего призвали сбивать аппараты из стрелкового оружия. Тут стоит отметить, что самодеятельность в подобных вопросах приводит к печальным последствиям: несбитый дрон, к примеру, должен был нанести удар по офису «Энергоатома», а сбитый – повредил соседнее с ним здание. Теперь офис Зеленского «смакует» эти кадры», – добавил киевлянин.
«Но в целом ВС России впервые нанесли удар по «центру принятия решений», о которых так много пишут и говорят в соцсетях. Только в отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» действительно принимаются важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Если подобные удары станут систематическими, это значительно упростит ход спецоперации на Украине», – заключил Нечаев.
Ранее стало известно о том, что ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
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В Белоруссии предотвратили серию терактов
«Беларусь-1»: ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси
Сотрудники ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси, сообщает телеканал «Беларусь 1».
По сообщению телеканала «Беларусь 1», задание по закладке бомб и информацию о получении компонентов СВУ задержанные получили из чат-бота. Задержанные признались в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается.
Ранее МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогам которых был введен режим КТО.
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Поставки бракованных микрочипов из Китая в Россию выросли в 20 раз
«Коммерсант»: Доля бракованных микросхем из Китая выросла с двух до 40%
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Доля поставляемых российским компаниям из Китая бракованных микросхем и компонентов с начала военных действий на Украине выросла с 2% до 40%, сообщил источник на рынке электроники.
Как рассказал источник издания «Коммерсант», причиной таких изменений стал отказ иностранных дистрибуторов от работы с российскими партнерами, и попытка наладить каналы поставок через альтернативных поставщиков.
Как рассказал изданию топ-менеджер крупного российского производителя электроники, нехватка компонентов, которую вызвала пандемия, усугубилась санкциями против России, после чего производители начали закупать микрочипы у неофициальных поставщиков, не отвечающих за качество своего товара.
Ранее гендиректор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что необходим запуск собственного российского производства микрочипов, но сейчас можно надеяться лишь на поставки из дружественных стран.
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В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
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В Киеве сообщили о новых ударах по центру города
Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры
Нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, сообщили в киевской военной городской администрации. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о новых взрывах в центре города.
Сообщение об ударах по объектам Киева размещено в Telegram-канале киевской военной горадминистрации.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города и призвал оставаться в укрытиях.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в центре столицы Украины.
Также воздушная тревога объявлена в Одессе и в Николаевской области.
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Шевченковском районе Киева произошло два взрыва, сообщил мэр Виталий Кличко. Председатель Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Украины. О пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что «столицу атаковали дроны-камикадзе». По его словам, Украине требуется «больше систем ПВО и как можно скорее», у Киева «нет времени на медленные действия».
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В свою очередь украинские СМИ сообщают, что над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» поднимаются клубы дыма. По информации СМИ, после одного из попаданий начался сильный пожар, передает ТАСС.
Живицкий сообщил в Telegram: «В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры».
Как сообщил в Telegram глава обладминистрации в Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко, «ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался сильный пожар.
Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Одесской области и в Николаеве. В ночь на понедельник сообщалось о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве и взрыве в городе Запорожье.
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В Крыму встретили ОМОН «Беркут», вернувшийся на отдых из зоны СВО
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Бойцы крымского спецподразделения Росгвардии «Беркут» вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщают в соцсетях.
«Крымский ОМОН «Беркут» Росгвардии вернулся из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг», – говорится в сообщении Telegram-канала VZВОД, которое также опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, «Беркут» был спецподразделением МВД Украины. Во время евромайдана его бойцы противостояли украинским радикалам, многие из силовиков в этих столкновениях получили ранения, некоторые погибли. После госпереворота новые власти Украины объявили бойцов «Беркута» виновными в смертях участников беспорядков, спецподразделение было распущено, на его бывших сотрудников начались гонения.
Многие из «беркутовцев» переехали в Россию. В Крыму, который воссоединился с Россией, а также в Донбассе возвращавшихся «беркутовцев» встречали как героев. В Донбассе «беркутовцы» поддержали ДНР и ЛНР. В России «Беркут» решили включить в состав подразделений специального назначения ОМОН МВД России под тем же названием. В результате «Беркут» стал особым подразделением Росгвардии в Крыму и Севастополе. Его сотрудники были представлены к медалям «За ратную доблесть» и «За возвращение Крыма».
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В Сербии предрекли конец существования страны без России
Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна перестанет существовать без России
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Существование Сербии зависит от дружбы с Россией, заявил глава МВД республики Александр Вулин.
По его словам, дружба с Россией для Сербии имеет огромное значение, без Москвы существует риск исчезновения Сербии. Отношения с Россией, Китаем и другими свободными странами – это будущее Сербии, подчеркнул Вулин, передает РИА «Новости».
По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы.
По словам Вулина, «каждое поколение сербских политиков ожидало, что Россия скажет «нет», но каждое поколение сербских политиков также ожидало, что выживание Сербии будет зависеть от российского «да». Когда за столом нет России, нет и Сербии. Экмечич учил нас, что вся «сербофобия – это всего лишь ответвление русофобии». Никто из тех, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но именно поэтому все, кто ненавидел Россию, ненавидели и Сербию».
Кроме того, Вулин считает, что Европейский Союз как союз ушел в прошлое. С потерей политической независимости страны ЕС стали территориями, а не государствами. С потерей политической независимости члены ЕС начинают терять свою экономическую мощь, что и было основной причиной привлекательности Евросоюза.
Он также подчеркнул, что вопрос вступления Сербии в ЕС заключается в том, хочет ли ЕС вступить в Сербию.
«Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны. Чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что мы им не принадлежим, тем лучше для нас будет. Отношение к ЕС – это вопрос не эмоций, а рациональных решений», – сказал в интервью Вулин.
Напомним, среди голосовавших в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, оказались Венгрия и Сербия.
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Украинских разведчиков взяли в плен в Харьковской области
Украинский разведчик Бережной рассказал о том, как его разведгруппа попала в плен в Харьковской области
Военнослужащий украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал о том, как разведгруппу, в которую он входил, взяли в плен в районе села Берестовое в Харьковской области.
Украинская разведгруппа из шести военных должна была пройти 3 км. После 2 км командир группы «с товарищем» прошли вперед, но не вернулись. «Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться», – приводит слова Бережного РИА «Новости».
Он попал в плен к военным ЛНР на сватовском направлении. Бережной рассказал, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Среди иностранных наемников были представители США, Канады, Великобритании, Италии, Польши.
«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое. Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота», – пояснил он, добавив, что «лейтенант был, подполковник один». По его словам, «им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию».
Как заявил Бережной, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. Он заявил: «Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов».
Напомним, украинские войска попытались прорвать линию фронта у Сватово и Кременной. Однако, как сообщил источник в силовых структурах ЛНР, российские войска отбили атаку и уничтожили около 85–90% колонн наступавших.
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Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео, снятое беспилотником, на котором российские десантники уничтожают диверсионные группы вооруженных сил Украины, скрывающиеся в лесополосе.
Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
13 октября Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
Минобороны показало боевую работу «дронобойного ружья»
Российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками – в ходе спецоперации на Украине, сообщают информационные агентства.
Сообщается, что артиллерийские подразделения находятся под защитой электромагнитных комплексов, расчеты которых уничтожают беспилотники противника электромагнитным импульсом. «Минобороны России впервые продемонстрировало кадры применения электромагнитных комплексов для борьбы с беспилотниками в ходе спецоперации», – сообщает ТАСС.
На кадрах военный сообщает сослуживцам об «обнаружении птички» в своем районе. На беспилотник воздействуют «дронобойным ружьем», после чего БПЛА снижается, передает РИА «Новости».
В частности, такие комплексы прикрывают расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа. Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил, что за две недели таким образом было сбито до 20 дронов противника.
В июле сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине впервые применили российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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Киев предостерегли от попытки форсировать Днепр
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов назвал «самоубийством» попытку ВСУ форсировать Днепр
Попытки вооруженных сил Украины форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, предупредил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил РИА «Новости», что в регионе выстроена надежная линия обороны.
12 октября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что союзные силы предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в регионе.
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Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве
Процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Явка по мобилизационным повесткам более не требуется.
Пункты сбора призванных в рамках мобилизации будут закрыты 17 октября 2022 года в 14.00. Также все повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие, написал Собянин в своем блоге.
Мэр подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч жителей города, однако выполнение задачи по мобилизации стало возможным благодаря ответственности москвичей.
Собянин отметил, что власти столицы будут оказывать прямое содействие Министерству обороны в материально-техническом обеспечении. Совместно с властями региона, куда отправились мобилизованные москвичи, столичные власти будут содействовать улучшению быта в воинских частях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
В Белоруссии назвали численность военных России в совместной группировке
МО Белоруссии: Численность российской части региональной группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек
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Численность российской части региональной белорусско-российской группировки войск составит чуть менее 9 тыс. человек, передислокация займет несколько дней, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По словам Ревенко, первые эшелоны с военными ВС России, которые составят часть региональной группировки войск, начали прибывать в Белоруссию, передает РИА «Новости». Он добавил, что более подробно об этом сообщат 17 октября на брифинге для иностранных военных атташе.
Между тем в Минобороны Белоруссии сообщили, что в республику начали прибывать авиационная группа, которая войдет в РГВ.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии. Как заявил, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные.
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