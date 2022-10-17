Задержанных за фото россиян арестовали в Норвегии

Четверо россиян арестованы в Норвегии за съемки объектов, которые нельзя фотографировать

Граждан России, троих мужчин и одну женщину, суд в провинции Нурланн на севере Норвегии отправил под арест из-за фотографирования засекреченного объекта.

В полиции Нурлана сообщили, что россиян задержали 11 октября. Во время досмотра автомобиля с российским номером выяснилось, что люди, связанные с ним, снимали объекты, на которые распространяется запрет на фотосъемку, передает РИА «Новости».

При россиянах обнаружили большое количество фотооборудования и большое количество фотографий, всех четверых были заключены под стражу на семь дней.

Полиция сообщает, что россияне проехали в Норвегию через Финляндию. Все четверо в ходе допроса сообщили, что являются туристами.

Ранее полиция Норвегии задержала в аэропорту Тромсе гражданина России с беспилотником, большим количеством фототехники и снимками военного вертолета.

До этого на границе между Россией и Норвегией задержали другого россиянина, у которого таможня Норвегии нашла два беспилотника и накопители, содержащие файлы с изображениями.